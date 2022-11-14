Как вывозили интеллигенцию из cоветской России «философские пароходы»

Ровно сто лет назад из гавани Петрограда отчалил пароход «Пруссия» - последний из тех на котором по указу молодой советской власти вынуждено покинули родину 200 представителей интеллигенции. Уже в конце прошлого века российские публицисты назвали транспорт обобщённым названием «философские пароходы» поскольку на борту были в числе прочих философы с мировым именем.
Причин для высылки тогда существовало несколько. В первую очередь это был сигнал для тех представителей интеллигенции, которых пока не трогали. Многие из них серьёзно задумывались, уехать или остаться. Большинство из высланных людей смирились бы с новыми порядками, но сохранив при этом право на собственное мнение. Многие даже готовы были отправиться в ссылку внутрь страны, но их мнения никто не спрашивал.
Всего было четыре «философских парохода», отплывших из Петрограда, Севастополя и Одессы. Отправляли также представителей интеллигенции и «философскими поездами» через Прибалтику. Но высылкой дело не закончилось. Внутри Советской России шла ожесточённая борьба с любыми проявлениями инакомыслия. Были закрыты все партии за исключением большевистской, а оставшиеся представители интеллигенции оказались под колпаком ВЧК.
Учёные-историки склонны полагать, что идея с «философскими пароходами» принадлежит непосредственно В.И. Ленину. Он в лице представителей интеллигенции видел врагов новой и не окрепшей после Гражданской войны власти. Причин для ареста прямых не было, но и мириться с думающими людьми никто не хотел. Поэтому ГПУ занялась подготовкой списков неблагонадёжных людей. А в 1922 году Ленин в своих письмах Сталину уже выражал раздражение по поводу того, что операция проходит не так быстро как планировалось.
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