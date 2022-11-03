Мог ли убить Керенского его старинный магический перстень?

Судьба устроила премьеру Временного правительства России Александру Керенскому большие испытания. Родился будущий политик в Симбирске, на родине вождя мировой революции Владимира Ленина.
Настоящая карьера Керенского началась в 1912 году, когда он принимал участие в расстреле рабочих. Его избрали депутатом четвёртой Государственной думы, где он раскритиковал царскую власть. Известно, что Керенский был членом масонской ложи. Во Временном правительстве он сначала занял должность министра, а после уже возглавил кабинет.
Когда Временное правительство пало, Керенский эмигрировал в Лондон, где и был похоронен. Но до смерти он успел пожить в США, Франции. Известно, что у главы временного российского правительства был перстень, возрастом в 2 тысячи лет. Сам Керенский говорил, что все его владельцы закачивали жизнь самоубийством. Драгоценность досталась ему от французского пэра. Когда Керенский лежал в больнице, он попросил супругу надеть на него старинный перстень, оставленный дома. При переезде в Нью-Йорк, Александр Фёдорович сломал шейку бедра. В больнице он задумался о самоубийстве. Самочувствие постоянно ухудшалось. Однажды он впал в забытьё и через несколько дней скончался. Примечательно, что через несколько лет в результате суицида погибла его жена. Но был ли при ней перстень, никому не известно.
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