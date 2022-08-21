О кликушестве и суевериях, связанных с этим явлением

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21 августа 2022, 17:04 Александр Крохмаль, Журналист

Современная наука давно приравняла понятие «одержимости» к психиатрии. Сегодня любые серьёзные заявления об одержимости демонами или иными бесплотными духами, как правило, вызывают недоумение. Обычно подобные вещи связаны с работой психиатра. Но в давние времена, когда психиатрии ещё не было, «изгнанием злых духов» занимались представители церкви, правда не всегда удачно. В Средневековой Европе истерия на фоне охоты на ведьм дошла до такого абсурда, что любое отклонение от ватиканских принципов веры могло считаться за сатанизм. Соответственно, люди рассказывавшие своё виденье религии, могли приравниваться к одержимым. Однако были и те, кого действительно стоило опасаться.

В той же Европе, и в частности на Руси, не раз упоминались люди, поведение которых всерьёз напоминало одержимость демоном или иным злобным созданием. Об этом фиксировали всевозможные летописные тексты и исторические документы. Потому считать это за вымысел – неразумно. В Старой Руси существовало такое явление, как кликушество. По данным историков, оно относилось в основном к женскому полу. В словаре Даля понятие «кликуша» тоже есть, и оно имеет отношение к особой психической болезни, именуемой «кликушеством». В энциклопедиях кликушами называют людей (преимущественно женщин) с истерическими припадками, сопровождающимися громкими криками, звериными воплями и глоссолалией.

В народе кликуш опасались и считали их одержимыми. В основном, этот недуг распространялся на молодых девушек, но бывали случаи и с более старшими по возрасту дамами, а также с пожилыми. Бывало, и когда кликушами становились мужчины. Есть и другое обозначение таких людей. До 17-го века они нередко звались «бесноватыми». Упоминания о них идут ещё с 11-го века, но слово «кликуша» появляется уже в начале 17-го. «Апогеем заболевания» называют период 17-18 веков, когда в Московском государстве произошёл церковный раскол. Обычно слова, вылетающие из уст кликуш, были бессвязными. Но среди людей появилось поверье, что в припадке кликуши могут выкрикнуть имя того, кто их проклял или наслал порчу.

В 18-м веке позиция властей по отношению к кликушам резко поменялась. Царь Пётр видел в этом деле не более, чем притворство для того, чтобы оклеветать невинного. Ведь в своём припадке кликуша изредка выкрикивала имя определённого лица, якобы наславшего на неё проклятие. Поэтому по приказу царя и стали привлекать к ответственности всех «одержимых». «Ежели где явятся мужеска и женска пола кликуша», - можно привести строки из Указа 1715 года, «То сих имая, приводить в приказы и розыскивать (допрашивать)». Поисками кликуш и передачей их гражданским судам занимались архиереи. Само явление кликушества напоминало эпидемию. Постоянно появлялись сведения о той или иной «одержимой». В народе продолжали бояться людей, страдающих кликушеством. Считалось, что через них могут говорить не только бесы, но и даже высшие представители адской иерархии.

Современная наука, как уже упоминалось выше, не признаёт одержимость и относит это понятие к суевериям. Кликушество же относят к болезням, с которыми должны работать психиатры или неврологи. Припадки, описываемые во многих источниках, напоминают эпилептические. То есть, человек не осознаёт, что именно делает, и абсолютно не контролирует себя. Вполне возможно, это явление было связано с проявлениями эпилепсии или иного тяжёлого заболевания мозга. Но для древних людей, склонных к суеверию и страху перед неестественным, любая психическая болезнь могла считаться за проникновение сил зла, а любая бессмыслица – за речь самого адского властителя.