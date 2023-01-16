Кожаный рубль и как он связан с Русской Америкой: история отечественных купюр

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16 января 2023, 13:53 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Русской Америкой называли местность, достаточно отдалённую от Российской империи, но считавшуюся её непосредственной частью. Именно с ней, с этой самой далёкой и суровой землёй, связано появление так называемого «кожаного рубля». Всё началось с 1780 года, со времён «орлов Екатерины», когда купец Г. Шелихов создал с купцами Голиковыми Северо-Восточную компанию, занимавшуюся пушным промыслом на Алеутских островах и у берегов Северной Америки.

В начале 1790-х правление организацией было передано купцу А. Баранову, считавшемуся первым правителем Русской Америки. Преемницей предыдущего объединения стала Российско-Американская компания (сокращённо РАК). Она была подконтрольна самому императору Павлу I и получила от него исключительные привилегии. Компании отдали в монопольное пользование все промыслы и ископаемые на нескольких территориях северо-востока, куда входили также Курильские и Алеутские острова.

Слишком дальнее расстояние от Санкт-Петербурга и крупных российских городов несомненно влияло на финансовую составляющую. Для расчётов с поселенцами требовались особые деньги. Вначале колониальные зарплаты выдавались пушниной, но в 1816-м РАК инициировала выпуск собственных колониальных марок. Благодаря маркам не нужно было переводить в колонии деньги общегосударственного образца, и управляющие РАК осуществляли полный контроль над всеми служащими.

Марки избавляли от ведения денежных расчётов на бумаге, что значительно упрощало отчётность, и гарантировали сохранность золота и других средств от «очень ловких служащих». Для увеличения срока службы их печатали на обработанном пергаменте, выделанном из шкур местных зверей. Вывоз таких марок из колонии был категорически запрещён. Они выплачивались служащим РАК для расчётов в магазинах компании и эффективно осуществляли мягкий контроль за движением средств на территории колонии.

За первое десятилетие (1816-1826) организация выпустила в обращение марок на 42000 рублей. Науке известны марки следующих достоинств – 10,25, 50 копеек, а также 1, 5, 10, 25 рублей. Форма и расцветка были заимствованы от российских ассигнаций выпуска 1780-х годов. В 1826 году и в 1834-м инициировали ещё два выпуска по 30 000 рублей для замены обветшавших марок. Считается возможным существование ещё трёх эмиссий – 1842, 1845 и 1848 годов.

Вначале в РАК изготовляли бон собственными силами, но после перехода организации в ведении Министерства финансов, кожаные марки стала печатать Экспедиция заготовления государственных бумаг (в будущем – ГОЗНАК). После продажи русских владений США компанию ликвидировали. Почти все находившиеся в обращении денежные знаки РАК были обменены на российские государственные деньги.