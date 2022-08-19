В акватории острова Валаам обнаружена «Святая Елена» и советская баржа

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19 августа 2022, 17:20 Источник: Российская газета

Экспедиция дайверов проекта 1XPEDITION и специалистов отдела сохранения археологического наследия Института Археологии Российской академии наук в акватории Никольского скита ещё в мае обнаружила старинное деревянное судно, принадлежавшее Спасо-Преображенскому монастырю, и небольшой корабль «Святая Елена».



Деревянное монастырское 50-метровое судно скорее всего было баржой, на которой в годы Второй мировой войны доставляли продовольствие в блокадный Ленинград. Баржа прекрасно сохранилась, виден даже бортовой номер С3 8-12. Холодная и пресная вода Ладожского озера способствовала консервации баржи, аналогов которой не сохранилось в мире.



В первые дни августовской экспедиции аквалангистам на глубине 12 метров удалось обнаружить остов еще одного корабля. При каких обстоятельствах он затонул, еще предстоит узнать.



