81 год назад многие украинцы тоже верили бреду немцев о независимой Украине

Аргументы Недели → История 13+

1 ноября 2022, 17:37

Киев был оккупирован немцами 19 сентября 1941 года, оккупация длилась более 2-х лет - до 6 ноября 1943 года. После освобождения Красной Армией осталось много воспоминаний свидетелей того, что происходило в Киеве в те дни, они хранятся в РГАСПИ*.



При въезде немецких мотомехчастей улицы были пусты - люди не знали, чего ждать, и прятались. Были те, кто встречал фашистов хлебом-солью, цветами. Часть жителей, пользуясь моментом, грабила магазины, вынося всё подряд.



Уже 21 сентября немцы вывесили приказы о сдаче награбленного, оружия, взрывчатки, о запрете прятать партизан, красноармейцев. Партработников и комсомольцев обязывали явиться в комендатуру.



Население мобилизовали на отстройку повреждённых мостов, работали почти сутками. Кто-то не выдерживал, бежал, прятался. На них устраивали облавы.



В 1942 г. киевлян начали массово вербовать для работы в Германию, первая мобилизация прошла в октябре. Забирали даже женщин без брони 16-45 лет. 2-ая мобилизация состоялась в апреле 1943 г. Находились те, кто ехал добровольно, «за лучшей жизнью», и был горько обманут.



Многие украинцы верили бреду немцев о независимой Украине, носили трезуб в петлице, приветствовали знакомых лозунгом «Слава Украине». Часть девушек и женщин встречались с немцами за подарки, украшения, выпивку. Был открыт публичный дом, где интимные услуги украинки стоили 5 марок, француженки - 10, польки - 15 марок.

*Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ)



