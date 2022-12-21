История повторяется: Россия уже выигрывала войну против всей Европы

Аргументы Недели → История 13+

21 декабря 2022, 12:58

26 декабря исполняется 210 лет изгнанию наполеоновской армии из России.



У русских, особенно сегодня, есть соблазн воспринимать Отечественную войну 1812 года как противостояние России и объединённой континентальной Европы, этакого аналога современного Евросоюза. Это вполне верно. В составе Французской империи частично присутствовали итальянские земли, испанские, немецкие, Голландия, Бельгия, территория нынешней Хорватии. Кроме того, Наполеон был официальным протектором Рейнской конфедерации, в которую входили почти все германские земли и которая выделила Франции в 1812 году более чем стотысячный контингент. Также Наполеон являлся медиатором Швейцарского союза, и четыре швейцарских полка отличились при Березине, позволив французам избежать в тот момент окончательного поражения. Австрия предоставила Франции 30 тысяч человек, Пруссия – 20 тысяч. Ну и самым верным союзником Наполеона было герцогство Варшавское: против России на стороне Франции воевали свыше 100 тысяч поляков.



В общей сложности вошли на территорию России, по разным данным, от 620 до 680 тысяч человек. В обратном направлении границу пересекли от 30 до 50 тысяч (в основном из фланговых корпусов), а остальные либо погибли, либо попали в плен. Русские дали противнику генеральное сражение только через два с половиной месяца после начала войны, отойдя до самой Москвы. Отступление нашей армии было и тактическим, и стратегическим.



Кроме того, нельзя забывать о культурном значении победы. Золотой век русской культуры, начиная с Пушкина, создавшего современный наш язык, уходит корнями в 1812 год. Россия осознала себя великой нацией, причём осознание пришло не сразу. Если взглянуть на переписку современников после победы над Наполеоном, то увидим, что вся заслуга приписывалась высшим силам, провидению, Богу – настолько удивительной была победа для самих тогдашних русских. В общем, «рука Всевышнего Отечество спасла».



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