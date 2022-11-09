Сколько денег, золота и драгоценностей сдали граждане СССР для победы над фашизмом

Аргументы Недели → История 13+

9 ноября 2022, 17:53

В осенний день 1941 года по сложившейся традиции 7 ноября прошёл парад. Прямо с Красной площади бойцы шли сражаться за Родину. Как могли, приближали Победу и в тылу. За 4 года войны населением СССР было собрано 16 млрд рублей. Кроме того, на нужды фронта сдали 13 кг платины, 131 кг золота, более 9 с половиной кг серебра, на 1,8 млрд рублей драгоценностей. Всё это позволило создать 8 подводных лодок, тысячи танков, 2 с половиной тысячи самолётов. Люди прощались с фамильными ценностями ради Победы, никто их не принуждал. Всё шло от чистого сердца.



Внесли свой вклад в общее дело и люди искусства. Леонид Утёсов и его оркестр купили 2 истребителя, на одном из них написали название своего музыкального коллектива «Весёлые ребята».



В фонд обороны передали немалые средства авиаконструкторы Поликарпов, Яковлев, Ильюшин, Туполев, медики Ермольева и Якобсон.



Среди простых колхозников тоже находились люди, которые жертвовали деньги на строительство боевой техники. Пасечник Ферапонт Головатый, проживавший в Саратовской области, передал деньги на строительство двух самолётов. Василий Конев из Сталинградской области профинансировал строительство самолёта, на котором летал прославленный Иван Кожедуб.



Даже дети не остались в стороне. Первоклассница московской школы №612 Лена Азаренкова передала 110 рублей, которые накопила. Она попросила отомстить за погибшего отца. Блокадный Ленинград, выживая в голоде и холоде, находил средства для защитников. Семья Бариновых передала сбережения в размере 100 рублей золотом, сопроводив письмом к Сталину с просьбой построить самолёт в память о погибшем отце и сыне. Таких примеров было множество.



Обычные люди, домохозяйки и колхозники, комсомольцы и учителя, рыбаки, охотники, атеисты и верующие вносили посильный вклад, сдавая деньги на самолёты и целые эскадрильи, танки и другую технику.