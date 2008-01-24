//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Профессор Джекил и комиссар Хайд

70 лет назад был расстрелян лингвист Евгений Поливанов

№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Профессор Джекил и комиссар Хайд

Левая кисть

 ДЛЯ ТЕХ, кому незнакомо имя Евгения Поливанова, скажем просто: это был гений. Так считают крупнейшие языковеды мира. Потому не будем дальше вдаваться в суть поливановских озарений: разговор о высокой науке все равно не уложишь в несколько газетных строк. Интересно другое: если бы Поливанов был только гением, тихим кабинетным ученым – не волновала бы так эта шальная судьба.

 Вокруг него всегда ходили легенды. Например, где потерял кисть левой руки? В схватке с басмачами... Нет, гангрена после грязного шприца… Да ну, это он, еще гимназистом, испытывал силу воли, положил руку на рельсы... На самом деле, все проще: прыгал пьяным с вагонной подножки, поскользнулся, кисть попала под колесо. Но характерно – в разговоре о таком человеке самая невероятная версия не казалась фантастикой.

 Вдобавок сам Поливанов обожал мистификации, рассказывал про себя всякие байки – тем сложнее сегодня разобраться, где правда, а где миф. «АН» помогает в этом один из исследователей его жизни и наследия, доктор филологических наук, профессор Владимир Михайлович Алпатов.

Русский агент, японский агент

Точка зрения

Писатель Вениамин Каверин – о Поливанове

 «ПРЕДСТАВЬТЕ себе гениального ученого, оставившего глубокий след в мировом языкознании, рукописи которого собираются по крохам. Представьте себе Всесоюзную конференцию лингвистов, которая прошла без портрета того, кому была посвящена, потому что портрет достать не удалось. Представьте себе ученого, знавшего лингвистически не меньше 35 языков, написавшего грамматику японского, китайского, бухаро-еврейского, дунганского, мордовского, туркменского, казахского, таджикского языков, о котором спорят, родился ли он в 1891 или 1892 г., в Петербурге или Смоленске. Представьте себе политического деятеля, опубликовавшего тайные договоры царского правительства в 1917 г., который впослед­ствии годами бродил по стране, как дервиш. Этот человек – Евгений Дмитриевич Поливанов».

  Приведенный нами отзыв В. Каверина написан в начале 1960-х. Сегодня о Поливанове пишутся книги. Давно и портреты Поливанова найдены (правда, единичные), и установлено точно: он родился в 1891 г. в Смоленске. Дворянская семья (дальний родственник станет военным министром империи), образование – Петербургский университет и Практическая восточная академия. Академия готовила переводчиков, Поливанов специализировался в японском и китайском. В 1914-м отправлен в научную командировку в Японию.

 При царе он побывал там трижды. Плюс (вероятно) один раз в советские годы. Считался крупнейшим отечественным японистом. А как иначе, если именно Поливанов разработал, например, систему транскрипции японского языка русскими буквами («таблица Поливанова»)? И исследовал систему ударений в японском языке (до чего у самих японцев не доходили руки)?

 Однако только ли ради науки он ездил в Японию?

 Влюбленный в Поливанова писатель Виктор Шкловский пишет: «В Японии и Китае он переодевался буддийским монахом и часами просиживал у ворот храмов, изучая диалекты». В одеянии монаха можно не только изучать диалекты. В. Алпатов убежден: работа Поливанова на дореволюционную русскую разведку – не миф. Нет прямых доказательств? Но есть логика этого авантюрного характера!

Комиссар красных китайцев

 В 1916-м Поливанов вернулся в Россию. В 1917-м после Октября примкнул к большевикам. Упоминается в «документах Сиссона» – знаменитой фальшивке конца 1917 г., доказывающей якобы участие немцев в большевистском перевороте. Однако фальшивка фальшивкой, а создатели ее использовали имена тех красных деятелей, которые тогда были на слуху. Так что упоминание – тоже показатель.

 Что действительно имело место – это обнародование Поливановым секретных договоров царского МИДа. Причем он не просто перевел тайную переписку с самых экзотических языков, но и вскрыл мидовские шифры. (Гениальному мозгу и такие задачи были под силу.) Был заместителем Троцкого – тогда наркома ино­странных дел. Готовился Брестский мир, и Поливанов написал его первый вариант. Но Троцкому проект не понравился. Нарком с замом поругались. Что ж, Поливанов нашел дело поострее.

 Красные китайцы! Мы как-то писали об их роли в Гражданской войне («АН», 17.08.06). Не Поливанову ли пришла идея превратить голодных, всеми презираемых, безъязыких в России раскосых работяг в преторианскую гвардию революции? Так или иначе, именно он стал организатором первых «желтых отрядов». А потом и комиссаром одного из них.

 В. Алпатов: «Поливанов был яростным романтиком-коммунистом. Выбрал идеалы осознанно, побывав с Февраля по Октябрь и эсером, и меньшевиком… Сделать у большевиков карьеру было легко: приходи в Смольный, заявляй, что хочешь сотрудничать. Но из всего Петербургского университета так поступил лишь Поливанов. При всей загрузке он продолжал там преподавать, заниматься наукой – хотя коллеги не подавали ему руки».

 По одной из версий именно бойцы-китайцы предложили однажды любимому комиссару снимать нервное напряжение уколом наркотика.

Анти-Марр

 В 1921 г. Поливанов направляется в Коминтерн, но вскоре уезжает в Туркестан. Официально – преподавать в Среднеазиатском университете (Ташкент). Негласно – готовить революцию в Синьцзян-Уйгурском районе Китая. Впрочем, ценный кадр тут же впрягли в местные дела (назначили начальником Главлита), да и лингвистические исследования увлекали больше политики. В 1926‑м Коминтерн перебросил его на Дальний Восток. Поливанов еще раз побывал в Японии, Китае и… ничего для выполнения задания, похоже, не сделал, больше времени проводя в опиекурильнях. В том же 1926-м его, как наркомана и «неактивного», исключили из партии.

 Отчего наука только выиграла. Поливанов уехал в Москву и стал одним из лидеров советской языковедческой школы. А в 1929-м выступил с сенсационным докладом, где громил «новое учение о языке» тогдашнего «первого лица» советского языковедения – академика Николая Марра.

 …Марра должны помнить люди старшего поколения. В 1950-м на него, давно покойного, обрушился Сталин, и вся страна изучала работу вождя «Марксизм и вопросы языкознания». Вопросы языкознания отложим, но интересна сама коллизия. Как пояснил В. Алпатов, тут можно говорить о характерном для эпохи тройном парадоксе. Марр при царе был весьма правых убеждений, а в 1920-е гг. выдвинул «марксистскую» теорию происхождения языков, отвергавшую преж­нюю науку. Пламенный революционер Поливанов бил его, как раз защищая классическое наследие. А через 20 лет Сталин, сменив революционные приоритеты на державные, по сути, фактически поддержал расстрелянного им же Поливанова.

 Но тогда, в 1929-м, «бунтарь» подвергся уничтожающей травле и уехал в Среднюю Азию: считал, что ему там будет лучше. Дальнейшая география поливановской жизни – Самарканд, Ташкент, Фрунзе…

Частная жизнь

 НА ОКРУЖАЮЩИХ Поливанов производил ошеломляющее впечатление. Под именем Драгоманова он описан в романе Каверина «Скандалист». Про отношение к нему Шклов­ского уже сказано. После Поливанова осталось более 140 научных трудов, 17 книг – опередившие время исследования по лингвистике, социолингвистике, японистике, тюркологии, словари, перевод киргизского эпоса «Манас» – перечислять долго. Но большинство текстов погибло, затерялось.

 Еще остались его стихи – как он, ширнувшись, бредет ташкентским вечером домой. В бюджете Киргизской ССР была секретная графа – «на героин для профессора Поливанова». Что ж, до поры его в Средней Азии ценили (или терпели?) – немного сыщешь людей, способных с ходу переводить, скажем, Гете с немецкого на узбекский. В данном случае наркотики, истощая тело, подстегивали мозг.

 Странный был человек. Из воспоминаний современника: «У него были две жены, с которыми жил по очереди, слуга-китаец и собака. Моральные принципы и стыд для Е.Д. не имели никакого значения, но был он добрый и отзывчивый. Когда не было денег, ему ничего не стоило встать на углу улицы и просить милостыню». Еще, вспоминают, если опаздывал на лекцию, мог вскарабкаться в аудиторию по водосточной трубе. Несмотря на одну руку, блестяще играл на пианино. Жил, по сути, жизнью восточного дервиша, оборванного, в калошах на босу ногу. Таким и приходил в затерянные кишлаки, чтобы изучить очередной диалект. При разговоре о Поливанове невольно приходит на ум рассказ Стивенсона про доктора Джекила и мистера Хайда – как в одном человеке уживались и интеллигентный ученый, и мрачный хулиган. Он словно воплотил в себе свое время – жестокое, путаное и бесконечно талантливое.

 В 1937-м арестован во Фрунзе как «японский шпион». На допросах его зверски избивали и – не знаешь, что для него было хуже – лишали наркотиков. Зачем-то перевезен в Москву. Приговорен к расстрелу. Список обреченных, где значится его имя, завизирован Сталиным и Молотовым. 25 января 1938 г. приговор приведен в исполнение.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//Мнение

На Московском форуме финансы опять поют романсы

На Московском форуме финансы опять поют романсы

12 сентября телеканал «Россия 24» представил нам информацию с пленарного заседания Московского финансового форума о сегодняшнем состоянии экономики в стране и, конечно, прорывных технологиях.

//В мире

Глава МИД Украины Пристайко раскрыл "формулу Зеленского" по войне в Донбассе и пообещал добиться мира за год

Глава МИД Украины Пристайко раскрыл "формулу Зеленского" по войне в Донбассе и пообещал добиться мира за год

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал" эту формулу.

//В мире

Глава СВР Нарышкин заявил о военной угрозе после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

Глава СВР Нарышкин заявил о военной угрозе после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

Директор СВР России Сергей Нарышкин, комментируя атаку беспилотниками нефтяных предприятий нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии, заявил, что угроза военного конфликта после нападения реальна.

//Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

//Экономика

Газопровод "Северный поток - 2" построен на 81%

Газопровод "Северный поток - 2" построен на 81%

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Спорт

Кокорина и Мамаева выпустили из колонии

Кокорина и Мамаева выпустили из колонии

Футблистов Александра Кокорина и Павла Мамаева во вторник, 17 сентября, выпустили из колонии в Белгородской области. Спортсменов родственники и встречали журналисты.

//Общество

Андрей Разин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать актера Устинова

Андрей Разин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать актера Устинова

Российский продюсер и политик Андрей Разин обратился к президенту Российской Федерации с просьбой помиловать актера Павла Устинова, который ранее был осужден на 3,5 года колонии общего режима.

//Интервью

Стас Михайлов. Рассекреченные файлы

Стас Михайлов. Рассекреченные файлы

Стас Михайлов для многих – личность неоднозначная. Кто-то его боготворит, а кто-то, мягко говоря, недолюбливает. В любом случае интерес к его творчеству и персоне в нашей стране колоссальный.

//Спорт

Нурмагомедов рассказал, в каком вузе учится

Нурмагомедов рассказал, в каком вузе учится

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, чем собирается заниматься после того, как завершит спортивную карьеру.

//Новости партнеров

//Спорт

«Лион» - «Зенит» разошлись миром 1:1

«Лион» - «Зенит» разошлись миром 1:1

Сегодня, 17 сентября, «Лион» на своем поле играет с «Зенитом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходит на стадионе «Парк Олимпик Лионне». Арбитр поединка Майкл Оливер (Англия).

//Экономика

Зюганов считает, что экономика России может достичь мировых темпов

Зюганов считает, что экономика России может достичь мировых темпов

Геннадий Зюганов в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что считает выполнимой поставленную задачу сравнять экономику страны с мировыми темпами роста.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Врач рассказала, как улучшить работу мозга

Врач рассказала, как улучшить работу мозга

Для хорошей работы мозга человеку необходимо регулярно употреблять продукты, способствующие его кровообращению, а также пить много воды, рассказала диетолог Людмила Денисенко.

//Экономика

В Минфине готовят изменения в системе накопительных пенсий

В Минфине готовят изменения в системе накопительных пенсий

В Министерстве финансов России занимаются разработкой новой системы накопительных пенсий. Необходимые поправки в законодательство страны будут внесены к началу 2021 года.

//Здоровье

Врач-онколог поддержал практику стимулировать врачей за раннее выявление рака

Врач-онколог поддержал практику стимулировать врачей за раннее выявление рака

Онколог Андрей Каприн считает, что поощрение медработников в случаях выявления у пациентов рака на ранних стадиях может увеличить выявляемость онкозаболеваний в стране.

//Культура

«Одесса»: два часа вместе

«Одесса»: два часа вместе

Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских и евреев – «Двести лет вместе». Новый фильм Валерия Тодоровского предлагает нам провести время в смешанном обществе русских и евреев (на момент 1970 года, в СССР) всего два часа с довеском. И нельзя сказать, что его волнуют…

//Город М

Камер станет больше

Камер станет больше

В Москве собираются установить ещё 600 камер видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Таким образом, их общее количество вырастет до 2, 5 тысячи. Новые камеры собираются ставить в местах повышенной аварийности. Логика в том, чтобы штрафами заставить водителей соблюдать ПДД. Но насколько…

//Общество

Медведь против орла

Медведь против орла

Самые яркие противостояния всегда рождаются из столкновения двух разных характеров. Это есть в спорте, литературе, поэзии. Конечно же, политику, как самую сложную и опасную игру, эта закономерность не обошла. Россия и США – антиподы на мировой арене. Лидеры этих стран – на первый взгляд, чуть ли не…

//Новости партнеров

//Общество

Построил дорогу – сел в тюрьму

Построил дорогу – сел в тюрьму

Начиная с июня за небольшим Ольхонским районом Иркутской области стала наблюдать вся страна. Ситуация, которая сложилась с экс-главой района Сергеем Копыловым, удостоилась внимания как федеральных СМИ, так и чиновников самого высокого ранга. Это произошло после того, как после трёхлетнего (!!!)…

//Общество

«Исчезнут пчёлы, исчезнет и человек»

«Исчезнут пчёлы, исчезнет и человек»

ФРАЗУ, вынесенную в заголовок, приписывают Альберту Эйнштейну, и полностью она звучит так: «Если на Земле исчезнут пчёлы, то через четыре года исчезнет и человек. Не будет пчёл – не будет опыления, не будет растений, не будет животных, не будет человека»...

//Спорт

Как стать миллионером

Как стать миллионером

«Аргументы недели» перед стартом сезона НХЛ изучили, сколько наших играет в лучшей хоккейной лиге мира. Посчитали контракт каждого, сложили доллары в общую таблицу. И теперь мы хотим рассказать, как устроена вертикаль и как из обычного игрока КХЛ стать хоккейным…

//Шпионаж

Американский крот

Американский крот

В 2017 году ЦРУ США успешно вывезло из России одного из своих самых высокопоставленных информаторов. Первым об этой секретной операции 9 сентября рассказал телеканал CNN. Позднее СМИ выяснили, что этим важным американским агентом был Олег Смоленков...

//Соцпакет

Цветочный сбор

Цветочный сбор

Минувшее первое сентября не только дало старт учебному году для миллионов российских школьников, но и в очередной раз существенно пополнило «кубышки» благотворительных фондов, помогающих тяжелобольным детям. С 2014 г. российские благотворители активно призывают жителей страны участвовать в акции…

//Соцпакет

Теоретический подход

Теоретический подход

На старте нового учебного года для всех без исключения российских СМИ «обязательной программой» становятся публикации и сюжеты о том, что новенького ожидает отечественных школяров в очередном сентябрьско-майском марафоне. При этом идеями на тему «как нам обустроить школу» российский Минпрос…

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Срок разгрома армии Украины в случае начала войны с Россией рассчитал эксперт
2

Собчак рассказала о второй беременности
3

Татьяна Буланова устала от бывшего мужа в своей квартире
4

Врач-онколог назвал несколько основных признаков рака мозга
5

Татьяна Навка заверила, что Петр Чернышев выступит в Петербурге

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры