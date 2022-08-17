Чем знаменита снайпер Великой Отечественной войны Татьяна Барамзина

Аргументы Недели → История 13+

17 августа 2022, 17:40 Александр Крохмаль, Журналист Источник: zen.yandex.ru

Фото: wikipedia.org

Когда началась Великая Отечественная, на войну пошли все. На защиту страны встал каждый человек, вне зависимости от возраста или работы. Все они выполняли свой долг с достоинством. Но к сожалению, многие не дожили до 9 мая. Пример тому – опытная снайперша и телефонистка Татьяна Барамзина. Некоторые её уже успели забыть. А ведь это неправильно. Героев надо помнить на все времена, особенно тех, кто спасал свою родину от ужасной нацистской угрозы.

Родилась Татьяна ещё в годы Гражданской войны в семье железнодорожника в городе Глазов. Семья была многодетной, и девочке часто приходилось общаться с детьми, что и определило потом её гражданскую профессию. Окончив семилетнюю школу, она через некоторое время стала работать в сельской школе учительницей географии. Затем она поступила на курсы Глазовского педагогического училища. В 1939 году Татьяна сдала экзамены экстерном и получила аттестат, после чего работала учителем уже в семилетней школе.

Через год Барамзина поступила в педагогический институт в Перми (тогда ещё в Молотове). Параллельно работала воспитателем в детском саду. Зимой 41-го ушла из вуза, так как не справлялась с большой нагрузкой. Война застала её обычной воспитательницей, но, впрочем, не такой уж и простой советской девушкой. Она умела хорошо стрелять, ходить на лыжах и была прекрасно подготовлена физически. Она занималась на курсах Осовиахима, закончила курсы медсестёр, и потому сразу же попросилась на фронт. Однако ей отказали.

Татьяне сказали, что хорошие воспитатели пригодятся в тылу. Следующие два года она работала в детском саду, организованном для эвакуированных. Снайпером она стала в 1943 году. Тогда Барамзина получила направление в подмосковную Центральную женскую школу снайперов и после её окончания в 1944-м была переведена на 3-й Белорусский фронт. Через пять дней после прибытия она отправилась на передовую и в первый же день убила двоих нацистов. Как она признавалась, от первых убийств её трясло, но потом появилось желание уничтожать врагов родины дальше.

В течение следующих двух месяцев Татьяна довела свой счёт до 16. Выходить на «охоту» на немецких солдат ей приходилось с 3-х часов утра. Через некоторое время у неё начало портиться зрение, и снайпером она быть уже не смогла. На фронте она оставалась в качестве телефонистки и по совместительству медсестры. Со своей новой работой она справлялась вполне успешно. Но совсем скоро ей предстояло столкнуться с самой смертью.

В начале июля в ходе Минского наступления было решено забросить в тыл врага десант с задачей занять узловые дороги и удержаться до подхода РККА. В состав десантного батальона попросилась сама Барамзина. Десантники окопались в деревне Пекалино, заняли местную землянку и укрепились на позициях. Уже утром следующего дня немцы были замечены идущими по большой дороге. Когда они вышли на удобную позицию, десантники открыли огонь.

Немцы понесли потери и отступили в лес. Но потом они вернулись снова. По технике и вооружению у них было превосходство и поэтому десантникам пришлось отойти от деревни. В землянке, где находилась Татьяна, было много раненых, и она осталась с ними. Когда враги подступили к сооружению, Барамзина взяла автомат и отстреливалась, убив почти 20 человек. Но патроны в итоге закончились, и нацисты захватили её в плен.

Позже советские воины получили подкрепления и выбили из деревни врагов. В землянке они нашли тела расстрелянных раненых и их защитницу, зверски убитую немцами. Перед смертью Татьяну жестоко пытали и изувечили. Её опознали лишь по волосам и фрагментам одежды. В марте 1945 года бесстрашной снайперше и защитнице родины было присвоено звание Героя Советского Союза. Памятники ей установлены в Ижевске, Перми и Глазове. В двух первых городах её именем названы школы. В них и в Минске есть улицы с именем героини.