«Победитель» - британский бомбардировщик с фашистскими корнями 

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24 ноября 2022, 11:56 Валерий Агеев,

Не секрет, что 2-я мировая война была битвой в основном поршневых моторов и аэропланов. Однако во время ее в разных странах велись работы по созданию новых реактивных двигателей и самолетов. Особенно отличилась Германия. Реактивный истребитель «Мессершмитт Me.262» уже в 1944 г. принимал участие в боевых действиях.

Замахнулась на реактивную тягу и «владычица морей» Великобритания. И не просто на самолет, а на реактивный стратегический бомбардировщик! И это в конце войны, когда другие государства, такие как, например, США и Россия вплоть до начала 1950 годов совершенствовали и создавали бомбардировщики с поршневыми силовыми установками. Стоить вспомнить летающие крепости Ту-4 и Б-29!

Как назвали, так и полетит!

На британской фирме Handley Page, где началось в 1945 г. проектирование бомбардировщика, ему решили дать гордое имя Victor («Победитель»), хотя потом его называли за очертания «турецким тесаком» или вообще неприлично «английским дерьмом»! Почему, чуть позже. фото 1

Главным конструктором стал Р. С. Стаффорд. Согласно проекту, это был четырехдвигательный реактивный бомбардировщик с взлетной массой около 45 тонн (!) и стреловидным крылом, материалы по которому были получены из фашистских трофейных материалов, что значительно ускорило работу над проектом.

И это не удивительно! Уникальными техническими сведениями немцев пользовались и СССР, и США. Стоит только одного фашистского авиакосмического конструктора Вернера фон Брауна, который стал основоположником американской космической программы и благодаря ракете которого был осуществлен первый полет человека на Луну!

Самолет должен был иметь рекордную для своего времени дальность полета, крейсерскую скорость 925 км/ч и нести на борту ядерную бомбу весом более 4,5 тонны!

Впервые опытный бомбардировщик «Виктор» поднялся в небо 24 декабря 1952 г. Публичная презентация нового грозного оружия Королевских ВВС состоялась 15 июля 1953 г. во время коронационных торжеств, а в сентябре того же года бомбардировщик «Виктор» уже с большим успехом демонстрировался на авиационной выставке в Фарнборо.

Спасайся, кто может!

Первоначально конструкторы фирмы Handley Page предполагали установить на бомбардировщике отделяемую при аварии герметизированную кабину.

В конечном итоге в 1950 г., после серии испытаний на моделях, фирма решила отказаться от отделяемой кабины. Правда, катапультами удалось снабдить лишь двух наиболее «ценных» членов экипажа — летчиков. Трое же операторов, сидящих спиной к направлению полета, должны были выбираться из терпящего бедствие самолета через аварийный люк по принципу «Спасайся, кто может!». И эта особенность конструкции привела к гибели экипажа!

14 июля 1954-го произошла трагедия: первый опытный самолет потерпел катастрофу в результате разрушения узла крепления горизонтального оперения при полете на низкой высоте и большой скорости полета.

Не спасся никто. Летчикам не хватило высоты для катапультирования: тогда кресла были несовершенными, как сейчас, а операторы и не пытались выпрыгнуть из машины: некуда было! Земля рядом!

Испытания продолжаются!

Но эта катастрофа не остановила испытания нового бомбардировщика. Они завершились вполне успешно. Было отмечено, что самолет легок в управлении, устойчив на боевом курсе (при бомбометании) и в целом соответствует требованиям заказчика.

Тактико-технические характеристики «Виктора» делали этот бомбардировщик одним из лучших (если не лучшим) в мире в своем классе в то время.

Он обладал дальностью, приближающейся к дальности лучших российских и американских реактивных стратегических бомбардировщиков того времени 3МС и В-52В (как известно, первые модификации этих самолетов имели практическую дальность, не превышающую 8500…9000 км), и потолком, превосходящим потолок этих машин при почти вдвое меньшей взлетной массе.

Столь высоких характеристик англичанам удалось достичь благодаря своим высокоэкономичным двигателям (до середины 1950-х годов Великобритания являлась мировым лидером в области реактивного двигателестроения), совершенной аэродинамике и стреловидному крылу на основе работ немецких аэродинамиков и полному отказу от оборонительного вооружения, что значительно облегчало самолет, хотя и делало его более уязвимым.

1 июня 1956 г., в ходе испытаний одного из серийных самолетов, летчик-испытатель фирмы Handley Page Д. Аламо в пологом пикировании достиг скорости звука.

Печальная старость

Всего было выпущено 86 бомбардировщиков. Его эксплуатация прекратилась 1993 г. Этому способствовал ряд факторов. «Виктор» был дозвуковым бомбардировщиком и поэтому легко сбивался практически любыми зенитно-ракетными комплексами. А против, в частности, советских сверхзвуковых истребителей МиГ-19, МиГ-21 и Су-9, оснащенных пушками, у него не было никакого оборонительного вооружения. Он также использовался в виде самолета-заправщика и в боевых действиях участия не принимал.

Об именах, прозвищах и кличках!

После того как бомбардировщик поднялся в воздух, он получил гордое имя «Виктор» («Победитель»)! Однако за характерные очертания в воздухе его называли «турецким тесаком»! А иногда и «английским дерьмом»!

Такое название «Виктор», наверное, получил от неблагодарных аборигенов, которых благородные англичане приучали к благам цивилизации. Колонизаторы дарили их им с помощью бомб, которые нес этот бомбардировщик! Тем не менее, этот самолет летал и занял достойное место в истории мировой авиации!