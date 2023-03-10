4 марта 1813 года жители Берлина с восторгом приветствовали русских воинов

Утром 4 марта 1813 г. летучий отряд русских войск генерала А. Чернышёва зашёл в Берлин. Около полудня следом за ними в город, маршируя, вошла пехота и, с песнями, кавалеристы – казаки. Это был авангард армии под командованием Петра Витгенштейна. Газета Berlinische Nachrichten писала, что жители Берлина с восторгом приветствовали русских воинов, зазывая их на постой, стараясь накормить.
Ранее, 20 февраля, отряды Чернышёва и полковника Фридриха Теттенборна с боем занимали центр города, однако под натиском превосходящих сил французов были вынуждены отступить. В отличие от простых берлинцев, старавшихся помочь русским, вступая в армию и ополчение, собиравших пожертвования на вооружение, сдававших драгоценности, включая обручальные кольца, полицейские силой сдерживали горожан – Пруссия являлась союзником Франции до 27-28 февраля, дней подписания Кутузовым и канцлером Карлом фон Гарденбергом Калишского союзного трактата.
Теперь же командующий французской армией Эжен де Богарне посчитал неразумной оборону города. На окраине и в пригородах Берлина наполеоновские батальоны преследовала русская кавалерия, а в самом городе велик был риск бунта жителей против оккупантов, настолько сильными были антинаполеоновские и антифранцузские настроения.
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