//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Даты и люди: 18 – 24 октября

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]

Даты и люди: 18 – 24 октября

 18 октября – 140 лет назад (1887) Аляска была официально передана Россией под юрисдикцию США. Госсекретаря США У. Сьюарда тогда обвиняли, что он купил «ледяной сундук». Через 30 лет в «сундуке» нашли золото, позже – нефть, и ныне истраченные США 7,2 млн. долл. выглядят смешной суммой.

 19 октября – 55 лет Веронике Кастро, звезде самого популярного сериала эпохи перестройки «Богатые тоже плачут».

 22 октября – 60 лет Робертино Лоретти, чудо-мальчику конца 1950-х, чей голос стал одним из символов того времени. Сейчас Лоретти – богатый бизнесмен, иногда выступающий с концертами.

 23 октября – 190 лет (1812) «мятежу генерала Мале». Генерал Клод Франсуа де Мале, противник Наполеона, считавшийся сума­сшедшим, бежал из больницы и с группой сторонников попытался произвести переворот. Надев мундир, Мале явился в Центральную казарму, объявил солдатам о гибели императора под Москвой, после чего, приняв командование над пятью ротами, арестовал министра полиции Савари и префекта Парижа Паскье. Мятеж провалился, Мале и его соратников расстреляли. Известие о бунте в Париже Наполеон использовал как повод, чтобы бросить в России отступавшую армию.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Вассерман предсказал продажу Киевом «лучших русских земель» иностранному бизнесу

Вассерман предсказал продажу Киевом «лучших русских земель» иностранному бизнесу

Политический консультант напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский ранее поставил задачу, согласно которой до конца текущего года в стране должна начаться продажа сельскохозяйственных земель.

//Политика

Стали известны победители губернаторских выборов в пяти регионах РФ

Стали известны победители губернаторских выборов в пяти регионах РФ

К настоящему моменту определились победители губернаторских выборов в пяти областях Российской Федерации. Согласно последним данным, об этом свидетельствуют результаты обработки 100 процентов протоколов.

//Происшествия

Памфилова рассказала подробности о напавшем на неё человеке

Памфилова рассказала подробности о напавшем на неё человеке

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова поделилась с журналистами о своём отношении к напавшему на неё человеку. Известно, что правонарушителя в субботу, 7 сентября, задержала полиция.

//новости партнеров

//В мире

Военные ВСУ обстреляли ракетами в Донбассе красное Знамя Победы

Военные ВСУ обстреляли ракетами в Донбассе красное Знамя Победы

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли в Донбассе красное Знамя Победы. Его в честь 76-летия изгнания гитлеровских захватчиков из региона запустили в сторону позиций ВСУ в районе Авдеевки бойцы ДНР.

//В мире

Французское издание Le Figaro назвало Киев российским городом

Французское издание Le Figaro назвало Киев российским городом

Французское издание Le Figaro причислило Киев к российским городам. На данную грубую ошибку французских журналистов ранее обратили внимание некоторые украинские средства массовой информации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Немецкий детектив согласен обсуждать с властями Малайзии передачу сведений по MH17

Немецкий детектив согласен обсуждать с властями Малайзии передачу сведений по MH17

Утром в понедельник, 9 сентября, стало известно, что немецкий детектив готов обсуждать с руководством Малайзии передачу сведений о крушении самолета Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года.

//Общество

В Госдуме обсуждается введение ответственности за ложный вызов "скорой"

В Госдуме обсуждается введение ответственности за ложный вызов "скорой"

Экспертный совет при комитете Государственной думы по охране здоровья в настоящий момент рассматривает идею о введении в России ответственности граждан за ложный вызов бригады "скорой помощи".

//Интервью

Актриса Анна Тараторкина: Папа хотел помочь мне сохранить какой-то трепет, наив…

Актриса Анна Тараторкина: Папа хотел помочь мне сохранить какой-то трепет, наив…

Анна Тараторкина родилась в семье актёра Георгия Тараторкина и актрисы и писательницы Екатерины Марковой. Зритель знает Анну по таким фильмам и сериалам, как «Гадалка», «Сватьи», «07 меняет курс».

//В мире

В США оценили обмен заключёнными между Москвой и Киевом

В США оценили обмен заключёнными между Москвой и Киевом

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон оценил обмен заключёнными между Россией и Украиной. Он объяснил, чего ожидает Вашингтон после возвращения украинцев на родину.

//Новости партнеров

//В мире

В Ереване задержан авиадебошир, сообщивший о бомбе в ручной клади

В Ереване задержан авиадебошир, сообщивший о бомбе в ручной клади

Задержан пассажир рейса Ереван – Москва авиакомпании "Сибирь", который в понедельник сообщил о бомбе в своей ручной клади. Об этом сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации Армении.

//Культура

Владимир Меньшов рассказал, как отметит 80-летие

Владимир Меньшов рассказал, как отметит 80-летие

Режиссер, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и обладатель престижной премии "Оскар" Владимир Меньшов рассказал журналистам, как планирует праздновать свое 80-летие.

//Новости СМИ2

//Происшествия

На Кубани в ДТП погибли пять человек

На Кубани в ДТП погибли пять человек

В ходе дорожно-транспортного происшествия с двумя автомобилями в Отрадненском районе на Кубани погибли пять человек. Согласно последней информации, данная авария случилась минувшей ночью.

//Происшествия

В Тюмени нашли пропавшую неделю назад девушку задушенной

В Тюмени нашли пропавшую неделю назад девушку задушенной

Минувшей ночью в Тюмени обнаружили тело 16-летней девушки, которая несколько дней ушла из дома и не вернулась. Известно, что полиция, волонтёры и родственники искали девушку на протяжении недели.

//В мире

В зоне конфликта в Донбассе снайперы ополчения уничтожили украинских силовиков

В зоне конфликта в Донбассе снайперы ополчения уничтожили украинских силовиков

В зоне боевых действий в Донбассе снайперы ополчения уничтожили двух украинских силовиков. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Политика

Минобороны раскрыли архивные документы с подробностями Второй мировой войны

Минобороны раскрыли архивные документы с подробностями Второй мировой войны

В понедельник, 9 сентября, Минобороны РФ опубликовало на своем сайте рассекреченные архивные документы, посвященные пакту о ненападении между Германий и СССР, заключенному в Польше в 1993 году.

//Происшествия

У безработного гражданина в Новой Москве похитили иномарку за 4 млн рублей

У безработного гражданина в Новой Москве похитили иномарку за 4 млн рублей

В Новой Москве неизвестный злоумышленник похитил у безработного гражданина дорогостоящую иномарку. Согласно последней информации, стоимость угнанного автомобиля составляет около 4 миллионов рублей.

//Происшествия

"Когда ехали по нему, думали, обвалится или нет", - очевидец о рухнувшем в Приморье мосте

"Когда ехали по нему, думали, обвалится или нет", - очевидец о рухнувшем в Приморье мосте

Во Владивостоке в районе бухты Горностай рухнул размытый водой мост. Согласно источнику, в момент инцидента по конструкции проезжали люди в автомобиле. Инцидент произошел в воскресенье, 8 сентября.

//Новости партнеров

//Общество

В Гидрометцентре сообщили об июльской погоде в сентябре

В Гидрометцентре сообщили об июльской погоде в сентябре

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в сентябре жителям России следует ожидать июльскую погоду. Предполагается, что в ближайшие дни будет тепло и без осадков.

//Общество

Самый большой круизный лайнер в истории России прибыл во Владивосток

Самый большой круизный лайнер в истории России прибыл во Владивосток

В понедельник, 9 сентября, круизный лайнер "Spectrum of the Sea" пришвартовался во Владивостоке. Отмечается, что раньше в российские порты не заходили корабли подобного масштаба.

//В мире

Индия может через 10 лет создать на Луне станцию

Индия может через 10 лет создать на Луне станцию

Глава индийско-российской компании BrahMos Aerospace, которая выпускает сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos, Сиватхану Пиллаи заявил, что уже через 10 лет Индия может создать станцию на Луне.

//Происшествия

Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила собственных детей

Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила собственных детей

На Камчатке возбудили уголовное дело в отношении 27-летней местной жительницы, которая подозревается в убийстве двух несовершеннолетний детей. Согласно следствию, женщина утопила малолетних жертв в бухте Крашенинникова в городе Вилючинск.

//В мире

В Британии супруги нашли у себя во дворе неизвестное существо

В Британии супруги нашли у себя во дворе неизвестное существо

Семейная пара из британского города Кингстон-апон-Халл, церемониальное графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, обнаружили во двое своего дома странное существо. Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили его в четверг, 5 сентября

//Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор в продолжение недавних переговоров в Форте Брегансон. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Кремль рассказал чуть больше о разговоре с Зеленским... от греха подальше
2

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой
3

Бывшая жена Чернышева уверена: Петр приложит все силы, чтобы вылечить Анастасию Заворотнюк
4

В Волгограде кандидат умер на избирательном участке
5

Одни из самых высоких показателей смертности приходятся на Хабаровский край

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры