Пионер телевидения: как русский учёный-эмигрант Владимир Зворыкин осветил Нью-Йорк 1930-х телевизионными экранами

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19 августа 2022, 15:54 Диана Анисимова

Фото: ruspekh.ru

30-е годы прошлого столетия ознаменовались «мировой гонкой» в области создания телевещания. В каждой стране начали появляться свои отцы телевидения, но среди них особенно яркой звездой выделился Владимир Зворыкин. Кто и как изобрёл телевидение — в США и в мире?



Американский инженер российского происхождения, основоположник телевидения Владимир Кузьмич Зворыкин родился 30 июля 1889 года в Муроме в купеческой семье. С юности проявив интерес к физике и электричеству, Зворыкин после окончания реального училища поступил в Петербургский Технологический институт.

Зворыкин не принял февральскую революцию, и в 1917 году эмигрировал в США. Поначалу ему пришлось работать с бухгалтерией в российском посольстве, но затем он выучил английский язык и нашёл работу в отделе радиоламп компании Westinghouse Electric Corporation в штате Пенсильвания, где он всецело смог посвятить себя своей любимой теме — передаче изображения на расстоянии.

Уже в 1923 году Зворыкин подал патентную заявку на электронное телевидение, а в 1926-м получил степень доктора наук в Питсбургском университете. В тот период американские и японские учёные вовсю патентовали новые усовершенствования для передачи световых лучей, но прорывом в чёткости изображения электронного телевидения стал именно иконоскоп Зворыкина, изобретённый им в 1931 году. Иконоскоп — первая передающая телевизионная трубка с накоплением заряда, позволившая организовать электронное телевещание. Принцип работы телевизора с подобным устройством был следующим: на одной стороне стеклянной колбы расположена электронная трубка, на другой — экран. Экран кинескопа покрывают фосфорсодержащим веществом. По нему электронная трубка выстреливает потоком электронов. Как только электрон попадает на фосфорное покрытие, начинает светиться определённый пиксель.



Первые экспериментальные подачи электронного телевидения, установленного прямо на небоскрёбе Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, проводились уже именно на основе иконоскопа Зворыкина.



Владимир Зворыкин принял участие и в распространении телевидения в СССР, и в 1938 году согласно договорённостям с Американской Радио-корпорацией (RCA) в Москве появилась первая передающая станция электронного телевидения, а также начали производиться телевизоры, работающие на основе кинескопа Зворыкина.



Последний раз Зворыкин побывал в Советском Союзе в 1967 году, ему удалось попасть даже в родной Муром, закрытый тогда для иностранцев. Умер Владимир Кузьмич в 1982 году, не дожив до своего 93-летия один день.



В 2013 году в России Национальной ассоциацией телерадиовещателей была учреждена премия имени Владимира Зворыкина за достижения в области развития телевидения. В этом же году было открыто два памятника учёному — в Москве, рядом с телецентром Останкино, и перед зданием Муромского музея. 29 июля 2022 года исполнилось 40 лет со дня смерти пионера телевидения.