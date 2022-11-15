Мастера провокаций

Аргументы Недели → История 13+

15 ноября 2022, 19:54 Вадим Кулинченко,

Фото: naukatehnika.com

В настоящее время нестабильности в мире самое страшное, чего можно ожидать «в этом мире бушующем» так это масштабной провокации, которая может явиться Cusus belli – поводом к большой войне. И, как ни прискорбно, мастерами таких провокаций зачастую являются США. Только за 20 век и начало нынешнего было зафиксировано более 150 фактов развязывания войн, нападений, бомбёжек, атак и диверсий, военной помощи и финансирования боевых действий, где напрямую или косвенно участвовали США.

Думаю, перечислять не надо. Даже в последней крупной диверсии на газопроводах «Северные потоки» торчат уши США.



Если копнуть историю, то в начале провокаций, происходящих под покровительством правительства США, можно признать ужасный факт диверсии с гибелью американского броненосного крейсера «Мэн» 15 февраля 1898 года в порту Гавана. Тайна этого факта неизвестна до сих пор. Версий много, но если исходить из постулата «ищите, кому это выгодно», то одна из версий лежит на поверхности. Нужен был повод для войны с Испанией, и он был найден.



Точные причины гибели «Мэна» неизвестны до сих пор, как неизвестны и виновники катастрофы. Но, как говорят в народе, поезд ушёл – цели достигнуты.



США был нужен очень высокий предлог для объявления войны Испании. Осторожные испанцы понимали, что им не победить набирающих мощь США и делали всё возможное, чтобы избежать любых конфликтов. Но американцы уже положили глаз на Кубу.



В январе 1898 г. в столицу Кубы Гавану якобы с дружеским визитом прибыл американский броненосец «Мэн». Почему якобы? Всем было ясно, что отношения между США и Испанией натянуты до предела и что это больше похоже на неприкрытый вызов и демонстрацию военной силы, чем дружеские устремления. А броненосец – это вам не пробирка со стиральным порошком.

И вот, после месячной стоянки корабля в порту, всё это время происходило давление на Испанию, американцам не занимать нахальства, вдруг 15 февраля 1898 г. на броненосце раздаётся чудовищной силы взрыв, после которого он через несколько минут тонет. На затонувшем корабле погибло 266 человек экипажа. Чем не повод для войны? Ведь Куба принадлежала испанцам.

Следственная комиссия из четырёх морских офицеров США, испанцев даже не допустили, хотя инцидент произошёл у них, работала меньше месяца и вынесла смешной вердикт – «Мэн» погиб от взрыва подводной мины или торпеды – принятый на веру не только в США, но многими западными странами. США набирали силу в мире и все пока хотели дружить с ними, медленно влезая в кабалу от них.



Предлог был найден. Военные действия начались сразу после внутреннего взрыва на броненосце «Мэн» в гавани Гаваны. Конечно, США победили. Результатом войны стал Парижский договор 1898 года, по которому штаты приобрели несколько островных владений охватывающих весь земной шар, а в стране разгорелись новые дебаты о целесообразности экспансионизма.



На примере униженной Испании США показали всему миру, кто является хозяином в Западном полушарии, с дальнейшей перспективой влияния и в Восточном полушарии. Та война показала мощь нового американского государства и превратила его в ключевого игрока на мировой политической и экономической аренах. Та война открыла новую эпоху истории США – эпоху их мировой гегемонии и средств достижения этого.



И всё это произошло благодаря провокации, когда в жертву в бухте Гаваны был принесён собственный броненосец и всего-то 266 своих граждан, большинство из которых были негры. Так что погибшие матросы броненосца «Мэн» были одними из первых, но далеко не последними жертвами грязных американских политтехнологий. За ними последовали и другие, в том числе и проект «Зеленский».



Спустя годы во время подъёма затонувшего броненосца «Мэн» специалисты подтвердили, что взрыв на корабле был ИЗНУТРИ, что многое доказывало. Как только это выяснилось, американцы сразу свернули все работы по дальнейшему подъёму корабля, а документы, связанные с гибелью броненосца были засекречены. А изуродованную взрывом носовую часть корабля разрезали на металлолом.



Это напоминает историю первого отсека АПЛ «Курск», который был взорван на дне Баренцева моря без всяких веских причин. Но если с «Курском» было сделано так, чтобы скрыть правду во имя доброго отношения между США и Россией, то с «Мэн», чтобы скрыть следы грязной провокации против другой страны.



Ещё один немаловажный факт в этой грязной истории. Сразу же после взрыва на броненосце «Мэн» США обвинили Испанию и развязали беспрецедентную информационную травлю против Испании. Всё это было сделано, чтобы оправдать долгожданный «казус белли». Не напоминают ли эти технологии сегодня нападок на Россию по всякому поводу и без повода?



Ссылки на «обязательства» перед «цивилизованным» (а в наши дни – перед «демократическим») миром 130 с лишним лет назад используются американской пропагандой точно так же, как и тогда. А появляются они, как правило, в то время, когда США не могут найти лучшего предлога для объяснения своей агрессивной политики.



Естественно, России надо держать ухо востро и не поддаваться даже на малейшие провокации. А ведь из одного этого факта, гибели броненосца «Мэн» 134 года назад, видно, что США идут на всё, даже на гибель собственных граждан, кораблей и самолётов, чтобы не потерять господства над миром. А ведь этому господству приходит конец, и тут!?