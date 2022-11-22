Дивизия Родимцева осталась навсегда на поле боя, не отступил никто

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22 ноября 2022, 18:15

Великое мужество советского солдата сломило натиск враг, и наступил переломный момент. Лучшая армия мира не смогла взять Сталинград.



Город бомбили с неба немецкие «Юнкерсы», в воздухе стоял сплошной чёрный дым. Тяжёлые бои завязались под Сталинградом. 13-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Александра Родимцева сдерживала вражеский натиск, однако в наступление пойти так и не смогла. На «Мамаевом кургане» шли ожесточённые бои, позицию частично пришлось сдать.



Подвиг героев Сталинграда останется навечно в сердцах потомков. Гвардию Родимцева обвиняли в том, что они пошли в отступление. Медсестра этой дивизии написала в письме «Красной звезде», что покинула поле боя она одна с раненым на плечах. От роты не осталось никого, все ребята навечно остались «защищать» Сталинград.



Пополнение поступало, но силы были неравными. Солдаты и офицеры сражались за каждый дом, этаж, двор. Из записей и дневников солдат стало известно, что КП командира полка подполковника Устинова попало в окружение немецких автоматчиков, и он принял решение, вызвать огонь на себя. И таким героическим подвигам не было счёта.



Сражение под Сталинградом выматывало солдат изнурительными боями. Командование немецкой армией принимает решение идти в контрнаступление, но оно не увенчалось успехом.



Это было 19 ноября 1942 года, 80 минут артиллерия нашей армии вела целенаправленный огонь по противнику. Противник был практически уничтожен, в окружение наших войск попала армия Паулюса и Гота.



Оборона Сталинграда крепла, врага теснили всё дальше. События не облегчили задачу, но все понимали – это наступил переломный момент в войне.