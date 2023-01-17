Среди героев Одессы особенно выделяется Александр Маринеско, именем которого названо Одесское мореходное училище. Александра вспоминают как настоящего героя Великой Отечественной, но при этом злостного нарушителя воинской дисциплины, и из-за этой двойственности его жизнь буквально окутана легендами.
Говорят, что в его служебной характеристике было написано: «Готов к подвигу». Но на самом деле там была фраза, говорящая, что он может пренебречь личными интересами ради службы.
Среди его подвигов выделяется потопление немецкого лайнера «Вильгельм Густлов» в 1945 году. Кто-то говорит, что Маринеско повезло, кто-то — что он был пьян и приписал себе подвиг помощника Ефременкова, а кто-то обвиняет его в военном преступлении, так как на лайнере было не только около тысячи офицеров и курсантов подводников, но и беженцы. Но это самое крупное судно, уничтоженное Советскими войсками в ВОВ, а С-13 Маринеско единственная так и проходила до конца войны.
После войны жизнь Маринеско складывалась насыщенно. Он успел поработать на нескольких заводах, побывать топографом в экспедициях и даже побывал в тюрьме по оговору. Звание Героя Советского Союза он получил только в 1990 году, уже после смерти.
Аргументы Недели → Самое читаемое
- #ЗАУГЛОМ Армией Украины командуют ЭрБины. О том, кто они — Анатолий Клесов
- 16:29 Готовый к подвигу Александр Маринеско получил Героя Советского Союза только в 1990 году
- 16.01 13:53 Кожаный рубль и как он связан с Русской Америкой: история отечественных купюр
- 11.01 12:20 Как зарождалась русофобия даже в республиках СССР
- 11.01 08:47 Куда улетают голуби мира
- Telegram | (Подписаться) Путин посмертно присвоил звание Героя России старшине Сафину, погибшему в СВО