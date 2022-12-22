Как появилась и кому присуждалась Сталинская премия

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22 декабря 2022, 15:05

История гласит, что её учредил Совнарком в 1939 году в честь 60-летней годовщины Иосифа Виссарионовича. Правда, настоящий юбилей Вождь всех народов отпраздновал ещё год назад, но это не имеет особого отношения к делу.



В постановлении об учреждении премии сказано о том, что она присуждается за выдающиеся достижения в области кино, театра, музыки, живописи, скульптуры и архитектуры. Сюда же была добавлена и наука, а вот литераторов почему-то забыли. Однако буквально через 2 месяца это недоразумение исправили.



Изначально внутри премии существовало 3 класса, которые были оценены в 100 000, 50 000 и 25 000 рублей соответственно. Однако со временем повышенные выплаты ввели для учёных и изобретателей. В своё время была выдвинута версия о том, что все деньги Сталин платил из своего кармана, благо для этого у вождя имелись все необходимые материальные возможности. Правда, эта гипотеза так и не нашла своего подтверждения.



Имена лауреатов в большинстве случаев публиковались в печати. Однако были так называемые «секретные» списки. Туда попадали военные и конструкторы оружия.



Награждали Сталинскими премиями в период с 1941 по 1952 годы. После разоблачения культа личности генералиссимуса награда получила приставку «государственная».



Рекордсменом по количеству премий можно назвать Константина Симонова. Он становился лауреатом целых 6 раз.