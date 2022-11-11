Михаил Калашников: гений-самоучка или плагиатор?

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11 ноября 2022, 18:21 Валерий Агеев,

Фото: Молодой конструктор Михаил Калашников

10 ноября этого года, в день 103-й годовщины со дня рождения Михаила Калашникова, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев возложил цветы к памятнику оружейника в Москве.



- Михаил Тимофеевич Калашников был истинным патриотом. Пройдя через окопы Великой Отечественной войны, он познал тяготы жизни солдата в военно-полевых условиях и понимал, какими качествами должно обладать оружие в руках бойцов – надежностью, эффективностью, простотой применения. Военный опыт и изобретательский гений Михаила Тимофеевича позволили ему создать легендарный автомат Калашникова, принятый на вооружение 75 лет назад и до сих пор считающийся лучшим в мире образцом стрелкового оружия, – сообщил Александр Михеев.



– Мы гордимся тем, что Михаил Тимофеевич Калашников много лет трудился в Рособоронэкспорте и лично принес компании сотни контрактов с иностранными заказчиками на поставку оружия собственной разработки.

Главное детище

Главное детище конструктора «автомат Калашникова» был принят на вооружение в 1949 году. Его официальное название — «7,62-мм автомат Калашникова образца 1947 года» (АК-47). Также его часто называют просто «калаш». По словам самого конструктора, главными качествами его оружия являются «простота и надежность».



— Я создавал автомат, будучи сержантом, и постоянно помнил, что солдат академий не заканчивал, — говорил Калашников.



Автомат Калашникова не очень дорого стоит из-за простоты в производстве. В некоторых странах его покупают дешевле, чем курицу.



По оценкам журнала Foreign Policy, стоимость одного автомата АК на черном рынке колеблется от 10 долларов в Афганистане до 3,8 тысячи долларов в Индии. В США автомат Калашникова можно приобрести за 70—350 долларов.



Автомат Калашникова входит в «Книгу рекордов Гиннесса» как самое распространенное оружие в мире. В настоящее время в мире насчитывается около 100 млн АК. Это значит, что на 60 взрослых жителей нашей планеты приходится по одному автомату. Он состоит на вооружении армий и спецподразделений 106 стран мира.



Автомат Калашникова изображен на гербах некоторых государств. В настоящее время он присутствует на гербе африканской страны Зимбабве (с 1980 года), на гербе и флаге Мозамбика (с 1975 года), гербе азиатского государства Восточный Тимор. С 1984 по 1997 год АК был изображен на гербе африканского государства Буркина-Фасо. АК изображен и на эмблеме ливанской группировки «Хезболла».



В конце XX века французский журнал «Либерасьон» признал автомат Калашникова изобретением века. Знаменитому оружию удалось обойти атомную бомбу и космические технологии.



В 2004 году журнал «Плейбой» назвал автомат Калашникова одним из «50 изделий, изменивших мир», определив его место после компьютера Apple Macintosh, противозачаточных таблеток и видеомагнитофона Sony Betamax.



Считается, что из автомата Калашникова было убито больше людей, чем в результате артиллерийского огня, авиабомбардировок и ракетных обстрелов. Ежегодно от пуль АК погибает четверть миллиона человек.



Легендарный российский оружейник Михаил Калашников всегда говорил, что всю жизнь изобретал оружие для защиты, а не для убийства:



— Я спокойно сплю, потому что всегда создавал оружие для защиты. Это политики не могут договориться и используют его для убийства.



Как же изобретатель-самоучка, человек без высшего образования да еще сын кулака Михаил Калашников сумел изобрести такое совершенное орудие убийства?

Этапы большого пути

Михаил Тимофеевич Калашников родился в селе Курья Алтайского края. Он был семнадцатым ребенком в многодетной крестьянской семье, где родилось девятнадцать, а выжило всего восемь детей.



В 1930 году семья его отца — Тимофея Александровича Калашникова, признанного кулаком, была сослана из Алтайского края в Томскую область, поселок Нижняя Моховая.



С детских лет интересовался Миша Калашников техникой, исследуя устройство и принципы работы разных механизмов. В школе увлекался физикой, геометрией и литературой. По окончании седьмого класса с разрешения родителей вернулся на Алтай, в Курью, но устроиться на работу не смог. Проучившись там еще год, решил вернуться к матери и отчиму, где получил паспорт, подделав печать в справке (сыну кулака справка не полагалась). Именно здесь и начинаются непонятки с биографией нашего героя. В одних документах дата его рождения 10 ноября 1919 года, в других — 19 числа того же месяца.



Через несколько месяцев после повторного возвращения в Курью он впервые ознакомился с устройством оружия, разобрав собственными руками пистолет браунинг. Интересно, где он его взял и куда смотрела ЧК?



В 18 лет Миша покинул родное село и переехал в Алма-Атинскую область Казахской ССР, где с 1936 по 1938 год работал техническим секретарем политотдела 3-го отделения Туркестано-Сибирской железной дороги. Наверное, бюрократическая работа в политотделе так ему приелась, что пареньку захотелось сделать что-нибудь самому, своими руками.

Нелегкий путь к мечте

Осенью 1938 года Михаил Калашников был призван в Красную армию в Киевский особый военный округ. После курса младших командиров получил специальность механика-водителя танка и служил в 12-й танковой дивизии в городе Стрый (Западная Украина).



Уже там проявил, может быть, не изобретательские способности, а смекалку: разработал инерционный счетчик выстрелов из танковой пушки, приспособление к пистолету ТТ для повышения эффективности стрельбы через щели в башне танка, счетчик моторесурса танка.



Этот счетчик был первым изобретением молодого танкиста Калашникова, но настолько значимым, что он был вызван для доклада о нем к командующему Киевским особым военным округом генералу армии Георгию Жукову. После беседы с командующим Михаил направляется в Киевское танковое техническое училище для изготовления опытных образцов, а после завершения испытаний в Москву для сравнительных испытаний и далее на Ленинградский завод имени Ворошилова, для доработки и запуска в серию.



Великую Отечественную войну Калашников начал в августе 1941 года командиром танка в звании старшего сержанта. В октябре того же года под Брянском был тяжело ранен. В госпитале по-настоящему загорелся идеей создания своего образца автоматического оружия. Начал делать наброски и чертежи, сопоставляя и анализируя собственные впечатления о боях, мнения товарищей по оружию, содержание книг госпитальной библиотеки. Пригодились также советы одного лейтенанта-десантника, до войны работавшего в каком-то НИИ и хорошо знавшего системы стрелкового оружия, а также историю их создания.



Вернувшись домой, с помощью специалистов депо (!) через три месяца создал опытный образец своей первой модели пистолета-пулемета. Позднее образец был представлен находившемуся в то время в Самарканде начальнику Военно-инженерной академии им. Ф. Э. Дзержинского А. А. Благонравову — выдающемуся ученому в области стрелкового оружия.



Как и следовало ожидать, отзыв Благонравова был отрицательным. И это было понятно: пистолет-пулемет (ПП) не ложка, на колене не сделаешь. В Главном артиллерийском управлении (ГАУ) РККА также не рекомендовали принимать ПП Калашникова на вооружение по ряду технологических причин, в частности в заключении говорилось, что «пистолет-пулемет Калашникова в изготовлении сложнее и дороже, чем автоматическое оружие ППШ-41 Шпагина и ППС Судаева, и требует применения дефицитных и медленных фрезерных работ. Поэтому, несмотря на ряд новшеств, в настоящем виде своем промышленного интереса не представляет». Так неудачно окончился для Калашникова его первый шаг в создании ПП.



«Калашников перед тем, как прийти в мое подразделение, работал в Алма-Ате в паре с оружейником Казаковым, — вспоминал позже начальник испытательного подразделения Василий Лютый. — Образцы присылались на Научно-исследовательский полигон ГАУ в Голутвин. Однако эти образцы стрельбой не испытывались, поскольку были слишком примитивными. Вопреки тому, что пишет и рассказывает о себе Калашников в газетах и журналах, ответственно заявляю, что, работая в Казахстане, он не создал чего-либо, достойного внимания. Михаил Тимофеевич очень талантливый человек. Однако по уровню общеобразовательной подготовки, практических познаний и опыту он не достигал конструкторов-профессионалов, которые вооружали армию…»

Один из многих

Затем Калашников несколько лет работал на Центральном научно-исследовательском полигоне стрелкового и минометного вооружения ГАУ РККА. Ничего толкового за это время он не создал. И вдруг разработанный им под промежуточный патрон 7,62×39 образца 1943 года автомат победил в конкурсе 1947 года и был принят на вооружение.



Основными критериями для нового оружия были объявлены: маневренность, скорострельность, убойное действие пули и меткость стрельбы. На первом этапе конкурса 1946 года в УСВ ГАУ было представлено шестнадцать эскизных проектов автоматов таких выдающихся конструкторов, как Шпагин, Судаев, Дегтярев и многих других.



Затем на основании решения конкурсной комиссии были рекомендованы для проведения полигонных испытаний шесть проектов, включая оружие Калашникова. Остальные проекты были забракованы.



В конце концов победил Калашников. За счет чего? Как сам он говорил в своих воспоминаниях, в его автомате не было ничего, что он бы изобрел сам. Весь этот автомат состоит из компонентов, в разное время придуманных другими изобретателями.



В частности, запирание канала ствола производилось двумя боевыми выступами поворачивающегося вокруг своей продольной оси затвора. На это М. Т. Калашникова натолкнула конструкция затвора американской винтовки M1 «Гаранд».



Питание автомата патронами осуществлялось из отъемного быстросменяемого стального коробчатого магазина секторного типа с двухрядным расположением 30 патронов, который, по словам отечественных экспертов «…был заимствован с автомата Судаева».



Калашников отказался от составной фрезерованной ствольной коробки, открытой сверху для грязи и песка. Ее заменили закрытой штампо-сварной коробкой, которая во многом повторяла аналогичную конструкцию в немецком автомате МР-43.



Конструктор применил в своем оружии ударно-спусковой механизм «с перехватом курка», который изобрел в 20-х годах чех Эммануил Холек. В чистом виде такой механизм был использован на автомате Шмайсера.



Советский конструктор использовал на одном из вариантов своего автомата металлический, складывающийся под ствольную коробку приклад, конструктивно аналогичный складному прикладу немецких пистолетов-пулеметов МР-38/МР-40.



Кроме того, Калашников работал не один. Как вспоминали многие коллеги-конструкторы, он, например, не занимался чертежами. Техника проектирования и расчетов была Михаилу Тимофеевичу неведома. Поэтому для оказания помощи в создании чертежной документации к М. Т. Калашникову прикомандировали опытных чертежников-конструкторов и инженеров-технологов.



Отработка всей технической документации и изготовление опытных образцов автоматов Калашникова была поручена специальному проектно-конструкторскому бюро и цеху опытных работ Отдела главного конструктора (ОГК) Ковровского завода № 2.

Зловещая тень Хуго Шмайсера

На Западе в настоящее время широко распространено мнение о том, что прототипом для полного или частичного копирования при разработке автомата Калашникова АК-47 послужила немецкая «штурмовая винтовка» StG-44 Хуго Шмайсера.

STG-44 и АК-47

В качестве оснований сторонники этой гипотезы часто приводят внешнее сходство между образцами и тот факт, что конструкция АК-47 появилась на свет во время работы в Ижевске группы ведущих немецких оружейников.



Кроме того, изучение StG-44 советскими специалистами проходило на заводе в городе Зуль, где были смонтированы и переданы в СССР для технической оценки 50 образцов StG-44.



Один из сторонников теории Шмайсера говорит об этом так: «Вы не заметили, что АК-47 очень похож на штурмовую винтовку Третьего рейха — шмайсер? Не догадывались, почему? А потому, что у нее был один автор (точнее соавтор) — Хуго Шмайсер». Правда, необходимо сказать, что (не вдаваясь в подробности) внутри шмайсер и АК заметно отличаются.



Доктор технических наук Юрий Брызгалов, например, считает, что «немецкий пистолет-пулемет МП-43 лишь внешне чуточку похож на АК-47, принцип его работы совсем иной». То, что Калашников собрал и объединил в своей конструкции все лучшее, что было в отечественном и зарубежном оружейном деле, профессор ставит ему только в заслугу, потому что «все конструкторы-оружейники при создании новых образцов оружия пользуются этим методом».



Заслуга Калашникова в данном случае не в изобретении, а в конструкции. Он именно конструктор автомата. Он из множества разнообразных компонентов, созданных другими, отобрал именно те, что оптимально решают стоящую перед ним задачу, задачу создания оружия, доступного любому бойцу после самого минимального обучения, оружия, способного работать в любых мыслимых и немыслимых условиях, оружия достаточно простого в производстве, чтобы его можно было изготовить миллионами экземпляров, что называется, на коленке.

Есть ли жизнь после смерти?

Наверное, на этот вопрос можно ответить так: если человека помнят люди, то он живет в их памяти. Михаил Тимофеевич Калашников — такой человек и его помнят не только в нашей стране.



На вопрос, не сожалеет ли он о том, что не нажил особых богатств, Калашников отвечал:



— Нельзя все мерить деньгами. Для меня самое дорогое, когда люди говорят: «Ваше оружие спасло мне жизнь!» Зачем мне миллионы? Я и так живу хорошо…



Заслуги М. Т. Калашникова были высоко оценены. Он был дважды Героем Социалистического труда, Героем Российской Федерации. Награжден многими советскими, российскими и иностранными орденами и медалями.



Михаил Тимофеевич Калашников умер 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни в Ижевске. Проститься с Михаилом Калашниковым приехали президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель администрации президента Сергей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, генеральный директор государственной компании «Ростех» Сергей Чемезов.