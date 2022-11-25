«Твердокаменный большевик»: к 120-летию со дня рождения М.А. Суслова

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25 ноября 2022, 21:04 Владимир Корнилов, доцент, к.э.н., город Ярославль

Михаил Андрееевич Суслов

В наши дни, когда характеризуют стиль управления советским государством в послесталинскую эпоху, вспоминают в основном имена Хрущева, Брежнева, Андропова, Горбачева. Имя же М.А. Суслова все больше уходит в тень забвения. Он был и остаётся по сей день одним из самых загадочных и малоизученных советских деятелей. Типичные характеристики М.А. Суслова: аскетичный, скромный, сдержанный, вежливый, правильный, аккуратный, осторожный. Но был ли он таким на самом деле или это была только маска, как называли его западные советологи, всесильного «серого кардинала» Кремля, главного идеолога партии коммунистов и страны, второго, а, по мнению некоторых историков и политологов - неофициального первого лица государства во времена правления Брежнева. Л.И. Брежнев, принимая те или иные решения, мог заметить вслух: «А на это ещё как Михаил Андреевич посмотрит».

Михаил Андрееевич Суслов родился в бедной крестьянской семье в селе Шаховское Хвалынского уезда Саратовской губернии (ныне - Павловский район Ульяновской области) 21 ноября 1902 года. Отец его подрабатывал на бакинских нефтяных промыслах, участвовал в забастовочном движении в Баку под руководством Иосифа Джугашвили, в дальнейшем известным под фамилией Сталин. Пример отца и нелегкая жизнь деревни начала XX века повлияли на выбор жизненного пути юноши.

В эпоху кровавой Гражданской войны состоять в комсомоле, ВКП(б) и комбеде было смертельно опасно. Сохранился протокол заседания активистов Хвалынской городской организации Коммунистического союза молодёжи. Основная его часть посвящена обсуждению прочитанного Михаилом Сусловым доклада «О личной жизни комсомольца». Свое понимание нравственности он изложил в форме заповедей: что можно и чего нельзя делать комсомольцу. Постановили: тезисы Суслова опубликовать и распространить по другим ячейкам.

На протяжении всей своей жизни Михаил Андреевич хранил в личной библиотеке скоромную брошюру, напечатанную 1906 году, — первое издание на русском языке произведения Томмазо Кампанеллы «Город солнца» (Civitas Solis). Созданная в XVII веке социальная утопия о справедливом и строгом Городе Солнца, обществе, где всем его гражданам обеспечена аскетичная, но безбедная жизнь — это тот идеал, который соответствовал его нравственным требованиям. О личных пристрастиях второго секретаря ЦК КПСС при его жизни ходили легенды. Одно и то же пальто, тёмно-серое, с каракулевым воротником, носил около трех десятков лет. Сменил его только после того, как Л.И. Брежнев на одном из заседаний Политбюро ЦК КПСС в шутку произнес: «Давайте скинемся товарищу Суслову на новое пальто». Мебель в квартире и на даче носила клеймо: «Управление делами ЦК КПСС», т. е. лично М.А. Суслову она не принадлежала. Насчёт подношений тоже всё было строго: никому в голову не приходило идти к нему с подарками. Книжку ему автор ещё мог прислать. Это он принимал. Но ничего другого, избави Бог. Прогонит с работы. На официальных приёмах вместо водки ему в рюмку наливали кипячёную воду. После его смерти выяснилось, что значительную часть своей зарплаты он регулярно перечислял в Фонд мира, а также на пополнение библиотек своей родной Саратовской области. Так что М.А. Суслов не был лицемером: он действительно был равнодушен к комфорту. Будучи атеистом, Михаил Андреевич поступал в полном соответствии с Евангелием: «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». По мнению ряда исследователей его политической деятельности, в другую эпоху М.А. Суслов вполне мог стать настоятелем монастыря, епископом или носить другой высокий духовный сан. Занимая второе место в партийной иерархии, он оставался верен коммунистическим убеждениям и никогда не изменял своим взглядам и убеждениям. В силу этих нравственных качеств М.А. Суслов был популярен в Советском Союзе. В архивах КГБ сохранилась запись допроса младшего лейтенанта Советской Армии В. Ильина, который стрелял в кортеж Брежнева во время встречи космонавтов, надеясь убить Леонида Ильича (22 января 1969 г.). Допрос вел лично Председатель КГБ СССР Ю.В. Андропов, который задал ему вопрос: «Зачем вы хотели убить генерального секретаря?» Последовал ответ: «Сейчас всё воруют и тащат, вплоть до болтиков и винтиков. Брежнев этому потворствует. На его место должен встать новый человек. Самый порядочный в данный момент - Михаил Суслов».

По комсомольской путёвке М.А. Суслов был направлен на учёбу в находившийся в Москве Пречистенский рабфак. По его окончании в 1924 году стал студентом Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. В 1929 году поступил в аспирантуру Института экономики Коммунистической академии. Одновременно с учёбой в аспирантуре преподавал политическую экономию в Промышленной академии, где тогда учились супруга Сталина Н. Аллилуева и Н.С. Хрущев. В конце 20-х годов прошлого века во всех учебных заведениях шли острые дискуссии, в ходе которых сторонники сталинской линии партии и их оппоненты из троцкистско-зиновьевского блока до хрипоты спорили, по какому пути стране нужно идти к социализму. Сталин, в то время руководитель партии коммунистов, внимательно следил за тем, что происходит в Промышленной академии. Именно от своей жены он и узнал о секретаре студенческой партячейки Хрущёве, активно отстаивавшем линию партии. Не исключено, что Н. Аллилуева поведала Сталину и о вежливом преподавателе по фамилии Суслов. С 1931 года начался карьерный рост М.А. Суслова в органах партийной власти. С преподавательской деятельности он был переведён в аппарат Центральной контрольной комиссии ВКП(б) и Народного комиссариата Рабоче-крестьянской инспекции (ЦКК — РКИ), а в 1934 году — в Комиссию советского контроля при Совете Народных Комиссаров СССР. В 1937 году назначается на должность заведующего отделом Ростовского областного комитета ВКП(б), а с 5 марта 1938 года - вторым секретарем Ростовского областного комитета ВКП(б). С февраля 1939 года по ноябрь 1944 года - первый секретарь Ставропольского крайкома ВКП(б).

В годы Великой Отечественной войны М.А. Суслов - организатор партизанского движения во время оккупации Ставропольского края, член военного совета Северной группы войск Закавказского фронта. Судя по многочисленным воспоминаниям, в том числе опубликованным уже в наши дни, он по тылам не отсиживался: в самые критические дни наступления немецко-фашистских войск на Кавказе побывал едва ли не во всех воинских частях и партизанских подразделениях.

К осени 1944 года была освобождена от немецкой оккупации Литва, но после ухода немцев там началось упорное сопротивление Советской власти, переросшее в длительную и жестокую партизанскую войну. Состав партизанских отрядов, «лесных братьев», - это люди, сотрудничавшие с немецкими оккупантами, богатые крестьяне-хуторяне, дети литовской буржуазии и немало простых литовцев, выступавших за независимость своей республики. Военные действия продолжались в течение двух лет, пока партизанское движение не было полностью подавлено. Партийную организацию республики возглавил старый подпольщик, секретарь ЦК КПЛ А. Ю. Снечкус. В помощь литовским коммунистам было решено создать наделенное чрезвычайными полномочиями специальное Бюро ЦК ВКП(б) по Литовской ССР во главе с М.А. Сусловым. Однажды комиссар госбезопасности И. Ткаченко, уполномоченный НКВД—НКГБ СССР по Литовской ССР, член Бюро ЦК ВКП(б) Литовской ССР, написал на имя Л. Берия докладную-донос: «Выступления т. Суслова на пленумах и различных совещаниях носят больше наставительный характер… Лично т. Суслов работает мало… Днём в рабочее время можно часто застать его за чтением художественной литературы, вечерами… на службе бывает редко». Однако Сталин оценил деятельность М.А. Суслова в Литве иначе: его начитанность и умение к месту использовать цитаты из трудов классиков марксизма-ленинизма, классической русской и зарубежной литературы очень импонировали руководителю партии. В марте 1946 М.А. Суслов возглавил отдел внешней политики ЦК ВКП(б). Это было высокое назначение. После роспуска в 1943 году Коминтерна (международная организация, объединявшая коммунистические партии различных стран с 1919 года) значительная часть его функций была передана партийному отделу внешней политики. Этот отдел отвечал за связи с коммунистическими и левыми партиями, движениями и организациями за рубежом. Через год на Пленуме ЦК ВКП(б) Сталин предлагает кандидатуру Суслова в члены Оргбюро ЦК и на должность секретаря ЦК партии. Именно в то время Михаил Андреевич стал доверенным лицом вождя по финансовым вопросам. Ему было поручено отвечать за партийную валютную кассу. В 1947–1953 годах М.А. Суслов определял, каким образом и в каком объёме финансировать ту или иную компартию. Многие историки считают, что он подчас лично передавал секретарям «братских компартий» определённые суммы «в конвертах».

Сталин и Суслов (1 мая 1949 г.)

В октябре 1952 года Сталин начал готовить смену своей старой гвардии, введя в состав Президиума ЦК КПСС (т.е. Политбюро) сразу 16 новых членов, — беспрецедентный случай в советской истории. Одним из новичков стал М.А. Суслов. Находился он на этой должности всего пять месяцев, поскольку после смерти Сталина 5 марта 1953 года в ходе острой схватки за власть он, как и другие члены Президиума, рекомендованные вождем, был вытеснен «старой гвардией» (Хрущев, Молотов, Каганович, Берия, Маленков, Микоян и др.) из высшего партийного органа. В 1955 году по инициативе Н.С. Хрущева, опасавшегося, что «ветераны» в любой момент могут снять его с поста Первого секретаря, М.А. Суслов снова оказался в составе Президиума. Этот высший орган КПСС (позже называвшийся Политбюро) Михаил Андреевич не покидал до конца жизни, т.е. 26 лет. На июньском Пленуме ЦК КПСС в 1957 году М.А. Суслов активно поддержал Н.С. Хрущёва во внутрипартийной борьбе со старой сталинской гвардией в лице В.М. Молотова, Л. М. Кагановича, Г.М. Маленкова. Через три месяца на октябрьском Пленуме ЦК КПСС М.А. Суслов уже резко критиковал маршала Победы Г.К. Жукова, обвинив его едва ли не в подготовке военного переворота в СССР: «Недавно Президиум ЦК узнал, что тов. Жуков, без ведома ЦК, принял решение организовать школу диверсантов в две с лишним тысячи слушателей…. Тов. Жуков даже не счёл нужным информировать ЦК об этой школе». Подводя итог, Н.С. Хрущёв добавил: «Ведь у Берии тоже была диверсионная группа, и перед тем, как его арестовали, Берия вызвал группу своих головорезов. Они были в Москве, и если бы его не разоблачили, то неизвестно, чьи головы полетели бы». Однако отношения между Хрущевым и Сусловым не были безоблачными. Ф.М. Бурлацкий, советник 4-х руководителей партии и Советского государства (Хрущева, Андропова, Брежнева и Горбачева), воссоздает некоторые интересные подробности их взаимоотношений. «Я присутствовал на одном заседании, на котором Хрущев обрушил резкие и даже неприличные нападки на Суслова: „Вот, пишут за рубежом, сидит у меня за спиной старый сталинист и догматик Суслов и только ждет момента сковырнуть меня. Как считаете, Михаил Андреевич, правильно пишут?“ А Суслов сидел, не шевелясь, не произнося ни слова и не поднимая глаз». И действительно, на октябрьском Пленуме ЦК КПСС (1964 г.) М.А. Суслов участвовал в его смещении с занимаемых им партийно-государственных должностей Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР. Он подготовил и зачитал Никите Сергеевичу обвинения от имени партии в "нарушении ленинских принципов руководства", в "поощрении подхалимов" и семейственности (Хрущев сделал членом ЦК своего зятя). Потом публично на Пленуме зачитал заявление об отставке Н.С. Хрущева.

Официально став при Брежневе главным идеологом, М.А. Суслов отвечал в ЦК КПСС за деятельность отделов агитации и пропаганды, науки, школ и вузов, молодёжных организаций. Он курировал Политуправление Советской Армии, Министерство культуры СССР, Государственный комитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Государственный комитет по кинематографии, Гостелерадио и многие другие направления.

В брежневскую эпоху М.А. Суслов наконец выдвинулся на первые роли и о нём узнала вся страна. Фактически он был человеком номер два в стране после Генерального секретаря ЦК КПСС, поскольку пост Секретаря ЦК КПСС по идеологии негласно считался вторым по важности в партийной иерархии. Л.И. Брежнев души не чаял в Суслове. Для него это был незаменимый человек в идеологическом обосновании решения тех или иных острых политических, социально-экономических и культурных вопросов. Он твердо стоял за введение войск Варшавского Договора в Чехословакию во время так называемой «Пражской весны», в ходе которой из-за отсутствия политической воли у руководства страны антикоммунистические силы чуть не пришли к власти. Суслов входил в узкую группу членов Политбюро ЦК КПСС, принявшую в декабре 1979 года решение о вводе советских войск в Афганистан. В 1980–1981 годах он возглавил комиссию ЦК КПСС по выработке политики в связи с антикоммунистическими событиями в Польской Народной Республике.

Вся идеологическая жизнь в СССР в 70-е годы ХХ столетия контролировалась М.А. Сусловым и его аппаратом. При нем коммунистическая идеология была возведена в культ. По его мнению, сомневающимся в коммунистических идеалах гражданам не место в структурах партийной и хозяйственной власти, образовании, науке и культуре. Везде должны быть верные, ни на йоту не отходящие от основных положений марксизма-ленинизма работники. В советских вузах на первых курсах обязательно изучали историю КПСС, затем марксистско-ленинскую философию, а в конце учёбы – «научный коммунизм». Поступить в аспирантуру, получить учёную степень без сдачи «общественных дисциплин» было невозможно. М.А. Суслов создал систему, при которой не допускалось вмешательство в деятельность идеологического руководства ЦК даже такой могущественной организации, как КГБ. Идеологический догматизм и жесткий диктат в его насаждении привели к тому, что многие, внутренне не разделяя коммунистические взгляды, стали вступать в партию ради карьеры. В заявлениях клялись быть преданными идеям строительства коммунистического общества, а в итоге стали теми, кто обрушил страну в конце 80-х - 90-е гг. прошлого века. И среди них, в первую очередь, оказался главный идеолог эпохи Горбачева А.Н. Яковлев.

М.А. Суслов опекал Яковлева не только тогда, когда тот работал в отделе пропаганды ЦК КПСС, но и на посту посла в Канаде. В ноябре 1972 года А.Н. Яковлев опубликовал в «Литературной газете» статью «Против антиисторизма». Статья обострила и так существовавшие в те времена противоречия в среде советской интеллигенции: между «западниками» и «почвенниками». По поводу этой статьи выдающийся советский писатель М.А. Шолохов отправил Л.И. Брежневу, Генеральному секретарю ЦК КПСС, письмо в защиту русской национальной культуры. В нем он резко выступил против антирусской позиции А.Н. Яковлева, изложенной в статье «Против антиисторизма». Было проведено закрытое заседание Политбюро ЦК КПСС. По итогам обсуждения письма М.А. Шолохова было принято решение считать критику позиции А.Н. Яковлева преувеличением. Однако А.Н. Яковлева уволили из аппарата ЦК КПСС и отправили послом в Канаду (1973).

М.А. Шолохов оказался более прозорливым, поняв истинное лицо будущего уничтожителя Советского государства.

В конце 1970-х годов из Канады за деятельность, несовместимую со статусом дипломата, были высланы 17 сотрудников советского посольства. Председатель КГБ СССР Ю.В. Андропов на заседании Политбюро ЦК КПСС предложил снять А.Н. Яковлева с должности как не справившегося с обязанностями посла. Вот что говорил А.Н. Яковлев по этому поводу. «Когда из Канады в мою бытность послом выдворили советских шпионов, Андропов вынес вопрос обо мне на Политбюро. Встал и начал говорить о том, что громкое выдворение произошло по моей вине, из-за моих слабых контактов с канадским руководством. И что нужно решать кадровый вопрос – отзывать меня. Вдруг Суслов говорит: «Товарища Яковлева не КГБ назначал послом в Канаде». Андропов посерел и сел. Брежнев усмехнулся и сказал: «Переходим к следующему вопросу». Если бы на заседании Политбюро было принято решение, предложенное Ю.В. Андроповым, то политическая карьера А.Н. Яковлева на этом закончилась, и он не в состоянии был бы в дальнейшем реализовать свою разрушительную деятельность. Во вступительной статье к изданию «Чёрная книга коммунизма: преступления, террор, репрессии»» на русском языке (1997 г.) А. Яковлев писал: «После XX съезда в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомышленников мы часто обсуждали проблемы демократизации страны и общества. Избрали простой, как кувалда, метод пропаганды «идей» позднего Ленина. <…> Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработала (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и «нравственным социализмом» — по революционаризму вообще. <…> Советский тоталитарный режим можно было разрушить только через гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования социализма. <…> Оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что хитроумная, но весьма простая тактика — механизмы тоталитаризма против системы тоталитаризма — сработала (Выделено нами – В.К.)».

Мы согласны с позицией М.А. Суслова, что в основе функционирования государства лежит идеология и на ее поддержке и развитии экономить ни в коем случае нельзя. Однако, чтобы снова в органах власти не появился человек с замашками А.Н. Яковлева, необходим соответствующий контроль за людьми во власти со стороны органов, отвечающих за безопасность государства. В противном случае Россия будет разрушена до основания. А это уже будет означать конец истории Русского мира.