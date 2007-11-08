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Даты и люди: 8 – 14 ноября

№ 45(79) от 07.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Даты и люди: 8 – 14 ноября

 8 ноября – 170 лет со дня рождения Ильи Чавчавадзе – великого грузинского поэта, «духовного отца нации». В 1907-м «экипаж князя (Чавчавадзе) остановили четверо молодых людей верхом, одетых в форму полицей­ских. Тремя револьверными выстрелами князь был убит» (из тогдашних газет). Преступники найдены не были. В Грузии И. Чавчавадзе причислен к лику святых.

 9 ноября – 105 лет назад (1902) родился маршал Митрофан Неделин, первый Главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения. Погиб в 1960-м на Байконуре при случайном взрыве ракеты.

 10 ноября – 85 лет назад (1922) в Коминтерне «для оказания помощи коммунистическим партиям в оргработе» созданы Орготдел и Отдел международных отношений. Из международного клуба сочувствующих советской власти Коминтерн быстро превращался в орган политической разведки и агентурного влияния за рубежом.

 14 ноября – 50 лет назад в Париже умер Дон Аминадо (Аминад Шполян­ский, 1888–1957) – поэт-сатирик русского зарубежья. Кстати, советовал: «Если у вас действительно есть план спасения России, оставьте его в черновике и никому не показывайте».

Георгий ДЕЖКИН,
Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ

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