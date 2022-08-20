Кто такой Крякутной, и как он связан с российским воздухоплаванием

Аргументы Недели → История 13+

20 августа 2022, 12:32 Александр Крохмаль, Журналист

В конце 40-х годов газета «Известия» донесла до общественности заявление главы комиссии по истории техники Академии СССР. «Нашей родине принадлежит приоритет не только в создании первых летавших аэроплана и геликоптера, но и в создании первого аэростата». А в целом, информация о первенстве России в освоении воздухоплавании появилась ещё в 1901 году. Тогда в журнале «Россия» возникла статья со ссылкой на рукопись коллекционера и историка-любителя Александра Сулакадзева. Он-то как раз и рассказал про один интересный случай в Рязанской губернии.

В сообщении о первом «гении воздухоплавания» из России, Сулакадзев ссылался, в свою очередь, на записи своего деда, служившего в воеводской канцелярии в середине 18-го столетия. «1731 год», - отмечает коллекционер, «В Рязани при воеводе подъячий нерехтец Крякутной фурвин сделал, как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него сделал петлю, сел в неё, и нечистая сила подняла его выше берёзы». Чем-то эти строки похожи на рассказ об одном холопе, жившем при Иване Грозном, и якобы сконструировавшем «летающие крылья». Далее следует, что Крякутной во время своего полёта ударился о колокольню, но уцепился за верёвку и остался жив. После, как это обычно бывает, его погнали из города и хотели закопать живьём. Пришлось тогда подъячему бежать в Москву.

Вот и вся информация, указываемая Сулакадзевым. Но где остальные источники? Их просто не существует. Ведь Сулакадзев во всех энциклопедиях значится, как фальсификатор. Он пользовался репутацией фантазёра и выдумщика ещё при жизни. Зато некоторые последователи историка приняли его рассказ за правду. Известно, что в 1901 году записи Сулакадзева были обнаружены ещё одним дилетантом, страстным поклонником авиации А.А.Родных. Впоследствии, данная фальсификация была воспринята за действительность. В советской истории ХХ века сведения о Крякутном нередко указывались, как исторически достоверный факт. Об этом утверждалось даже в книге Вишенкова «Александр Можайский».

Правда выяснилась лишь в 50-х годах. Как раз тогда рукопись Сулакадзева поступила в рукописный отдел Библиотеки Академии наук СССР. Специалистам удалось обнаружить в записи исправления. В результате экспертизы выяснили, что вместо «нерехтец Крякутной фурвин» изначально было написано «немец крщеной Фурцель». Анализ палеографии показал, что исправления возможно были сделаны первым публикатором рукописей, А.А.Родных. Главной целью было доказательство приоритета русского воздухоплавания до изобретения Монгольфье. Вот таким образом и возникла эта странная, но довольно интересная легенда.