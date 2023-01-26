Орден Сутулого... Необычные медали земли русской

Аргументы Недели → История 13+

26 января 2023, 18:36

© Vladimir Boiko

Среди государственных наград в России есть необычные. К примеру, медаль под названием «Небываемое бывает», которую учредили в 1703 году за победу Российской империи над шведами. Сражение завершилось взятием неприступной до той поры крепости.



Благодаря Петру І появилась 8-килограммовая медаль «За пьянство», которую на алкоголиков вешали полицейские. Медаль «Избавитель народов» в 1814 году для Александра І изготовила лично императрица Мария Фёдоровна, его мать. Для Мазепы, изменившего Петру І, отлили «Иудину медаль», которая весила 5 кг.



Медалью «4 апреля 1866 года» наградили Осипа Комиссарова, спасшего Александра ІІ от выстрела Дмитрия Каракозова. Ударив по руке террориста, крестьянин получил поместье в качестве подарка и титул дворянина. «Владетелю Сандвичевых островов» называлась награда для тамошнего короля за то, что принял покровительство Российской империи.



Екатерина ІІ после того, как привила себе оспу, получила медаль «За привитие оспы». Орден Богдана Хмельницкого стал единственной отечественной наградой на украинском языке. Предложил идею режиссёр Александр Довженко, Сталину она понравилась. Гагарина по возвращении на Землю наградили медалью «За освоение целины».