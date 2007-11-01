Дни затмения

7 ноября – 90 лет со дня Октябрьской революции. Когда-то ее называли величайшим событием в истории человечества. Сейчас все чаще – переворотом, который совершили авантюристы, воспользовавшиеся историческим моментом.

Капитан Никитин



КОНТРРАЗВЕДКУ Петро­град­ского округа капитан Борис Ни­­китин возглавил случайно. Он был на фронте и в марте 1917-го получил краткий отпуск по домашним делам. В Питере заскочил к приятелям в Генеральный штаб, а те – постой-ка! Революция (Февральская), перетряска кадров, генерал Корнилов, новый командующий округом, срочно ищет толкового человека на должность начальника контрразведки. «Я упорно просил избавить меня от деятельности, несвойственной моему характеру, и которой к тому же я никогда не занимался. Корнилов настаивал».

История как бы поставила эксперимент. Отвечать за борьбу со шпионажем в переломный период для России период – с Февральской революции и почти до Октября – был поставлен обычный офицер, умный, но далекий от политики. Он всего лишь добросовестно занялся порученным делом: «затруднять всякого рода деятельность неприятельских агентов». Но уже к июлю 1917-го капитан мог с фактами на руках доказать: партия большевиков – главный противник Временного правительства – не просто действует в интересах Германии. «Деньги Ленина – немецкие». При этом само Временное правительство, погрязнув в склоках, перед лицом энергичной и неразборчивой в средствах кучки авантюристов сдает позицию за позицией.

Никитин был одним из тех людей, которые неимоверными усилиями смогли сорвать июльское (1917) выступление большевиков – по сути, первую попытку переворота. Но привлечь организаторов к ответственности не удалось – хотя с подачи Никитина информация о большевистско-немецких связях была обнародована. Капитан попросил перевода на другую должность. После Октября воевал у белых, дослужился до полковника, с окончанием Гражданской войны – в эмиграции. Умер во Франции в 1943 году.

В 1937 г. Никитин опубликовал книгу «Роковые годы» – воспоминания о тогдашних событиях. Несколько месяцев назад издательство «Айрис-Пресс» переиздало их в наиболее полном, «научном», варианте, с добавлением материалов, найденных в российских и зарубежных архивах уже в наше время.

«Продал 250 карандашей»



ЗАПИСКИ Никитина существенно дополняют и без того обширную литературу о «золотом ключе большевиков». Сопоставляя ее с работами Мельгунова, Земана, десятков других, понимаешь: обвинение в сотрудничестве с немцами доказано на 99% (если можно тут считать на проценты). О 100% не говорим по нескольким причинам. Суда (где доказательства прокурора, защиты, есть свидетели с обеих сторон, непредвзятый судья) все-таки не было. Защитники Ленина не опровергают, что деньги из-за рубежа были, – но, дескать, деньги «товарищей по идее», западных социал-демократов. Никитин приводит масштабную переписку агентов большевиков в Петрограде и странных коммерческих фирм в нейтральных странах. Понятно – за фразами типа «продал 250 карандашей» что-то стоит. Но что? О помощи большевикам вспоминал немецкий генерал Людендорф, есть свидетельства из архивов германского МИДа. Однако расписок «передал – получил» нет, остается сопоставлять факты. По сути, обвинения строятся по американской пословице: «Если что-то летает, как утка, ходит, как утка, крякает, как утка, – это, скорее всего, утка». Просто крякает очень уж очевидно.

Но вопрос на самом деле не в этом. Допустим, брали большевики немецкие деньги. Наверняка брали. Это позорно, это предательски, это соответствующим образом их характеризует – только сыграло ли «золото кайзера» решающую роль в развале страны?

Не походить ли мужчине в юбке?



НА ЧТО брались день­ги? На агитацию. Агитацию? Радио, ТВ тогда не было. Да, большевики наладили выпуск множества антиправительственных, антивоенных газет. Правда, газет, выступавших за продолжение войны, было не меньше. И вообще, огромное количество населения в России, солдат на фронте вообще не знало грамоты. Никитин подмечает обилие кумача на красных демонстрациях – явно «не скудный заработок рабочего платил эту бутафорию». Но бутафория – и есть бутафория. Комиссарами Временного правительства ехали на фронт недавние адвокаты, писатели, журналисты – народ профессионально речистый. Только слушали солдаты почему-то косноязычных расхристанных типов, призывавших «штыки – в землю!». А речистых комиссаров били.

Агитация достигает цели, когда человеку говорят то, что он сознательно (или подсознательно) хочет услышать. Если нет… Подойдите к нормальному мужчине и начните агитировать его надеть юбку – ибо кто-то вам за эти уговоры заплатил. Посмотрим, что будет дальше.

В России 1917-го востребованной оказалась именно агитация большевиков. Осенью они уже не действовали исподтишка. Все газеты писали, что завтра – штурм Зимнего. Но защищать дворец вышли пара юнкерских рот и часть женского батальона. Остальные либо молчали, либо плевать хотели. Почему?



За что бороться?



ДОКТОР исторических наук Юрий Емельянов – автор предисловия к последнему переизданию мемуаров Никитина.

– Юрий Николаевич, помню воспоминания одной эмигрантки: «Папенька видел из окна, как солдаты шли к Зимнему. Он с друзьями-офицерами в ту ночь играл в карты. Постояли, поглазели – и вернулись за стол».

– Принципиальная ошибка – судить о психологии тогдашних людей с сегодняшней точки зрения. Да, знали бы эти офицеры, что впереди, – может, и пошли бы защищать Зимний. Но уж точно – скрепя сердце. Подумайте, сколько событий произошло на их глазах за какие-то десять месяцев. Еще в начале года служили царю. Потом – Февральская революция, отречение Николая, «Приказ №1», развал армии, двоевластие – Временное правительство и Петросовет, чехарда отставок и назначений, попытка наступления, Корнилов пробует ввести в Петроград надежные части, Керенский его предает, какие-то бесконечные митинги, выборы… Усталость, растерянность, презрение к власти – вот главное настроение тех дней.

Причем, еще вопрос – что это были за офицеры? Кадровый корпус повыбило за первые годы войны. Дальше офицер­ские погоны давались после кратко­срочных курсов всем, кто имел хоть минимальное образование. А это – обычные люди, мечтающие о доме. Чего уж говорить о солдатах, не понимавших ни целей этой войны, ни причин.

Россия во время Первой мировой вообще оказалась в странном положении. Она вступила в войну исключительно из союзнических обязательств. Когда-то Александр III долго колебался – нужна ли нам Антанта? Но союза с Англией и Францией требовала экономика империи. Сейчас из-за этого договора мы лили кровь. Август 1914-го, надо спасать Париж – Россия предпринимает операцию в Восточной Пруссии, теряет два корпуса под Танненбергом. На Западе – Марна, Сомма, Верден, у нас каждый раз – наступление, десятки тысяч жертв. Первый патриотический порыв давно прошел, от войны все устали. Большевики же апеллировали к простым чувствам. Надоели окопы? Ну и иди домой! Земли хочешь? Пойди и забери...

– Противник сыграл на давних проблемах империи – социальных, национальных… Но стран без проблем не бывает. Почему Россия не сделала то же самое? Что – у нас разведка плохо работала?

– Разведка у России как раз работала хорошо – кучером у Вильгельма II был полковник нашего Генштаба. Но одно дело – разведка, другое – подрывная работа такими методами. Не в традиции это как-то было – ни у наших военных, ни у внешнеполитического ведомства.

– Для России в тех условиях шансом стал бы выход из войны. Карта, которую разыграли большевики, заключив Брестский мир. Почему Временное правительство не пошло на такой шаг?

– Это было невозможно по определению. Еще раз говорю – не судите с сегодняшней точки зрения. Даже если не брать в расчет финансовую зависимость от Антанты, все предыдущие договоренности с союзниками… Незадолго до Февраля Милюков произнес в Думе знаменитую речь: «Что это – глупость или измена?» Императрица Александра Федоровна и ее окружение обвинялись (совершенно безосновательно) в контактах с немцами. Позднее царскую семью Керенский под предлогом тех же обвинений сослал в Тобольск. И этим людям сейчас затевать переговоры с Германией?

– Ленин брал «золото кайзера», чтобы 7 ноября 1917 г. захватить власть. Через год, 9 ноября 1918-го, началась революция в Германии. После нее не было уже ни кайзера, ни его генералов, ни министров. Естественный ход событий или Ильич всех переиграл?

– Думаю, переиграл. Не зря после Брестского мира он сказал Чичерину: «Это ненадолго».



Вспоминая Маркса



СТРАННО после такого разговора вспоминать Маркса, но точней не скажешь: нации, как и женщине, не прощается минута оплошности, когда первый встречный авантюрист может совершить над ней насилие.