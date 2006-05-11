Даты и люди в мае

13 мая – 50 лет со дня смерти Александра ФАДЕЕВА (1901-1956) – советского писателя, автора романов «Разгром» и «Молодая гвардия». Из посмертного письма в ЦК КПСС:

«Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено».

14 мая – 170 лет со дня рождения Вильгельма СТЕЙНИЦА, первого чемпиона мира по шахматам (1836-1900).

Родился в Праге, учился в Вене, жил в Англии, умер в Америке в сумасшедшем доме. Принцип Стейница: «Надежная защита требует гораздо меньшей затраты сил, чем атака. Вообще атака имеет шансы на успех лишь в том случае, когда позиция противника уже ослаблена. Поэтому моя мысль направлена на то, чтобы найти простой и верный метод ослабления неприятельской позиции». Мысль, полезная не только в шахматах.



15 мая – 150 лет со дня рождения Фрэнка БАУМА, американского писателя, создателя книги «Волшебник из страны Оз», известной у нас в пересказе А. Волкова как «Волшебник Изумрудного города». С этой милой детской сказкой все не так просто: Баум-то писал сатиру, посвященную спорам вокруг золотого обеспечения доллара (потому город – зеленый), а персонажи там – аллегорические: Страшила – крестьянство, Железный дровосек – рабочий класс, Трусливый лев – армия.



16 мая – 110 лет прихода в Россию кино. В увеселительном заведении «Аквариум» (Санкт-Петербург) начались гастроли иностранного аттракциона «Синематограф братьев Люмьер». Показывались удивительные штучки: например, на белой простыне двигался поезд, совсем как настоящий. Или поливальщик случайно стал на шланг, вода не идет, сошел – его облило. Эти французы – такие забавники, вечно что-нибудь придумают! Ничего, мы тоже скоро научимся снимать фильмы не хуже их.



17 мая – исполнилось бы 60 лет Галине Васильевне СТАРОВОЙТОВОЙ. Без этой женщины невозможно представить новейшую историю России. Злодейски убита в 1998 году.