//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Три царицы из десяти

№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Три царицы из десяти

 «Первые леди России ХХ века» – так называется выставка, открывшаяся в Музее современной истории России.

 Александра Романова. Надежда Крупская. Надежда Аллилуева. Нина Хрущева. Виктория Брежнева. Татьяна Андропова. Анна Черненко. Раиса Горбачева. Наина Ельцина. Людмила Путина. Десять очень разных женщин с очень разными судьбами объединяет одно – они жены тех, кто правил сначала Российской империей, потом СССР, потом Российской Федерацией.

 МЕНЯЛИСЬ названия страны, исторические формации, поколения, времена. Не менялось одно: как бы ни называлась держава, как бы ни именовался ее властитель, для подданных он был царем. Супруга, соответственно, – царицей.

 Стоп. У нас не Англия, где наперед известно, кто займет трон. Из героинь выставки только будущая императрица Александра Федоровна шла замуж за наследника престола. Остальные выходили за революционеров, молодых партработников, инженеров, парней из общежития. Никто не знал, что со временем судьба вознесет их в Кремль. Причем если мужья, поднимаясь по карьерным ступеням, еще как-то готовились к предстоящей роли, то советские «первые леди» оставались прежними «боевыми подругами», только полневшими с возрастом.

 Да и что давал им статус «первой леди»? Жизненные блага? Но эти проблемы к моменту занятия трона были уже, в общем, решены (не говоря о том, что тогдашние блага по сравнению с нынешними временами…). Поездки за границу (в послесталинский период)? Право участия в протокольных мероприятиях? Но в радость эти обязанности были, похоже, лишь Раисе Горбачевой. Ее предшественницы явно ими тяготились. Удовлетворение честолюбия? Но «первые леди» у нас всегда «при муже», собственные амбиции им не положены. Представить в России карьеру вроде той, что сделала аргентинка Кристина Киршнер, невозможно.

 И все же… Поэт Лариса Васильева, автор популярных книг «Кремлевские жены» и «Дети Кремля», выступая на открытии выставки, заметила: женщина, долгие годы находящаяся рядом с мужчиной, неизбежно влияет на него. А если мужчина – глава государства, то, значит, и на всех нас.

 …Частные фото, кинохроника, личные вещи. Экспозиция занимает несколько залов, про все не расскажешь. Но некоторые предметы заслуживают особого внимания – лучше любых книг говорят и о хозяйках, и об эпохе. А Ларису Николаевну Васильеву мы попросили  «прокомментировать» эти экспонаты.

Крупская: стоптанные туфли

 ЗА СТЕКЛОМ – то, в чем ходила Надежда Константиновна Крупская в 1920–30‑е годы: коричневый сарафан, блузка, кофта, туфли. Одеяние не просто скромное – нищенское. Туфли истерты, стоптаны вконец.

 Да, понятно – время, специфические жизненные ценности, личный аскетизм. Но зачем же уж так! Ведь имелись тогда в Москве сапожники, не такая проблема – подшить обувку. Да и дожила Крупская до 1939 г., «военный коммунизм» был давно позади.

 Лариса Васильева: «По портретам в школьных учебниках мы помним немолодую женщину, изуродованную базедовой болезнью. Но в юности Крупская была хорошенькой – тоненькая, мило-скуластая, с нежной розовой кожей. Правда… Эти трогательные курсистки, воспитавшие себя на Чернышевском и Писареве, любили прежде всего будущую революцию. Ленин показался Наденьке идеальным инструментом для того, чтобы революция свершилась, – и она полюбила Ленина. Вышла замуж поздно, в 29 лет. И стала именно той женой, которая требовалась вождю революционной партии: не столько женщина, сколько надежный, кропотливый аппаратный работник.

 Ее речь на похоронах Ленина – не слезы вдовы, а пламенное прощание с боевым товарищем. При этом – житейская мудрость: однажды обронила – Володя жизни не знает, «думает, что булки растут на деревьях»; нашла точную линию поведения, когда муж увлекся Арманд.

 Хозяйкой была плохой – за быт в ленинском доме отвечала ее мать. Обожала детей, бездетность была ее трагедией – но осудить расстрел царской семьи ей и в голову не пришло. В 20-е годы запрещала книги (включая те, что сама любила) – при этом стояла у истоков советского, очень неплохого, школьного образования.

 Когда она махнула на себя рукой? Думаю, после смерти Ленина. На снимках 1917 г. Крупская в шляпке, даже модной по тем временам, – значит, думала о таких вещах. А этот сарафанчик, туфли… Да, на излете жизни Крупскую не волновало, как она одета-обута. Но, учтите, и в глазах народных вдова Ленина воспринималась как эдакая «матушка-заступница», к ней шли в случае беды. А «заступница» не может ходить в роскошном платье. Сталина это раздражало, его фраза, что в случае чего «мы найдем для Владимира Ильича другую вдову», известна.

Аллилуева: остановившийся трамвай

 ПИСЬМО 1929 года. Сталин на отдыхе в Сочи. Жена, Надежда Аллилуева, студент­ка Промакадемии, сообщает ему о домашних делах. Сегодня сдала математику, но пришлось поволноваться: экзамен был в 9.00, «я, конечно, вышла в 8  – и что же? – испортился трамвай». Стала ждать автобуса, а тот не шел. Поймала такси, но «отъехали саженей 100, машина остановилась, у нее тоже что-то испортилось».

 «Первая леди», которая давится в трамвае, а потом нервничает на автобусной остановке? Такое невозможно представить не только сейчас. Уже с середины 1930-х все стало иначе – и в Кремле, и в стране. Самоубийство Аллилуевой в 1932-м – это рубеж.

 Лариса Васильева: «Понимаете, ушел человек, который не мог всерьез воспринимать, когда про Сталина говорят «величайший», «мудрейший». Человек, который был для него каналом связи с миром, напоминавшим, что и трамваи ломаются, и за молоком «хвосты», и высокие замыслы оборачиваются людским горем.

 Думаю, что в сталинском доме главной была она. Кира Политковская, племянница Аллилуевой, сама сидевшая, мне говорила: «Я боялась не его, боялась ее». И вспоминала Надежду: вечно хмурая, неприветливая, замкнутая.

 Тут надо понимать – Аллилуеву мучили дикие головные боли (даже лечиться в Германию ездила). Плюс – двое маленьких детей. Плюс Яков – сын от первого сталинского брака. Да еще учеба…

 Теперь представьте: мужчина приходит домой – и видит жену всегда нервную, готовую сорваться в слезы. Он не думает о ее болезнях и заботах. Он думает о том, что между ними 20 лет разницы, что она им не удовлетворена, а заниматься ею нет времени. В одном из сталинских писем к жене – фраза: «Что-то ты в последнее время начинаешь меня хвалить. Что это значит?» Можно судить об обстановке в семье.

 Аллилуева застрелилась в ноябре 1932-го, оскорбленная хамством Сталина на банкете. Если б не застрелилась в 32-м – застрелилась бы в 33-м. Не застрелилась бы – так повесилась. Она была… как бы сказать… предопределена. Нежилица.

 Потом в сталинской жизни были «большой террор», война, гибель Якова, женские метания Светланы, пьянство Василия… Представить посреди всего этого Надежду невозможно. Она должна была уйти. А дальше все пошло так, как пошло».

Брежнева: кулон с декоративными камнями

 ОРГАНИЗАТОРЫ выставки, похоже, назвали ЭТО кулоном потому, что надо было как-то назвать. На самом деле – цепочка из грубо сцепленных крупных обрезков желтого металла (латунь?). На центральном – несколько «декоративных камней», похожих на морскую гальку. Женское украшение не обязательно должно быть дорогим, но хоть минимум вкуса требуется. А что в разделе Виктории Брежневой со вкусом? Чашки из спецсервиза с ее портретом? Статуэтка желтого стекла, изображающая… я так и не понял… кажется, украинскую крестьянку?

 Лариса Васильева: «Я не думаю, что Виктория Петровна это украшение носила. Я вообще не думаю, что она носила украшения. У нее были другие интересы. Вкусно накормить Леню, чтобы остался доволен. Проследить, чтобы ее родственники не были обижены по сравнению с его родственниками.

 Помню разговор с Викторией Петровной, ее квартиру. Старый линолеум в главной комнате. Какие-то головы архаров на стенах: Леня повесил в память об удачной охоте – ну и пусть висят!

 Сегодня понимаешь: это были небогатые люди. Имею в виду вообще тогдашнее поколение руководителей. При Сталине богатеть боялись – могли приписать «разложение». Потом долго сохранялась инерция. Потом пришли годы, когда главным стало здоровье.

 Что считалось критерием хорошей жизни в их юности? Вкусно поесть. И как хозяйке Виктории Петровне не было равных: на кухне все время что-то варилось, парилось, она лично проверяла поваров. Добрая, тихая женщина, идеально соответствующая мужу. Сказать бы – времени тоже, тихому и сонному, да только время было «со всячинкой». И может неслучайно именно у таких родителей родилась Галина – с ее бриллиантами, лихим пьянством, чередой мужей».

 …В дни, когда на кухне Брежневых булькали кастрюли, Раиса Горбачева писала диссертацию (автореферат – тоже на выставке). Посреди времени застоя исподволь вызревало время перемен. Оно востребует «первую леди» нового типа.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Украинский политический эксперт Вадим Карасев придумал способ возвращения Донбасса Украине без ведения боевых действий. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 11 сентября заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", но для других это далекая перспектива.

//Политика

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон специально скрывал истинное расположение дел в американской администрации, чтобы лишний раз обвинить Россию.

//новости партнеров

//В мире

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Одно из китайских изданий опубликовало материал, в котором констатируется усиление оборонной мощи Москвы. По некоторым параметрам Россия превосходит Соединенные Штаты, полагает автор статьи.

//Общество

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков. Штаты приняли санкции против двух сотрудников регионального управления CКР в Сургуте.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W во вторник, 10 сентября, провел полет над северо-западной границей России. Самолет-разведчик шпионил несколько часов, изучая территории Ленобласти и Псковской.

//Общество

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Министерство здравоохранения РФ предлагает дать Росздравнадзору полномочия наказывать медучреждения за некачественное лечение россиян. Минздрав намерен наказывать больницы рублем - штрафовать.

//Непознанное

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Ванга предсказала, что президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сразит серьезный недуг, который станет причиной смерти политика. Соответствующее утверждение содержится в информации, появившейся в сети.

//В мире

В США осудили китаянку за проникновение в поместье Трампа

В США осудили китаянку за проникновение в поместье Трампа

В Соединённых Штатах суд признал виновной китаянку Чжан Юйцзин в проникновении на территорию поместья "Мар-а-Лаго", которое принадлежит президенту страны Дональду Трампу.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Собчак считает свадьбу с Богомоловым "дурацким праздником"

Собчак считает свадьбу с Богомоловым "дурацким праздником"

Известная светская львица Ксения Собчак назвала свое предстоящее бракосочетание с режиссером Константином Богомоловым "дурацким праздником". Об этом дива сообщила в интервью журналу Tatler.

//Шоу-бизнес

Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП

Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП

Звезда сериала "Улица разбитый фонарей" и фильма "Ты у меня одна" Марк Горонок рассказал о своём самочувствии после страшного ДТП, которое произошло на трассе в Санкт-Петербурге 30 августа. Актёр получил серьёзные травмы и находится в больнице.

//Новости СМИ2

//Спорт

Чемпион по кикбоксингу погиб после уличной драки в Ташкенте

Чемпион по кикбоксингу погиб после уличной драки в Ташкенте

Минувшей ночью в Юнусабадском районе Ташкента произошёл конфликт между двумя компаниями мужчин неподалёку от кафе. Отмечается, что оппоненты покинули общественное и продолжили выяснять отношения в Шайхантахурском районе, где началась драка.

//В мире

В Великобритании женщина похудела на 63 килограмма ради детей

В Великобритании женщина похудела на 63 килограмма ради детей

Жительница Великобритании похудела на 63 кило ради троих детей. До недавнего времени она весила 143 килограмма и испытывала не только проблемы со здоровьем, но и страдала от депрессии.

//Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка. Инцидент произошёл год назад в Мурманске.

//Экономика

"Нафтогаз Украины" разъяснил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

"Нафтогаз Украины" разъяснил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

Киев потребует у Москвы компенсацию, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

//В мире

Трамп назвал причину увольнения Болтона

Трамп назвал причину увольнения Болтона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объяснил, почему отправил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. По его словам, он совершал "очень крупные ошибки".

//Армия

США одобрили поставки 32 самолетов F-35 Польше

США одобрили поставки 32 самолетов F-35 Польше

Администрация США приняла решение о продаже польскому государству тридцати двух истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на общую сумму шесть с половиной миллионов долларов.

//Новости партнеров

//В мире

Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые хотят заменить Болтона

Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые хотят заменить Болтона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о пяти кандидатах на пост советника по нацбезопасности вместо Джона Болтона. По его словам, они сами "очень хотят" вступить в новую должность.

//Шоу-бизнес

Актёр сериала "Улица разбитых фонарей" Марк Горонок попал в страшное ДТП

Актёр сериала "Улица разбитых фонарей" Марк Горонок попал в страшное ДТП

Российский актёр Марк Горонок попал в дорожно-транспортное происшествие в Санкт - Петербурге. Отмечается, что звезда сериала "Улица разбитых фонарей" и фильма "Ты у меня одна" получил серьёзные травмы.

//Шоу-бизнес

Леонид Якубович сел в инвалидное кресло?

Леонид Якубович сел в инвалидное кресло?

По сообщениям СМИ, известный телеведущий Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле. Звезду заметили в таком состоянии в аэропорту Тивата. Он с женой возвращался из отпуска в Черногории.

//В мире

Bloomberg: названа возможная причина отставки Болтона

Bloomberg: названа возможная причина отставки Болтона

Американский источники выяснили причину, из-за которой президент Соединённых Штатов Дональд Трамп мог отправить своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в отставку.

//Шоу-бизнес

Наташа Королева показала видео, на котором знаменитости играют в карты на раздевание

Наташа Королева показала видео, на котором знаменитости играют в карты на раздевание

Известная российская и украинская певица Наталья Королёва поделилась с поклонниками видео, на котором легендарные "звёзды" играют в карты в самолёте во время полёта на гастроли. Певица опубликовала 3,5 - минутный ролик.

//Шоу-бизнес

Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка встретились после 12 лет разлуки

Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка встретились после 12 лет разлуки

Гэри Олдман и Дэниэл Рэдклифф сделали совместное фото спустя 12 лет после их последних совместных съемок. Сириус Блэк и Гарри Поттер неожиданно встретились на кинофестивале в Торонто.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
2

Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом
3

Кто удумал показать в Большом голую ж… Нуреева
4

Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП
5

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры