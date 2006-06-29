Хозяйка ветра

СКАРЛЕТТ О'Хара - одна из самых популярных литературных героинь на постсоветском пространстве. Может, потому, что нашим женщинам тоже надо думать о том, как не утонуть в недобром жизненном море, уметь атаковать и поступаться, заботиться о близких и не забывать при этом о любви? Или все проще - герои великих книг близки и понятны людям на всех континентах во все времена.

Маргарет Митчелл не собиралась писать великую книгу. Очеркистка из газеты «Атлантик Джорнал», она происходила из семьи известных адвокатов. Первый брак оказался коротким и неудачным, хотелось на что-то переключиться. В газетное ремесло ушла с головой и не бросила, даже снова выйдя замуж, хотя второй муж имел прибыльное дело.

Все изменила случайность. Митчелл обожала верховую езду. И вдруг - падение с лошади, перелом ног, хвори, боли, бесконечное лежание в постели. Чтобы отвлечься, начала сочинять исторический роман. А через какое-то время поняла: отныне это - главное в ее жизни.

Несколько фактов. Первая глава переписывалась сорок раз. Через десять лет пришлось хирургическим путем удалять мозоль на руке, державшей карандаш.

Если брать историческую и «военную» стороны романа - тут нет ни одной фактической ошибки. Маргарет и сама изучила массу книг и документов, кроме того, ее подстраховывал брат - блестящий знаток темы.

Митчелл оскорблялась, когда проводились параллели между ней и Скарлетт: «Она - проститутка, а я - нет!» Литературоведы тщательно выискивали прототипов героев романа; Митчелл, однако, подчеркивала: все персонажи - вымышлены.

Публиковать роман она поначалу не собиралась. Но приятельница, не очень умная особа, пробовавшая писать и получавшая отказы от издательств, заявила: твой роман, дескать, тоже не возьмут. Тогда Митчелл передала рукопись издателю Макмиллану. Рассчитывала: тираж будет где-то тысяч пять экзем­пляров. Втайне надеялась на небольшой гонорар: врачебные счета изрядно пощипали семейный бюджет. Через полгода ей торжественно вручили эксклюзивно оформленный миллионный экземпляр «Унесенных ветром». Митчелл получила Пулитцеровскую премию. Издатели объявили, что сумму гонорара за следующий роман в банковском чеке она проставит сама.

Маргарет Митчелл не собиралась оставаться «автором одной книги». Но трагические случайности всю жизнь преследовали эту женщину. 11 августа 1949 г. Маргарет с мужем пошли в кино. Из-за угла вылетело такси. Потом выяснилось: шофер был пьян, а Маргарет после той злосчастной травмы ноги хромала, отпрыгнуть не могла... Через пять дней она умерла в больнице.