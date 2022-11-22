Лучшую в мире артиллерию создал тот, кого современники считали тупым солдафоном

Аргументы Недели → История 13+

22 ноября 2022, 18:39

Жизнь и деятельность Алексея Аракчеева обросли мифами. Современники называли его «злым гением», человеком, олицетворявшим деспотизм, жестокость, произвол военщины. Многие и в наше время ошибочно считают, что он не получил достойного образования, однако Аракчеев окончил лучшее специальное учебное заведение Российской империи, в 16 лет стал сержантом, вскоре начал преподавать арифметику и артиллерию. Он заведовал корпусной библиотекой, собирал собственную коллекцию книг, был энциклопедически образованным человеком.



По словам сослуживца Аракчеева, он работал на пределе возможностей. От подчинённых, как и от себя самого, граф требовал полной самоотдачи. Аракчеев был педантично строг, но не жесток. Будучи молодым офицером, Аракчеев был проэкзаменован великим князем Павлом Петровичем и дал разумные ответы на все вопросы. После этого его карьера стремительно развивалась.



На авансцену истории Аракчеев вышел в тот момент, когда в битве Трёх императоров русская армия лишилась половины полевой артиллерии. Он занялся экспертной оценкой, испытаниями на полигоне, разведкой об устройстве картечи в европейских армиях. Великий администратор и основатель русской артиллерии систематизировал положения об артиллерии и расходы правительства на её содержание.