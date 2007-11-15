Три царицы из десяти

«Первые леди России ХХ века» – так называется выставка, открывшаяся в Музее современной истории России.



Александра Романова. Надежда Крупская. Надежда Аллилуева. Нина Хрущева. Виктория Брежнева. Татьяна Андропова. Анна Черненко. Раиса Горбачева. Наина Ельцина. Людмила Путина. Десять очень разных женщин с очень разными судьбами объединяет одно – они жены тех, кто правил сначала Российской империей, потом СССР, потом Российской Федерацией.

МЕНЯЛИСЬ названия страны, исторические формации, поколения, времена. Не менялось одно: как бы ни называлась держава, как бы ни именовался ее властитель, для подданных он был царем. Супруга, соответственно, – царицей.

Стоп. У нас не Англия, где наперед известно, кто займет трон. Из героинь выставки только будущая императрица Александра Федоровна шла замуж за наследника престола. Остальные выходили за революционеров, молодых партработников, инженеров, парней из общежития. Никто не знал, что со временем судьба вознесет их в Кремль. Причем если мужья, поднимаясь по карьерным ступеням, еще как-то готовились к предстоящей роли, то советские «первые леди» оставались прежними «боевыми подругами», только полневшими с возрастом.

Да и что давал им статус «первой леди»? Жизненные блага? Но эти проблемы к моменту занятия трона были уже, в общем, решены (не говоря о том, что тогдашние блага по сравнению с нынешними временами…). Поездки за границу (в послесталинский период)? Право участия в протокольных мероприятиях? Но в радость эти обязанности были, похоже, лишь Раисе Горбачевой. Ее предшественницы явно ими тяготились. Удовлетворение честолюбия? Но «первые леди» у нас всегда «при муже», собственные амбиции им не положены. Представить в России карьеру вроде той, что сделала аргентинка Кристина Киршнер, невозможно.

И все же… Поэт Лариса Васильева, автор популярных книг «Кремлевские жены» и «Дети Кремля», выступая на открытии выставки, заметила: женщина, долгие годы находящаяся рядом с мужчиной, неизбежно влияет на него. А если мужчина – глава государства, то, значит, и на всех нас.

…Частные фото, кинохроника, личные вещи. Экспозиция занимает несколько залов, про все не расскажешь. Но некоторые предметы заслуживают особого внимания – лучше любых книг говорят и о хозяйках, и об эпохе. А Ларису Николаевну Васильеву мы попросили «прокомментировать» эти экспонаты.

Крупская: стоптанные туфли



ЗА СТЕКЛОМ – то, в чем ходила Надежда Константиновна Крупская в 1920–30‑е годы: коричневый сарафан, блузка, кофта, туфли. Одеяние не просто скромное – нищенское. Туфли истерты, стоптаны вконец.

Да, понятно – время, специфические жизненные ценности, личный аскетизм. Но зачем же уж так! Ведь имелись тогда в Москве сапожники, не такая проблема – подшить обувку. Да и дожила Крупская до 1939 г., «военный коммунизм» был давно позади.



Лариса Васильева: «По портретам в школьных учебниках мы помним немолодую женщину, изуродованную базедовой болезнью. Но в юности Крупская была хорошенькой – тоненькая, мило-скуластая, с нежной розовой кожей. Правда… Эти трогательные курсистки, воспитавшие себя на Чернышевском и Писареве, любили прежде всего будущую революцию. Ленин показался Наденьке идеальным инструментом для того, чтобы революция свершилась, – и она полюбила Ленина. Вышла замуж поздно, в 29 лет. И стала именно той женой, которая требовалась вождю революционной партии: не столько женщина, сколько надежный, кропотливый аппаратный работник.

Ее речь на похоронах Ленина – не слезы вдовы, а пламенное прощание с боевым товарищем. При этом – житейская мудрость: однажды обронила – Володя жизни не знает, «думает, что булки растут на деревьях»; нашла точную линию поведения, когда муж увлекся Арманд.

Хозяйкой была плохой – за быт в ленинском доме отвечала ее мать. Обожала детей, бездетность была ее трагедией – но осудить расстрел царской семьи ей и в голову не пришло. В 20-е годы запрещала книги (включая те, что сама любила) – при этом стояла у истоков советского, очень неплохого, школьного образования.

Когда она махнула на себя рукой? Думаю, после смерти Ленина. На снимках 1917 г. Крупская в шляпке, даже модной по тем временам, – значит, думала о таких вещах. А этот сарафанчик, туфли… Да, на излете жизни Крупскую не волновало, как она одета-обута. Но, учтите, и в глазах народных вдова Ленина воспринималась как эдакая «матушка-заступница», к ней шли в случае беды. А «заступница» не может ходить в роскошном платье. Сталина это раздражало, его фраза, что в случае чего «мы найдем для Владимира Ильича другую вдову», известна.



Аллилуева: остановившийся трамвай



ПИСЬМО 1929 года. Сталин на отдыхе в Сочи. Жена, Надежда Аллилуева, студент­ка Промакадемии, сообщает ему о домашних делах. Сегодня сдала математику, но пришлось поволноваться: экзамен был в 9.00, «я, конечно, вышла в 8 – и что же? – испортился трамвай». Стала ждать автобуса, а тот не шел. Поймала такси, но «отъехали саженей 100, машина остановилась, у нее тоже что-то испортилось».

«Первая леди», которая давится в трамвае, а потом нервничает на автобусной остановке? Такое невозможно представить не только сейчас. Уже с середины 1930-х все стало иначе – и в Кремле, и в стране. Самоубийство Аллилуевой в 1932-м – это рубеж.



Лариса Васильева: «Понимаете, ушел человек, который не мог всерьез воспринимать, когда про Сталина говорят «величайший», «мудрейший». Человек, который был для него каналом связи с миром, напоминавшим, что и трамваи ломаются, и за молоком «хвосты», и высокие замыслы оборачиваются людским горем.

Думаю, что в сталинском доме главной была она. Кира Политковская, племянница Аллилуевой, сама сидевшая, мне говорила: «Я боялась не его, боялась ее». И вспоминала Надежду: вечно хмурая, неприветливая, замкнутая.

Тут надо понимать – Аллилуеву мучили дикие головные боли (даже лечиться в Германию ездила). Плюс – двое маленьких детей. Плюс Яков – сын от первого сталинского брака. Да еще учеба…

Теперь представьте: мужчина приходит домой – и видит жену всегда нервную, готовую сорваться в слезы. Он не думает о ее болезнях и заботах. Он думает о том, что между ними 20 лет разницы, что она им не удовлетворена, а заниматься ею нет времени. В одном из сталинских писем к жене – фраза: «Что-то ты в последнее время начинаешь меня хвалить. Что это значит?» Можно судить об обстановке в семье.

Аллилуева застрелилась в ноябре 1932-го, оскорбленная хамством Сталина на банкете. Если б не застрелилась в 32-м – застрелилась бы в 33-м. Не застрелилась бы – так повесилась. Она была… как бы сказать… предопределена. Нежилица.

Потом в сталинской жизни были «большой террор», война, гибель Якова, женские метания Светланы, пьянство Василия… Представить посреди всего этого Надежду невозможно. Она должна была уйти. А дальше все пошло так, как пошло».



Брежнева: кулон с декоративными камнями



ОРГАНИЗАТОРЫ выставки, похоже, назвали ЭТО кулоном потому, что надо было как-то назвать. На самом деле – цепочка из грубо сцепленных крупных обрезков желтого металла (латунь?). На центральном – несколько «декоративных камней», похожих на морскую гальку. Женское украшение не обязательно должно быть дорогим, но хоть минимум вкуса требуется. А что в разделе Виктории Брежневой со вкусом? Чашки из спецсервиза с ее портретом? Статуэтка желтого стекла, изображающая… я так и не понял… кажется, украинскую крестьянку?



Лариса Васильева: «Я не думаю, что Виктория Петровна это украшение носила. Я вообще не думаю, что она носила украшения. У нее были другие интересы. Вкусно накормить Леню, чтобы остался доволен. Проследить, чтобы ее родственники не были обижены по сравнению с его родственниками.

Помню разговор с Викторией Петровной, ее квартиру. Старый линолеум в главной комнате. Какие-то головы архаров на стенах: Леня повесил в память об удачной охоте – ну и пусть висят!

Сегодня понимаешь: это были небогатые люди. Имею в виду вообще тогдашнее поколение руководителей. При Сталине богатеть боялись – могли приписать «разложение». Потом долго сохранялась инерция. Потом пришли годы, когда главным стало здоровье.

Что считалось критерием хорошей жизни в их юности? Вкусно поесть. И как хозяйке Виктории Петровне не было равных: на кухне все время что-то варилось, парилось, она лично проверяла поваров. Добрая, тихая женщина, идеально соответствующая мужу. Сказать бы – времени тоже, тихому и сонному, да только время было «со всячинкой». И может неслучайно именно у таких родителей родилась Галина – с ее бриллиантами, лихим пьянством, чередой мужей».



…В дни, когда на кухне Брежневых булькали кастрюли, Раиса Горбачева писала диссертацию (автореферат – тоже на выставке). Посреди времени застоя исподволь вызревало время перемен. Оно востребует «первую леди» нового типа.