//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Выстрелы в Леонтьевском

В 1932 г. покушение на немецкого дипломата чуть не раздуло пожар мировой контрреволюции

№ 1(1) от 11.05.2006 [«Аргументы Недели », Сергей Нехамкин ]

Выстрелы в Леонтьевском

 Это преступление – одно из самых громких в начале 1930-х – все постарались по­скорее забыть. Может, от того, что дело о попытке политического убийст­ва в Москве советника немецкого посольства фон Твардовски считается полностью раскрытым? Или оно просто не укладывается ни в одну из привычных схем происходившего в те годы? Так или иначе, именно с этой истории наша газета начинает серию «Исторические детективы».

Состав преступления

 СООБЩЕНИЕ ТАСС. «5 марта в два часа 10 минут дня на углу Леонтьевского переулка и улицы Герцена было произведено покушение на советника германского посольства г. фон Твардовского (тогдашнее написание – ред.), ехавшего из посольства домой. Злоумышленник сделал несколько выстрелов из револьвера и причинил г. фон Твардовскому две раны – одну небольшую наружную на шее и кисти левой руки. Подоспевшими сотрудниками ОГПУ стрелявший был обезоружен и арестован».

 В Леонтьевском в 1932 г. находилось германское посольство. Машина с советником как раз выехала и притормозила на перекрестке. Откуда-то сзади слева раздался выстрел. Фон Твардовски сидел на заднем сидении. Обожгло шею. Машинально вскинул руку к поцарапанному месту – следующая пуля пробила тыльную сторону ладони. Обернулся, увидел молодого человека, целившегося из револьвера, упал на сидение. Тут же стекло продырявили еще три пули.

 В барабане «нагана» оставались два патрона. К террористу уже бежали люди – сотрудник ГПУ Борисов и рабочий Жаров. Два выстрела в их сторону. Одна пуля ударила в окно кинотеатра «Унион», вторая ранила извозчичью лошадь.

 «Задержанный назвался Иудой Мироновичем Штерном. Следствие проводится ОГПУ усиленным порядком». И через несколько дней: «По сообщению следствия, И.М. Штерн принадлежит к группе террористов, выполнявших задачи неких иност­ранных граждан. Покушение имело целью вызвать обострение отношений между СССР и Германией и тем способствовать ухудшению международного положения СССР».

Евангелие от Иуды. И от Сергея

 ИУДЕ Штерну было 28 лет. Из Одессы. Учился в МГУ, вылетел, пошел чернорабочим на фабрику. Работяги над ним, хилым и нервным, издевались. Штерн психовал. В конце концов, его уволили за прогулы. Бедствовал, был обижен на весь мир. После долгого допроса назвал человека, который его послал «на акцию»: Васильев.

 Сергей Сергеевич Васильев, 29 лет, бухгалтер Центросоюза. Из «бывших»: отец до революции служил в крупных фирмах, имел дом и землю. Со Штерном Васильев познакомился случайно в ноябре 1931-го, сошлись на почве нелюбви к Советской власти. «Антисоветские настроения Васильева, – показывает Штерн, – совпадали с моими. Обычно разговор сводился к тому, что единст­венным выходом из создавшегося политического положения является решительная борьба». По мнению следст­вия, умный и волевой Васильев подмял под себя издерганного неудачника Штерна. Между прочим, Штерн, который всего на год моложе Васильева, называл того «Сергей Сергеевич».

 Отношения СССР и Германии в 1932-м были вполне теплыми. Берлин предоставил Москве крупный долгосрочный кредит. В красной столице побывала делегация немецких промышленников. Про тайное военно-техническое сотрудничество сегодня уже известно.

 Сергей Сергеевич, по словам Штерна, «исходил из следующего: (…) если бы отношения СССР и Германии были разорваны, западные соседи СССР могли бы напасть на него, чувствуя, что у них развязаны руки». (…) «При следующей нашей встрече (…) Сергей Сергеевич сказал, что (…) у него имеются единомышленники, от которых он имеет поручение подготовить теракт на немецкого по­сланника с целью разрыва дипломатических отношений между СССР и Германией. Он мне заявил, что если я тверд в своих политических взглядах, то он мне поручает совершить этот акт».

 Сестра Штерна в Ленинграде была замужем за человеком, у которого «по характеру деятельности» имелся наган. Штерн съездил в Ленинград и наган стащил.

 На допросах Васильев долго молчал, потом написал заявление: «Признаю себя виновным в организации террористического акта по отношению к немецкому дипломату по поручению третьих лиц и подтверждаю показания Штерна». На скамье подсудимых они сидели рядом.

Версия первая: принцип Принципа

 ИТАК, Штерн действительно стрелял – уже потому дело нельзя считать дутым. И, похоже, направлял его действительно Васильев. Но почему? Приступим к версиям.

 Первая – самая простая: вот два озлобленных, честолюбивых молодых человека. Личные неудачи, отсутствие перспектив объясняют советскими реалиями (что отчасти верно): Штерн – сын хозяина мелкой мастерской (непролетарское происхождение), Васильев – вообще «белая кость». Мечтают эффектным жестом сдетонировать катаклизмы, которые принесут свободу стране, сокрушат большевиков. Цель оправдывает средства! Ведь в июне 1914-о сербский гимназист Гаврило Принцип, мечтая о единой Югославии, убил австрийского эрцгерцога Фердинанда? Да, началась Первая мировая война – но Югославия в итоге ее стала все же единой! И враг – Австро-Венгрия – оказался навеки повержен. Принцип Принципа переносился в Москву 1932 года. «Третьи лица»? Да не было их. Просто Васильев по всем заветам славного террориста Нечаева выдавал себя лишь за представителя некой могучей тайной организации. Или вообще все написал не по своей воле: ОГПУ требовались масштабные заговоры, двух сговорившихся «мстителей» показалось мало. Выбивать же нужные показания у нас умели.

 Не скрою, мне эта версия кажется самой верной. Но копать надо до конца.

Версия вторая: долг перед прекрасной дамой

 ОГПУ искало ответ на вопрос «Кому выгодно?». Поищем и мы. Сталина отбрасываем сразу: ему выстрелы в германского дипломата в тот момент – нож острый. Какие-нибудь последние и решительные троцкисты, хранящие мечты о пожаре мировой революции, а заодно решившие скомпрометировать Сталина? Но Штерн, и особенно Васильев, мечтали как раз о пожаре мировой контрреволюции.

 Покушение теоретически было выгодно двум силам. Во-первых, Польша, действительно не заинтересованная в усилении соседей, СССР и Германии (тем более – за счет взаимного сотрудничества). Во-вторых – белоэмигрантские боевые организации (РОВС и др.). От этого и плясало следствие, выискивая «третьих лиц». Васильев, утверждалось на процессе, был связан с террористической группой Любарского-Шелковой, убившей в 1928 г. старшего инспектора политуправления РККА Шапошникова.

 Тут история такая. Васильев, напомним, бухгалтер. Образование получил в Промышленно-Экономическом техникуме. Выяснилось, что во время учебы он был в теплых отношениях с преподавательницей иностранных языков Ольгой Шелковой. А у Шелковой в Польше – первый муж и брат, Всеволод Любарский, бывший белый офицер, ныне – дипкурьер в польском МИДе. Четыре года назад двоюродный брат Ольги и Всеволода застрелил этого самого Шапошникова (история, требующая отдельного разбирательства). Тут же возникло дело «террористической группы», якобы сколоченной Всеволодом Любарским из родственников в один из приездов в Москву. Всеволода достать не смогли, а родственников (включая Ольгу) в 1928-м расстреляли.

 Ах, если б я был романистом! Обязательно написал бы про интеллигентного студента середины 1920-х, влюбленного в преподавательницу. Она – зрелая женщина, он – юный и романтичный. И вот женщина просит возлюбленного уйти. Тот уходит, обиженный, ничего не понимая, а потом узнает: любимая его берегла. Ибо вступила в антисоветский заговор. Сейчас расстреляна. Какие страсти! Какая драма! Пепел мести стучит в сердце студента, и через три года он… Что – отправляет приятеля убивать немецкого дипломата? Как-то не сходится. Для романа или сериала сюжет годится, а для следст­венного дела – не очень. Доказательства нужны. А их нет.

Версия третья: «голубой» вариант?

 ВООБЩЕ насчет «третьих лиц» – это мы должны верить на слово государственному обвинителю наркомюсту Николаю Крыленко. Вот кто витийствовал, связывал заговор с заговором, накручивал психологию, разъяснял про обострение классовой борьбы…

 Но, может, Васильев, заявивший в последнем слове: «Прошу суд учесть, что говорить о третьих лицах я не мог (…) в силу своего воспитания и принципиальных соображений», имел в виду совсем не Ольгу?

 Как бы подступиться… Историки, я уже говорил, о «деле Штерна-Васильева» мне ничего разъяснить не смогли. Пришлось расспрашивать очевидцев времени или тех, кто таких очевидцев знал. И вот от людей, помнящих крупного чекиста 30-х годов N, услыхал…

 По словам N, солидный, женатый фон Твардовски был тайным гомосексуалистом. Запомнилось это из-за профессионального курьеза, ставшего в чекистских кругах анекдотом «для своих». Уже после описываемых событий, когда гомосексуализм был под запретом и у нас, и в нацистской Германии, Лубянка решила вербануть господина советника на компромате. Подвели ему партнера, устроили встречу в гостинице, у дырки в стене пристроили кинокамеру. Увы – молодой оперативник, которому поручили съемку (о, чистые души комсомольцев 30-х годов!), увидев в объектив происходящее, не удержался: его начало рвать. Тошнило неудержимо. Странные звуки в соседнем номере смутили наблюдаемых, и они контакт свернули.

 В 1932-м гомосексуализм в СССР еще не загнали в подполье. Среда «голубых» жила своей жизнью, там кипели свои страсти, ревности… Если рассказ N о фон Твардовски правда – где советник находил «друзей», какие отношения между ними складывались, какие рычаги эти «друзья» могли нажать?

 У Штерна невеста имелась. А Васильев – одинокий. Наличие «третьих лиц» он признал, но пояснять отказался…

 На суде заявлялось: основной целью был посол, просто он уехал раньше обычного, и Штерн, повинуясь приказу Васильева, стрелял в того, кто попадется. Но номер машины советника, отмечается в другом месте, ему был известен. Мог ли с самого начала фон Твардовски быть главной целью?

 Впрочем, не будем уподобляться Крыленко и заниматься умопостроениями, не имея доказательств.

«Мы не можем позволить…»

 ОБИДНО. Столько дел наклепали в 30-е о терроризме – сплошь липа. А тут, может, одно-единственное, основаное на реальном факте, – и сказать что-то определенное не выходит. Где – правда, где – сказки? Что доказано, а что выбито?

 Посол фон Дирксен в мемуарах о процессе отзывается ехидно: шоу. «На вопросы давались ответы – без запинки и колебаний, и было очевидно, что каждый знал свою роль наизусть. Но один сбой все же произошел, когда Штерн (…) сболтнул: «Я должен сказать здесь, что во время предварительного следствия со мной обращались совсем не на европейский манер». Он имел в виду пытки, которым был подвергнут. Судьи и прокурор были ошарашены, и Ульрих (председатель суда – ред.) объявил перерыв на 20 минут. Когда Штерн вернулся на скамью подсудимых, он отвечал на вопросы без каких-либо задержек». В официальную «польскую» версию фон Дирксен не верил, само покушение объяснял «извилистостью и запутанностью славянского ума» плюс «почти освященной веками» российской традицией политических убийств…

 Но с государственным обвинителем Крыленко придется согласиться в одном: «Мы не можем позволить, чтобы вопросы мировой политики зависели от господ Штернов хотя бы в малой, ничтожной доле».

 Приговор: «(…)1. Васильева Сергея Сергеевича и 2. Штерна Иуду Мироновича – обоих к высшей мере социальной защиты – расстрелу».

БЫЛ ЛИ ЗАГОВОР?

Убийство посла Германии в России графа Мирбаха (1918 г.)

 ЭТО можно назвать и заговором, хотя точнее говорить о тактическом диверсионном акте. Левые эсеры, соратники большевиков в дни революции были несогласны с заключенным Лениным Брестским миром с Германией. Убийство германского посла должно было стать (и стало) сигналом к левоэсеровскому антибольшевистскому восстанию.

Убийство Кирова (1934 г.)

 ПРИ Сталине говорили о троцкистско-зиновьевском заговоре, в перестройку – о тайном указании Сталина. Хотя полностью материалы дела не раскрыты до сих пор, большинство исследователей убеждено: Леонид Николаев, убийца, действовал по собственной инициативе – это был неуравновешенный, ревнивый, закомплексованный человек.

Смерть Сергея Есенина (1925 г.)

 НЕСМОТРЯ на множество публикаций, книг, телесериалов, версия о заказном, с политическим подтекстом, убийстве Есенина все же выглядит натянутой. На каждый довод есть контрдовод, на каждую загадку – растолкование. Предположение о заговоре идет скорее от мысли, что великий поэт не мог уйти из жизни просто так.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

По сообщениям СМИ, представители Петра Порошенко планируют создать протестное движение и дискредитировать партию Владимира Зеленского «Слуга народа». О некогда братской, а теперь скачущей стране размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в выборы США

Мюллер подтвердил вмешательство России в выборы США

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер на слушаниях в Конгрессе заявил, что приписываемое России вмешательство в ход президентских выборов в 2016 году было "масштабным и систематическим".

//Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до 3-х лет

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до 3-х лет

Государственная дума РФ приняла закон, который позволит большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, начиная с 1 января 2020 года.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

В Малайзии заявили, что власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

В Малайзии заявили, что власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Военные Малайзии вынуждены были организовать секретную операцию для того, чтобы получить "черные ящики" потерпевшего крушение MH17, которыми, как выяснилось, пытались завладеть США и Украина.

//В мире

Эксперт: Россия может признать ДНР и ЛНР, если Украина не начнёт действовать

Эксперт: Россия может признать ДНР и ЛНР, если Украина не начнёт действовать

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что после выборов в Раду власти не должны отказываться от выполнения Минских соглашений, иначе Россия поднимет вопрос о признании ДНР и ЛНР. Эксперт считает, что появление новых людей в парламенте не повлияет серьёзно на политику страны.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Поклонская предложила идею, как сделать Россию «модной»

Поклонская предложила идею, как сделать Россию «модной»

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская предложила способ, как сделать Россию популярной страной для путешествий.

//Общество

В Курганской области чиновница отчитала фельдшера за жалобы на холод и зарплату

В Курганской области чиновница отчитала фельдшера за жалобы на холод и зарплату

В одном из районов Курганской области фельдшер местного ФАП пожаловалась на условия труда, холод и заработную плату заместителю губернатора по социальной политике Татьяне Менщиковой.

//Общество

Веселье с последствиями: что может случиться в сезон свадеб и пикников?

Веселье с последствиями: что может случиться в сезон свадеб и пикников?

Лето – самое время для свадеб, пикников и других гуляний. Но не всегда все так гладко, как хотелось бы. Курьезные, анекдотичные и даже драматичные случаи на таких мероприятиях – не редкость. «Аргументы Недели» узнали, что может пойти не так в разгар веселья.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Политика

Варфоломей требует от Украины дань

Варфоломей требует от Украины дань

Поразительные вещи творятся вокруг недавно образованной так называемой Украинской православной церкви (УПЦ). Чуть ли не каждый день появляются всё новые свидетельства того, что бывший президент Порошенко фактически отдал церковь Незалежной в рабство Константинополю.

//Новости СМИ2

//Политика

Развалила бундесвер, развалит и Евросоюз

Развалила бундесвер, развалит и Евросоюз

Ставшая новой главой Еврокомиссии бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен решила продемонстрировать европейцам свой решительный настрой. Она заявила, что надо продолжать диалог с Кремлем с позиции силы».

//Политика

США запутались в антироссийских санкциях

США запутались в антироссийских санкциях

Прошло уже 8 месяцев с тех пор, как Белый дом пообещал ввести драконовские санкции против России, но так ничего и не произошло. Несмотря на то что Госдеп несколько раз объявлял о готовности нового пакета ограничительных мер, Вашингтон молчит уже несколько месяцев.

//Политика

Анекдот почти про Путина

Анекдот почти про Путина

Анекдоты про себя любили почти все советские лидеры. Любил Брежнев, кое-какие анекдоты любил Сталин. Есть и про Путина анекдоты, и говорят, что если про начальника народ что-то сочиняет, то он в народе популярен.  В период роста популярности Путина ходил смешной анекдот.

//Общество

Про «грамм» я слышал, а вот что такое «инста» – такого я ещё не пил!

Про «грамм» я слышал, а вот что такое «инста» – такого я ещё не пил!

В этом году Михаил БОЯРСКИЙ отметит 70-летие. На протяжении многих лет «великий мушкетёр» остаётся на вершине славы и успеха. О том, почему он не понимает спектакли дочери, как отреагировал на новую должность жены и за что не любит инстаграм, М. Боярский рассказал обозревателю «АН».

//Общество

Покушение на ЦАГИ

Покушение на ЦАГИ

В распоряжение редакции «АН» попал убойный документ, который вызывает массу вопросов к уровню компетентности руководителей авиационной науки и отрасли в целом. Мы помним ликвидацию Саратовского авиазавода, уничтожение ТМЗ, сейчас наблюдаем утилизацию ракетно-космического центра им. Хруничева. На очереди – знаменитый ФГУП «ЦАГИ»

//Экономика

Родил – и машину купил

Родил – и машину купил

Правительство предполагает продолжить программу маткапитала и после 2021 года. Хотя выплаты по ней тяжким грузом висят на бюджете, после реакции населения на повышение пенсионного возраста власти не хотят рисковать. Они надеются с помощью маткапитала раскачать потребительский рынок

//Новости партнеров

//Общество

Мухи из Миннауки

Мухи из Миннауки

О массовой гибели российских пчёл слышали все. Потери российских пасек оцениваются в 60% пчелосемей и в триллион рублей потерь сельхозпродукции из-за недоопыления. Россельхознадзор считает, что это связано с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Кто же виноват?..

//Общество

Россия: отстать навсегда? Образовательные мракобесы

Россия: отстать навсегда? Образовательные мракобесы

В первом материале цикла (см. «АН» №27 от 17.07.2019) было рассказано об узаконенном Конституцией и целым сонмом различных международных соглашений фактически колониальном статусе нашей как бы империи. Фактически была ликвидирована российская высокотехнологичная промышленность.

//Общество

ММК нарастил долю инновационной продукции на 6,6%

ММК нарастил долю инновационной продукции на 6,6%

Флагман российской металлургии Магнитогорский металлургический комбинат по итогам 2-го квартала нарастил продажи продукции с высокой добавленной стоимостью на 6,6%, говорится в операционной отчётности компании. Доля инновационных продуктов в продажах ММК достигла половины.

//В мире

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель

После уничтожения иранским ЗРК своего большого БПЛА типа «Глобал Хок» американцы приуныли. Вашингтон сбавил обороты. Стало ясно, что на серьёзные ответные действия США не готовы.А на первый план вышла Британия. Задержав недавно иранский танкер, бритты не думали о последствиях.

//Общество

Кто вразумит московского чиновника А. Ионкина?

Кто вразумит московского чиновника А. Ионкина?

Уважаемый Сергей Семёнович! К Вам обращаются жители дома по адресу: Трубная площадь, дом 2, вошедшего в 2010 г. в результате сомнительных действий прошлой администрации в состав комплекса зданий деловых назначений. В доме живут семьи с детьми, но помещения числятся как торговые.

//Культура

Василий всея Руси

Василий всея Руси

25 июля исполняется 90 лет со дня рождения писателя, артиста и режиссёра Василия Макаровича ШУКШИНА. Быть русским и не любить Шукшина? Какие-то органические повреждения в натуре и душе надо иметь, так думаю. Неимоверная одарённость сочеталась в нём с фантастической работоспособностью.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Без комплексов": 69-летняя Надежда Бабкина опубликовала фото из ванной
2

Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову
3

Целились в Давыденко. Попали в Путина. Как депутаты расправились с главой Счетной палаты Красноярского края
4

Эксперт: Россия может признать ДНР и ЛНР, если Украина не начнёт действовать
5

Почему Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов недавно ходили в ЗАГС

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры