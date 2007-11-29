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И бесы веруют

125 лет назад в Петропавловской крепости умер революционер Сергей Нечаев

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

И бесы веруют

ПОМНЮ разговор о Нечаеве с покойным Юрием Давыдовым, автором «Глухой поры листопада», других великолепных романов о народовольцах, революционных народниках. Я спросил: откуда бралась в этом человеке сатанинская внутренняя сила? Как умудрялся он подчинять себе умных, взрослых людей? Юрий Владимирович ответил цитатой из Евангелия: «И бесы веруют».

Сергей Геннадьевич Нечаев (1847–1882), основатель тайного общества «Народная расправа» – лжец, шантажист, убийца, мерзавец. Но если б он был просто мерзавцем – еще полбеды. Нечаев сознательно сделал себя мерзавцем. Плюс разработал целое учение, как делать мерзавцами других.

Из нечаевского «Катехизиса революционера»: «Все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий. (…) Прежде всего должны быть  уничтожены люди, особенно вредные для революционной организации. Вторая категория должна состоять из людей, которым даруют временно жизнь, дабы они рядом зверских поступков довели народ до бунта. К третьей принадлежит множество высокопоставленных скотов, не отличающихся умом и энергиею, но пользующихся богатством, связями, влиянием. Надо, овладев их грязными тайнами, сделать их своими рабами…» И так далее.

Напомню: Сергей Нечаев впервые «засветился» осенью 1868 г. среди студентов Петербургского университета – «худенький, безбородый, как мальчик, лицо серое, ногти обгрызены, рот сводила судорога». Пытался возглавить студенческие волнения. Соврал товарищам, что был арестован, но бежал. Уехал в Европу. Там обаял Огарева и Бакунина, из Герцена вытряс деньги на «борьбу». С мандатом несущест­вующего «Всемирного революционного союза» вернулся в Россию  и стал сколачивать свою «Народную расправу». Собрал около 70 человек. Студент Иванов сказал Нечаеву, что о нем думает. Нечаев с четырьмя сторонниками убил «предателя». В 1871 г. был шумный процесс, судилось 85 человек (в основном непричастные). Непосредст­венные убийцы получили каторгу – но не Нечаев, он скрылся за границей. Выдан Швейцарией. В 1873 г. приговорен к двадцати годам каторги. Приговор принял мужественно, крикнул после оглашения «Долой деспотизм!». В Петропавловке умудрился сагитировать вернейших из верных – жандармов и солдат охраны (их потом сослали, но до конца дней они молились на «святого человека»). Готовился к побегу, но был выдан другим заключенным. Прототип Верховенского из романа Достоевского «Бесы», но такое чувство, что при всем гении Федора Михайловича подлинный Нечаев – круче.

Его не интересовали женщины, день­ги. Говорят, в быту бывал вполне мил. Он действительно уверовал в свое предназначение – изменить судьбу России. А тех, кто не согласен, – см. выше.

Один убитый. Полторы сотни тех, кто просто видел, слышал Нечаева. Мелочь для многомиллионной империи. Но это был знак – река превращается в болото, в застоявшейся толще начинается брожение. Первый ядовитый пузырь метана поднялся с болотного дна, потом их будет больше, больше – и однажды полыхнет пожар.

А по «основной профессии» Сергей Нечаев был учителем Закона Божия.

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