Что стало с рабочим-бунтарём, отказавшимся поприветствовать Гитлера в 1936 году

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20 августа 2022, 17:00 Александр Крохмаль, Журналист Источник: zen.yandex.ru

Существует знаменитая фотография 1936 года, на которой присутствует один рабочий, отказавшийся приветствовать Гитлера. Немецкий рабочий по имени Август Ландмессер, жена которого была еврейкой, фактически выступил против всего нацистского Рейха. На этой фотографии все рабочие отдавали нацистское приветствие во время спуска на воду учебного корабля «Хорст Вессель». Вместо должного приветствия Ландмессер скрестил руки на груди. На его лице отражалась сильная неприязнь. Но что же стало причиной такого?

Всё началось ещё с начала 30-х годов. 21-летний Август никак не мог найти работу, и в 1931 году его родственники предложили вместе с ними вступить в НСНРП, будущую основу всего вермахта. На тот момент национал-социалисты не были у власти, они просто набирали силу и популярность. Нацисты пришли к власти только через 2 года. Работу Август и правда получил, так как радикалы помогали с трудоустройством тем, кто к ним не был равнодушен. Но в 1935 году Ландмессер обручился с еврейской девушкой Ирмой Эклер. После этого он принял решение покинуть партию. В их семье родилось две дочери.

Тогда в Германии был принят закон о расовой чистоте. На евреев начались гонения. Семья попыталась сбежать в Данию, но их вернули. Августа арестовали по обвинению в осквернении чистоты раса. На суде рабочий сказал, что не знал, что Ирма – чистокровная еврейка. Ведь браки с полукровками не так строго преследовались. Суд обязал его развестись и не встречаться больше с супругой. В противном случае его ждала каторга. Август решение суда проигнорировал. Он продолжил не только жить с семьёй, но и появлялся с ней публично. Через год его снова арестовали и отправили на каторгу на 2 года.

После этого гестапо приняло решение арестовать Ирму Эклер и отправило её в женский лагерь. В 1942 году она погибла. Дочки – старшая Ингрид и младшая Ирен, спаслись чудом. Сказалось то, что их отец был всё-таки немец. Старшую дочь воспитала бабушка, а младшую отдали в детский дом. Там её удочерили приёмные родители. После войны обе девочки выжили. Старшая работала в магазине продавщицей, а младшая – учителем. Августа же после каторги домой не отпустили, а отправили на машиностроительный завод. В 1944-м году его призвали, но уже в октябре он пропал без вести.

Скорее всего Ландмессер был убит в боях на территории Хорватии. Он был ещё очень молод, всего 34 года. Что до той самой фотографии, то знаменитой она стала только в начале 90-х годов. В одной из публикаций в немецкой прессе её заметила Ирен. На тот момент младшей дочери Августа исполнилось уже 54 года. Дальнейшую свою жизнь Ирен посвятила истории своей семьи и выпустила книгу воспоминаний.