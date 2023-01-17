Готовый к подвигу Александр Маринеско получил Героя Советского Союза только в 1990 году

Аргументы Недели → История 13+

17 января 2023, 16:29

Среди героев Одессы особенно выделяется Александр Маринеско, именем которого названо Одесское мореходное училище. Александра вспоминают как настоящего героя Великой Отечественной, но при этом злостного нарушителя воинской дисциплины, и из-за этой двойственности его жизнь буквально окутана легендами.



Говорят, что в его служебной характеристике было написано: «Готов к подвигу». Но на самом деле там была фраза, говорящая, что он может пренебречь личными интересами ради службы.



Среди его подвигов выделяется потопление немецкого лайнера «Вильгельм Густлов» в 1945 году. Кто-то говорит, что Маринеско повезло, кто-то — что он был пьян и приписал себе подвиг помощника Ефременкова, а кто-то обвиняет его в военном преступлении, так как на лайнере было не только около тысячи офицеров и курсантов подводников, но и беженцы. Но это самое крупное судно, уничтоженное Советскими войсками в ВОВ, а С-13 Маринеско единственная так и проходила до конца войны.



После войны жизнь Маринеско складывалась насыщенно. Он успел поработать на нескольких заводах, побывать топографом в экспедициях и даже побывал в тюрьме по оговору. Звание Героя Советского Союза он получил только в 1990 году, уже после смерти.