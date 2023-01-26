Петр Дементьев - титан отечественного авиастроения​

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26 января 2023, 20:27 Валерий Агеев,

Пётр Дементьев

В январе этого года исполнилось бы 106 лет со дня рождения Петра Васильевича Дементьева, советского государственного деятеля, министра авиационной промышленности СССР, генерал-полковника, инженера, дважды Героя Социалистического Труда (1941, кавалера девяти орденов Ленина), лауреата Сталинской премии.

Люди, много лет проработавшие в авиационной отрасли, знали П. В. Дементьева как человека, который стоял у истоков современного авиастроения, направляя его своей твердой рукой на путь укрепления материальной базы и создания авиационной техники, идущей в ногу с требованием времени. И недаром современники называли его Петром Великим.

Вехи жизни

Дементьев П. В. родился в чувашском селе Алёшкин-Саплык Убеевской волости Буинского уезда. Был крещён в храме Сергия Радонежского, села Хорновар-Шигали.

Трудовую деятельность П. В. Дементьев начал в 1922 году рабочим. После окончания Хорновар-Шигалинской сельской школы учился в Симбирском (Ульяновском) профессионально-техническом училище имени Карла Либкнехта. В 1927 году он поступил в Московский механический институт имени М. В. Ломоносова, но уже через два года перевёлся в Военно-воздушную инженерную академию имени профессора Н. Е. Жуковского, которую окончил в 1931 году.

Авиация - любовь на всю жизнь

После успешного завершения учёбы П. В. Дементьев в числе наиболее талантливых выпускников был направлен в Научно-исследовательский институт гражданского воздушного флота, а через три года попросился на конкретный производственный участок. В 1934—1941 годах он проделал путь от начальника цеха Московского авиационного завода № 81 до главного инженера и директора Государственного авиационного завода № 1 (Московского самолётостроительного завода).

Дементьев был включён в состав государственной комиссии, которая находилась в Германии с 25 октября 1939 года для изучения возможностей выполнения германской стороной советских заказов. В 1941 году он был назначен первым заместителем народного комиссара (с 1946 — министра) авиационной промышленности СССР, проработав в этой должности до 1953 года. Во время войны отвечал за серийный выпуск самолётов. В 1941 году П. В. Дементьеву в числе первых руководителей авиационной промышленности за выполнение заданий правительства по созданию и выпуску новой авиационной и специальной техники было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В марте 1953 года, когда Министерство авиационной промышленности СССР вошло в Министерство оборонной промышленности СССР, курируемое Л. П. Берией, П. В. Дементьев потерял свой пост. После смещения и ареста Л. П. Берии, в августе 1953 года он был назначен Министром авиационной промышленности СССР, встав во главе советского авиапрома почти на четверть века — до самой своей смерти в 1977 году.

Вот что академик Г. В. Новожилов говорил о П. В. Дементьеве:

- Надо сказать, что человека масштаба Дементьева можно уподобить бриллианту с сотнями сверкающих граней, и никому не дано увидеть всех их разом. Каждому из тех, с кем общался министр, он позволял видеть только то, что он хотел показать. Он умел быть и жёстким, и добрым, и неуступчивым, и всепонимающим, он умел, когда надо — польстить, когда надо — обрезать, мог приблизить человека, а мог чётко указать на дистанцию — он был многолик и именно этим, по мнению тех, кто работал рядом с министром, был интересен и дорог. Мне пришлось много лет работать под руководством Петра Васильевича Дементьева. Я считаю эти годы весьма плодотворными в моей жизни, в жизни ОКБ им. С. В. Ильюшина, да и всей отрасли.

По инициативе и при непосредственном личном участии Петра Васильевича были созданы первый реактивный военно-транспортный самолет Ил-76 и 350-местный широкофюзеляжный пассажирский самолет Ил-86, с его подачи начались работы по-дальнемагистральному Ил-96. В моей судьбе, как, впрочем, и в судьбе многих моих коллег, П. В. Дементьев сыграл огромную роль. Это был чуткий руководитель, выдающийся государственный деятель и вместе с тем обаятельный и остроумный человек.

Уроки Дементьева

О них говорится в книге Ю.Остапенко «Товарищ министр. Повесть о руководителе авиационной промышленности СССР П. В. Дементьеве»:

- Авиастроители по праву считали и считают себя самой передовой частью не только военно-промышленного комплекса, но и, вероятно, всего народного хозяйства. Сотни самых совершенных боевых и гражданских самолетов ежегодно сходили с конвейеров заводов Министерства авиационной промышленности. Эти же заводы выпускали большой объем товаров народного потребления. И ежегодно план выпуска и основной, и непрофильной продукции увеличивался. В десятках городов страны вокруг заводов авиапромышленности росли благоустроенные поселки с домами культуры, дворцами спорта, детскими учреждениями, базами отдыха, профилакториями и прочими объектами соц-культбыта. Заработная плата в отрасли росла опережающими темпами по сравнению с другими отраслями промышленности.

Люди, много лет проработавшие в авиационной отрасли, знали Петра Васильевича Дементьева как человека, который стоял у истоков современного авиастроения, направляя его своей твердой рукой на путь укрепления материальной базы и создания авиационной техники, идущей в ногу с требованием времени. И здесь нет преувеличений. Фигура Дементьева вызывает интерес и сейчас, его уроки актуальны и сегодня, несмотря на то, что жил и работал Петр Васильевич Дементьев совсем в другой эпохе. Что же это за уроки?

Первый и главный урок, который оставил нам в наследство П.В.Дементьев, заключался в необходимости верного и неуклонного служения Родине. Не за чины и звания, не за деньги и привилегии, а за идею могущества страны, за ее величие и независимость. Это вовсе не фраза, а констатация всей его многолетней и многотрудной работы на ниве авиастроения.

Изучая пройденный им путь в должности руководителя отрасли, поражаешься тому огромному объему работы, который проделал Дементьев за годы своего правления, и тому, что он оставил в наследство своим преемникам. Часто можно слышать, что сила Дементьева была в активной поддержке его высшими руководителями страны — Сталиным, Хрущевым, Брежневым. Это так и не так.

Да, практически со всеми лидерами, стоявшими у власти в те годы, П.В.Дементьев умел находить общий язык, ставя при этом на первое место интересы Дела. Сталин высоко ценил это его качество, явно выделяя Дементьева из большого числа заместителей руководителей наркоматов (министерств). Он напрямую давал ему поручения, щедро награждал. Вспомним хотя бы награждение его Золотой Звездой в 1941 г., когда враг был практически у ворот столицы. Для большинства, правда, так и осталось загадкой, почему Сталин, арестовав наркома Шахурина, обвиненного в том, что он давал фронту якобы некачественные самолеты, оставил на свободе его первого заместителя Дементьева, который как раз и отвечал за выпуск серийных машин. Но логику в поступках этого человека искали и не могли найти многие.

Человек на своем месте

Дементьев относился к числу министров, о которых говорили однозначно: «Человек на своем месте». К 1953 г. за двадцать лет работы в авиации имя Дементьева прочно ассоциировалось с неукротимой волей, доскональным знанием отрасли, умением смотреть в будущее и, главное, работать с людьми. Вероятно, все это лежало на чаше весов, когда в августе 1953 г. Дементьева утверждали в должности министра.

Скорее всего, это решение было непростым для Хрущева, который не жаловал сталинских выдвиженцев. Но на тот момент авиационная промышленность была едва ли не главным козырем вти верного и неуклонного служения Родине. Не за чины и звания, не за деньги и привилегии, а за идею могущества страны, за ее величие и независимость. Это вовсе не фраза, а констатация всей его многолетней и многотрудной работы на ниве авиастроения. Изучая пройденный им путь в должности руководителя отрасли, поражаешься тому огромному объему работы, который проделал Дементьев за годы своего правления, и тому, что он оставил в наследство своим преемникам.

А потом пришла пора ракет и резкого охлаждения нового лидера к авиации. Вероятно, в свое время и Шахурин, и Дементьев не оценили по достоинству потенциал ракет, видя в них лишь новый вид оружия, и не взяли под свое крыло нарождающуюся весьма перспективную отрасль, которая буквально через десять лет потрясет мир спутником, лунником, «Востоком».

Более того, космическая отрасль поначалу развивалась как раз за счет авиапромышленности, используя ее научный задел, кадровый потенциал, производственные мощности. Королев и Глушко, Янгель и Черток, Исаев и Челомей, десятки выдающихся ученых и конструкторов вышли из авиапрома, чтобы принести славу советской космонавтике. Лучшие заводы Москвы и Куйбышева, Омска и Запорожья, Ленинграда и Казани, других городов были переданы вместе с персоналом, оборудованием, технологиями Министерству общего машиностроения, то есть «космонавтам». Жертвовать приходилось многим, но Дементьев сделал все, чтобы сохранить отрасль, и в этом его великая заслуга.

Работать с Л.И.Брежневым Дементьеву было и легко, и сложно. Леонид Ильич хотя бы не делал вид, что до тонкостей разбирается в авиации. Сталин руководил созданием авиационной промышленности активно, постоянно учась и вникая в детали. Хрущев, невольно копируя предшественника, руководил столь же решительно, но не обладал, однако, познаниями последнего. Брежнев же во всем полагался на партийный аппарат.

Кадровики тщательно фильтровали кандидатов на вакантные должности, местные ячейки дружно одобряли принятые решения, и сила партаппарата превращалась в засилье. Протолкнуть какой-то вопрос через ЦК было искусством. Но Дементьев к тому времени уже и сам стал матерым аппаратным волком и знал, как обходить бюрократические рифы, ловчить, соглашаться, жертвовать малым во имя Дела.

П. Дементьев был государственником в самом высоком понимании этого слова. Мы уже отмечали, что он всегда считал свою отрасль «государствообразующей», и понимания этого фактора он требовал не только от своих подчиненных, но и от собеседников в высших эшелонах власти, и это ему удавалось. И значение первого урока Дементьева в том, что авиастроение должно и обязано быть заботой государства, а люди, способные воплотить волю государства в этом важном деле, найдутся. И жизнь Дементьева - тому пример.

Умение быть всегда в курсе проблем, стоящих перед мировым авиастроением

Второй урок, который мы могли бы извлечь из анализа деятельности Дементьева, — это умение быть всегда в курсе проблем, стоящих перед мировым авиастроением. Просто поразительным было чутье Дементьева на все новое, связанное с научно-техническим прогрессом. Можно вспомнить, как в годы войны он активно поддержал изобретателя, предложившего новый материал - дельта-древесину. Применение этого дешевого материала в тот трудный период позволило сократить потребление дефицитнейшего дюралюминия. А дельта-древесина стала фактически первым композиционным материалом, применявшимся в авиастроении.

Дементьев понимал обиду Туполева, которому Сталин поручил копирование Б-29, но не разделял ее. Речь ведь шла не просто о копировании какой-то машины, а о коренном преобразовании всей системы авиапрома, создании в процессе этой рутинной работы новых технологий, новых материалов, новых стандартов, новых научных учреждений, которые выведут нашу промышленность на новые рубежи. Так и случилось.

Примером мгновенной оценки проблемы может служить деятельность министра по внедрению в отрасли титана. Едва в авиации обозначилась потребность в титане, как Дементьев тотчас предпринял усилия, чтобы получить средства, фонды, лимиты и пр. для переоборудования целого комбината под производство этого металла. В короткое время коллектив Верхнесалдинского завода сделал свое предприятие мировым лидером по производству «крылатого» металла. Это был государственный подход.

Умение работать с людьми

Еще одним уроком, который оставил нам в наследство П.В.Дементьев, было умение работать с людьми, а точнее, во имя людей. Уже на закате своей карьеры на одной из коллегий он произнес знаменательную фразу «Человек — не средство, а цель».

Эта фраза многого стоит. Она знаменует собой трудную и долгую эволюцию крупного государственного деятеля советской эпохи, который прошел путь от господства идеологических догматов над интересами общества к постепенному подчинению идеологии нуждам людей. Именно Дементьеву принадлежит заслуга в том, что в отрасли была развернута широкомасштабная программа строительства жилья, объектов соцкультбыта, программа повышения уровня жизни рабочих.

Здесь он нашел самых верных союзников в лице руководителей отраслевого профсоюза и вместе с ними целеустремленно и постоянно работал над воплощением этой программы в жизнь. Заработная плата на предприятиях отрасли была самой высокой даже в «девятке» — девяти так называемых оборонных отраслях промышленности. Жилые дома, санатории и спортивные базы, которые строил Минавиапром, были самыми лучшими в стране. И когда сейчас спрашиваешь ветеранов, чем запомнился им Дементьев, ответ сводится примерно к следующему: «Он заботился о людях».

Урок подлинного интернационализма

Имя Дементьева с глубоким уважением произносят в Самаре и Казани, в Улан-Удэ и Киеве, в Ташкенте и Новосибирске, Москве и Тбилиси, в белорусском городе Борисове и в башкирском Кумертау, в Петербурге и Запорожье, Рыбинске и Уфе. И здесь мы сталкиваемся еще с одним уроком Дементьева — уроком подлинного интернационализма. Триста с лишним предприятий авиапрома были разбросаны по всей стране — заводы, ОКБ, институты, организации МАП были в Казахстане и Эстонии, на Украине и на Кавказе, в Белоруссии и Узбекистане, в большинстве автономий России.

На предприятиях авиапрома работали люди всех национальностей, и никогда между ними не делалось разницы при продвижении по службе, при награждении, выделении жилья и т.п. С глубоким уважением относился министр к таким специалистам, как Миль и Антонов, Ильюшин и Бюшгенс, Тордия и Побережский, Микоян и Ивченко, Комаров и Нудельман, Бартини и Егер, Недашкевич и Надирадзе и многим другим авиационным профессионалам разных национальностей, которые принесли славу авиастроительной отрасли.

Дементьев всегда строго следил за тем, чтобы атмосфера дружбы, взаимного доверия, которая зародилась в годы войны, не исчезла. И в этом его великая заслуга.

Скромность и порядочность

И еще один урок, который Дементьев преподавал каждый день тем, с кем он встречался. Петр Васильевич по сути своей был простым человеком, несмотря на министерские регалии, генеральские лампасы, геройские звезды, лауреатские отличия и ордена. А уж орденов ему Родина не пожалела: только высшей наградой страны — орденом Ленина он был награжден 9 (девять!) раз. Столько же орденов Ленина было у считанных людей в стране. Однако многие из сотрудников аппарата министерства, руководители предприятий впервые увидели все награды Дементьева в день его похорон.

Петр Васильевич не терпел подношений, подарков, юбилейных адресов, и эти порядки он ввел в министерстве. Хотя он мог прийти к коллеге на юбилейный вечер, произнести тост, рассказать веселую историю, пошутить. Вообще он был очень остроумным человеком, его афоризмы запоминались и повторялись его знакомыми. У некоторых людей между датами рождения и смерти остается только прочерк. Дементьев сумел насытить этот промежуток весьма заметными делами, которые привели к созданию выдающейся авиационной промышленности в нашей стране. Жизнь и деятельность Петра Васильевича Дементьева многогранна, она представляет яркий пример служения своему народу, и уроков из этого служения можно извлечь немало — это зависит от того, хотим ли мы их извлекать...

Скончался П. В. Дементьев 14 мая 1977 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. В 1977 году имя П. В. Дементьева было присвоено Московскому авиационному производственному объединению (бывший завод «Знамя труда»). В 2006 году в Москве вышла книга «Товарищ министр. Повесть о руководителе авиационной промышленности СССР П. В. Дементьеве». Имя П. В. Дементьева было присвоено Саратовскому авиационному техникуму. В 2007 году имя П. В. Дементьева обрела также одна из улиц в столице Чувашии Чебоксарах.