60 лет назад появилась замечательная песня Аркадия Островского «Пусть всегда будет солнце»

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21 ноября 2022, 11:02 Ваагн Карапетян - внештатный корреспондент «Аргументы Недели»

Фото: ru.wikipedia.org; Тамара Миансарова исполняет песню «Пусть всегда будет солнце»

В 1962 году появилась замечательная песня Аркадия Островского «Пусть всегда будет солнце».



В биографии опубликованной в Википедии сказано, что Лев Ошанин является автором слов. И в других биографических справочниках о Льве Ивановиче об этом же сказано. Но соответствует ли это истине?



Для начала попробую вкратце напомнить моим сверстникам и познакомить молодых читателей с творческой биографией поэта-песенника Льва Ивановича Ошанина, потому как уверен, многие позабыли, а родившимся в 21 веке читателям и вовсе неизвестно его имя.



Лев Иванович Ошанин автор более 70 поэтических сборников, стихотворных повестей и пьес, лауреат Сталинской премии первой степени, а также лауреат Всемирных фестивалей молодёжи и студентов. Весьма успешный, обласканный и партией и народом поэт-песенник. Кстати он автор малоизвестной широкому кругу читателей поэмы об Александре Македонском «Вода бессмертья». Советую прочитать, она стоит того. Как видим вполне солидная личность, занимающая высокую ступеньку признания в литературном мире и не к лицу ему совершать неблаговидные поступки.



В отличие от Википедии, в которой, как я уже отметил, единственным автором текста песни «Пусть всегда будет солнце» указан Лев Ошанин, в некоторых источниках появляется соавтор, которого незаслуженно игнорировал Лев Ошанин. Речь идёт о припеве, по сути, основе самого произведения, написанного… четырёхлетним мальчиком Костей Баранниковым. Маленький Костик впервые услышав слово "всегда" и поняв его значение написал вот эти, поистине бессмертные строчки:



"Пусть всегда будет солнце!



Пусть всегда будет небо!



Пусть всегда будет мама!



Пусть всегда буду я!"



В 1928 году это короткое стихотворение появилось в журнале "Родной язык и литература в трудовой школе". Его использовала в своей статье исследовательница детской психологии К. Спасская.



Журнал попал в руки поэта Корнея Чуковского, он не мог не обратить внимание на маленький шедевр, и включил эти строки в свою книгу "От двух до пяти". В свою очередь книга Корнея Чуковского оказалась у художника Николая Чарушина. Тот в 1961 году выпустил плакат "Пусть всегда будет солнце…" А Лев Ошанин увидел этот плакат на первомайской демонстрации и в 1962 году появилась песня. В том же году её исполнила советская эстрадная певица Тамара Миансарова.



По словам певицы ей посчастливилось оказаться в составе советской делегации на VIII всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки. Там она и исполнила эту песню и получила золотую медаль, став лауреатом фестиваля.



В те же дни в одной из воскресных утренних радиопередач "С добрым утром!" песня прозвучала уже для нашего слушателя. И наконец, через год с песней «Пусть всегда будет солнце» Миансарова становится лауреатом престижного песенного фестиваля в Сопоте.



Но это только начало. Песня продолжила победоносное шествие по глобусу: только в исполнении Тамары Миансаровой песня «Пусть всегда будет солнце» прозвучала на одиннадцати языках мира. Эту песню включил в свой репертуар и прекрасный американский певец, кумир моей молодости, Дин Рид. В 1964 году, за шесть лет до образования ABBA Бьорн Ульвеус записал песню "Gabrielle". Те, кому больше тридцати, безошибочно узнают в "Gabrielle" популярную детскую песню.



Швед, записал песню летом 1964 года и поскольку СССР не заключал контракты на передачу авторских прав со странами Запада, то и Стиг Андерсон спокойно, не особо волнуясь о последствиях и не испытывая угрызения совести приписал авторство себе. Но так поступил швед, который, как справедливо писал Михаил Лермонтов о таком же иностранце: “Смеясь он дерзко презирал Чужой земли язык и нравы”, но как мог так опрометчиво поступить известный прославленный поэт, присвоив себе труд четырёхлетнего ребенка? Для меня это остаётся загадкой. Я пробовал отыскать следы Кости, теперь уже Константина Баранникова, но безуспешно. Вполне вероятно, его уже нет в живых. Он очевидно 1922-1923 года рождения: то есть в наши дни ему исполнилось бы 100 лет. Вот к столетию Константина Баранникова и надо бы восстановить справедливость. Добавить его имя в соавторы песни «Пусть всегда будет солнце». А поскольку этой песне уготована, без преувеличения могу сказать, долгая жизнь, то и имя Константина Баранникова никогда не исчезнет.