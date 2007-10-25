Даты и люди: 25 – 31 октября
№ 43(77) от 24.10.2007 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]
25 октября – 135 лет назад (1872 г.) в России открылся первый детский сад. Его создала в Туле Елизавета Павловна Смидович – мать известного писателя Викентия Вересаева.
26 октября – 135 лет со дня рождения Филиппа Миронова, советского военачальника, командующего 2-й Конной армией в годы Гражданской войны. Блестящий полководец, правдоискатель по натуре, лютый противник красного расказачивания, Миронов в марте 1921 г. был неожиданно арестован и позднее убит в Бутырской тюрьме.
30 октября – 170 лет отечественному железнодорожному транспорту. В 1837 г. началось движение поездов по первой в России Царскосельской железной дороге. Новинка техники вызывала у современников разные чувства – от восторга (вспомним глинковское «Веселится и ликует весь народ») до ужаса: «Дым и газы от пароходных повозок делают воздух негодным для дыхания, путешественник задыхается в чадной атмосфере».
31 октября – 15 лет назад (1992 г.) католическая церковь официально реабилитировала Галилео Галилея. И признала ошибкой действия инквизиции, вынудившей ученого отречься от теории Коперника.
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