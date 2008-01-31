Красные в Лондоне!

КНИГА Александра Осокина «Великая тайна Великой Отечественной» (издательство «Время») вышла летом прошлого года, и тираж моментально разошелся. По ней уже снят документальный фильм. Показы проходят примерно так. После просмотра вскакивает возмущенный зритель: «Где доказательства?!» Осокин начинает спорить (он много лет подбирает факты в защиту своей версии, готов к любым вопросам, да и человек азартный). В конце концов зритель заявляет: «Я с вами не согласен! Но вот насчет (выдачи тельняшек нового образца… неожиданной раздачи «похоронных медальонов»… приказа о снятии панорам с орудий… и далее; нужное подчеркнуть, ненужное вычеркнуть) – это перед войной и у моего отца (деда, дяди) в части было. Рассказывал и еще удивлялся – с чего бы?»

Осокин не историк, он инженер. Что плохо: дилетантизм всегда смущает. Однако сам Осокин считает – плохо, но не смертельно. Книг «по теме» сегодня издано немерено, основная масса документов уже введена в научный оборот. Задача – взглянуть на известные факты по-новому. И тут у человека со стороны свой плюс: глаз «не замылен». Архивный поиск может что-то подтвердить или не подтвердить – но по частностям (сейчас он в архивы углубился, уже понимая, что искать). А вот ключевая идея…



Готовясь к погрузке



ЕЕ Я и попытаюсь изложить. Хотя понимаю, что подставляюсь: неизбежны вопросы: «а как?», «а когда?», «а чем подтверждается?» Но если отвечать – надо пересказывать всю осокинскую книгу, объемный том со множеством цитат, цифр, документов, таблиц. Такой возможности нет. Заинтересуетесь доказательствами – берите «Великую тайну».

Главный вопрос, которым задается Осокин, – почему в 41-м мы подверглись столь ужасающему разгрому? Почему так страшно покатились назад, теряя миллионы жизней? Вермахт (сегодня доказано) не имел преимущества в технике. Наш предвоенный боевой опыт сопоставим с немецким: у них – захват Европы, у нас – помощь Испании, Халхин-Гол, Финская война. Разведка работала блестяще. Сталин ее не слушал? Почему? Он – кто угодно, только не идиот. Конечно, Осокин не первый, кто задается этими вопросами, есть и официальные версии, и «ледокольная» теория В. Суворова, и книги И. Бунича, М. Солонина. Осокин все это анализирует – и оспаривает. Поскольку считает иначе.



Большая шахматная доска



ЕГО версия в очень сжатом виде. Период с сентября 1939 по июнь 1941 гг. – это схватка не двух, а трех участников игры. Каждый за себя. Все одинаково циничны. Чтобы укрепить свою позицию, надо сожрать соседа. Но двое могут и подружиться – «против» третьего. При этом стол, на котором идет игра, все время встряхивается, карты мешаются, комбинация на поле каждый раз становится иной.

Вот основные игроки. Гитлер. У него две цели: захват жизненного пространст­ва (в СССР) и «возмездие англо-французским плутократам», 20 лет назад унизившим Германию Версальским договором. Кроме того, крушение Англии позволит переделить колониальную систему в пользу Германии. Сталину надо расширить СССР до пределов Российской империи и выиграть время перед большой схваткой с Гитлером. Задача Черчилля – сохранить Британскую империю. При том, что, защищая свои колониально-экономические интересы, Англия – в вечном противостоянии с Германией и Россией.



Гитлер начинает и…



ГИТЛЕР, напав на Польшу, начинает Вторую мировую. Сталин должен делать свой ход. Если не присоединить сейчас Западные Белоруссию и Украину – они окажутся под немцами. Присоединяет. Но у СССР теперь общая граница с агрессивным хищником. Логика событий подсказывает следующий шаг: пакт Молотова – Риббентропа. Осокин считает: именно тогда (или чуть позже) Гитлер сделал Сталину неожиданное тайное предложение: участ­вовать в операции «Морской лев» – немецком десанте в Англию. Немцам для операции не хватает средств десантирования – ими и поможет СССР. Советские войска пойдут в бой плечом к плечу с вермахтом. Русские авиация и флот усилят Люфтваффе и кригсмарине.

Сталин в раздумье. С одной стороны – согласившись, СССР оттягивает войну с Германией (а то и вообще избегает ее). Советские войска оказываются в Европе – это принципиально новый геополитический расклад. С другой – война с Анг­лией может оказаться затяжной и нелегкой. Но кто сказал, что нельзя в нужный момент повернуть штыки против Гитлера и создать совместный англо-советский фронт против Германии?

Тем временем неожиданно быстро рушится Франция. Гитлер захватывает Данию, Норвегию. Сталин начинает советско-финскую войну (возвращение в пределы империи!). Финны – союзники Германии, но Гитлер не вмешивается. Что ж – Финляндия не стала советской (российской), но приняла требования Москвы. Теперь, в случае чего, Балтийскому и Северному флотам путь к английским берегам прикрыт немецкими союзниками. И Сталин принимает предложение Гитлера.

В советском западном приграничье начинается наращивание войск. В час «Ч» им предстоит погрузиться в эшелоны и отправиться через Европу к берегам Ла-Манша. Но пока об этом никто догадываться не должен. Как считает Осокин, Гитлер, все же опасаясь Сталина, мог настаивать, чтобы русские, к примеру, перебрасывались без основного боекомплекта, а боеприпасы доставлялись отдельно и выдавались уже перед атакой. Этим и объясняется последующая ситуация июня 1941 г., когда наши танки оказались без горючего и снарядов.

А что Гитлер? Отказался от идеи войны с СССР? Ни в коем случае. Немецкая группировка у наших рубежей тоже накапливается. Сталину объясняется: здесь, а не во Франции – чтобы обмануть Черчилля. При этом Гитлер Сталину верит все меньше.

Ведь за считанные месяцы вновь произошли перемены. Присоединена Прибалтика – и программа-минимум Кремля выполнена: пусть частично, но утерянные земли империи возвращены. Стоит ли идти дальше? Молотов в ноябре 1940 г. на переговорах в Берлине не соглашается на официальное присоединение к оси Берлин – Рим – Токио. При этом, чтобы обезопаситься от гитлеровской агрессии, Сталин не отказывается и от идеи совместной войны против Англии. Войска стоят на западной границе. Исподволь готовятся предпо­грузочные мероприятия – такой-то полк подтянули поближе к станции, такой-то склад передислоцировали. Немцы хотят убедиться, что игра чистая. На нашу территорию Сталин допускает их «комиссии по розыску захоронений времен Первой мировой», запрещает реагировать на разведывательные облеты. Пусть. Надо потянуть время. Понадобится – действительно вместе ударим по Англии. Нет – Гитлер же видит, сколько у нас здесь войск, напасть не рискнет.

Но у Адольфа своя логика. Начать операцию «Морской лев» 1940-го не удалось. Сталин уже не со мной – значит, против меня. В декабре 1940 г. Гитлер утверждает «Барбароссу», план нападения на СССР. Тянуть тоже не стоит: русские нападения не ждут, а «предпогрузочные» мероприятия ослабляют их силы.

Ну а Черчилль?



Черчилль: тайная война



У АНГЛИИ сильная армия, но она разбросана по миру. Сильные флот и авиация. Но смогут ли они противостоять объединенным ВМФ и ВВС Германии и СССР? Есть мощный союзник – США. Но они далеко, и там пока сильны изоляционистские настроения (не лезть в европейскую бучу!). Что остается? Тайная война.

10 мая 1941 г. произошло событие, смешавшее все карты, – наци №2 Рудольф Гесс сел в «мессершмитт» и… улетел в Англию. Осокин считает: не было никакого перелета, Гесса похитили англичане. Допустим – чересчур. Гесс улетел сам – как уверялось в СССР много лет, с предложением Гитлера английскому руководству о совместных действиях против большевиков. Так или иначе факт перелета Черчилль использовал вовсю. Осокин считает: Сталину Черчилль со ссылкой на Гесса «сливал» информацию о подготовке нем­цев к нападению на СССР. А с Гитлером начал спешные тайные переговоры о едином «крестовом походе против большевиков». И заставил того прийти к мысли, что не Англия для Германии сейчас противник №1. Но когда Гитлер напал на Россию, не поддержал его.

Гитлер в свою очередь сознает: перелет Гесса Сталин может воспринять как доказательство сговора англичан и немцев. Спешит убедить в обратном. Итог – появление «Заявления ТАСС» от 14 июня 1941 г.: «По данным СССР, Германия неуклонно соблюдает условия пакта о ненападении». А 15 июня немецкий «Юнкерс», вылетев из Польши, садится в Москве. Матиас Руст образца 1941 года? Или экстренная доставка Сталину личного письма Гитлера? Осокин цитирует это письмо: решение о «сокрушении Англии» принято, «примерно 15–20 июня я планирую начать массированную переброску войск на запад с вашей границы», «только так мы с вами можем достичь общих целей, которые, как мне кажется, мы с вами четко согласовали».

Сталин успокаивается. Пишет на донесениях о подготовке немецкого нападения матерные резолюции. Разведчики дурят голову, не знают, что мы еще, может, вместе с немцами на Лондон пойдем!

22 июня Гитлер начинает… Нет, не переброску войск. И не на запад.