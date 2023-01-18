Голодомором на Украине руководили украинцы

Аргументы Недели → История 13+

18 января 2023, 10:59

90 лет назад, 22 января 1933 г., появилась знаменитая директива за подписью Сталина и Молотова о недопущении выезда крестьян из голодающих районов РСФСР и УССР. Голод 1932–1933 гг. был и остаётся общей, коллективной трагедией народов Советского Союза: русских, украинцев, казахов, калмыков, татар, поволжских немцев. Попытки выставить эту трагедию в украинско-националистическом ключе – информационная война против России, и ничего больше.



Учёные считают главным фактором возникновения голода называете политику коллективизации, то есть установление в деревне социализма, колхозного строя. Некоторые исследователи считают главной причиной голода массовую вспышку распространения сорной растительности и насекомых-вредителей, из-за чего огромная часть намолотого зерна оказалась непригодной в качестве продовольствия. У крестьян пропала мотивация к труду, в том числе к прополке и обработке. Культура возделывания резко упала. В 2–2, 5 раза сократилось поголовье рабочего скота, потому что, во-первых, многие крестьяне зарезали его, не желая отдавать в колхозы, и во-вторых, в колхозах царила дикая бесхозяйственность. И конечно же, не будем забывать про засуху 1931 года.



Зерно требовалось государству для экспортной выручки, для приобретения валюты, а валюта, в свою очередь, нужна была для того, чтобы покупать у американцев заводы, станки, оплачивать труд иностранных инженеров. Других возможностей заработать валюту, кроме как за счёт зернового экспорта, у государства на тот момент не имелось. Уже в 1932-м экспорт зерна не имел такого значения, но в 1930-м и 1931-м он был первостепенно важен: государство «затыкало дыры».



В краткосрочной перспективе страна выиграла – создала ВПК, одержала Великую Победу, но в долгосрочной – вопрос большой. Ведь безопасность страны – это в том числе и продовольственная безопасность.



Даже запрету на выезд из голодающих районов Кубани, Нижней Волги, Украины можно найти оправдание. В результате блокады удалось задержать 150 тысяч человек: представьте, что было бы, если бы полчища голодных людей добрались до городов. Случаи грабежей и убийств имели место.



Точка зрения, что «украинцев морили голодом», ничем не подкреплена. Уровень смертности в той или иной деревне никак не зависел от того, украинская ли она, русская ли, татарская ли, – везде происходило одно и то же. Популярное сейчас на Украине мнение, будто коллективизацией в УССР руководили русские и евреи, также ни на чём не основано: биографии этих уполномоченных изучены, почти все они украинцы.



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