Оборона Диксона: герои Северного фронта

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12 августа 2022, 21:12 Вадим Кулинченко,

Арктика, несомненно, играет большую роль в мировом масштабе. Это не только выгодный транспортный маршрут, богатые полезные ископаемые, но и стратегический военный узел. Об этом отлично знали немецкие нацисты, ещё задолго до начала Второй мировой войны проводя свои исследования в этом районе. После войны нацисты оставили в Арктике много загадок, непонятных до сих пор.

Надо признать, что Северный морской путь (СМП) сыграл значительную роль в поддержке не только Северного флота, но и всего Заполярья. По нему шли внутренние конвои с Дальнего Востока и обратно, перебрасывались боевые корабли с Тихоокеанского флота. Немцы всячески пытались прервать перевозки по СМП не только подводными лодками, минными постановками, но и используя крупные надводные корабли – рейдеры.

Одна из таких попыток была совершена 80 лет назад в августе 1942 года.

В 1942 г. гитлеровское командование значительно расширило район действий своих надводных кораблей на северных внутренних коммуникациях. И активность в Арктике особенно усилилась с начала августа 1942 г., когда союзники перестали посылать конвои в Мурманск и Архангельск. Гитлеровцы, получив сообщение о выходе через Берингов пролив на трассу СМП большой группы советских транспортов с ледоколами, решили атаковать их в Карском море. С этой целью противник первоначально планировал использовать два тяжёлых крейсера, но затем решил послать один – «Адмирал Шеер» вместе с несколькими подводными лодками, которые должны были обеспечивать рейдер данными о состоянии погоды и льда в Карском море.

16 августа «Адмирал Шеер», выйдя из района Нарвика, направился к Новой Земле. Обогнув мыс Желания, он проник в Карское море, где встретился с подводными лодками «U – 601» и «U – 251». Получил от них необходимую информацию о состоянии льдов в Арктике, он направился к проливу Вилькицкого. Но советские суда и ледоколы задержались на переходе в море Лаптевых, и «Адмирал Шеер» не обнаружив их, повернул на обратный курс, решив разгромить порт Диксон и радиостанцию на нём.

25 августа к западу от архипелага Норденшельда рейдер обнаружил ледокольный пароход «А. Сибиряков» и решил воспользоваться его радиостанцией, чтобы узнать ледовую обстановку. Подняв для маскировки американский флаг, он приблизился к пароходу, предложил ему застопорить машины. Но капитан «А. Сибирякова» А.А. Качарава разгадал трюк гитлеровцев, отказался выполнять требования гитлеровцев. Увеличив ход, направился к острову Белуха, сообщая о нападении рейдера. Крейсер открыл огонь из 280-мм орудий по маленькому пароходу. Сибиряковцы стали отстреливаться из двух своих 76-мм орудий. Неравный бой продлился около 40 минут. Под мощным обстрелом погибло 85 человек, но экипаж затопил пароход, до конца выполнив свой долг перед Родиной. Сегодня место гибели героического парохода объявлены местом боевой славы.

На следующий день «Адмирал Шеер» подошёл к Диксону. 27 августа приблизившись к гавани на дистанцию 32 каб., в 1 час 37 мин. Начал артиллерийский обстрел из 280-мм орудий береговых сооружений и стоявших у причала судов, среди которых был и «СКР-19» (переделанный пароход «Дежнев» в сторожевой корабль). Сторожевик открыл ответный огонь из четырёх своих 76-мм орудий и поставил дымовую завесу, чтобы прикрыть порт и находящиеся в нём суда. Вступила в бой и двух орудийная 152-мм батарея, установленная на территории порта. Несколько снарядов попали в крейсер. Увеличив ход, он удалился от порта, но вскоре подошёл к Диксону с другой стороны и вновь начал обстрел. Но и на этот раз был встречен огнём батареи и сторожевого корабля «Дежнев». Один из 152-мм снарядов угодил в корму крейсера и вызвал пожар. Фашистский рейдер, прикрывшись дымовой завесой, вынужден был отойти и вскоре скрылся за горизонтом.

Так была сорвана попытка противника использовать тяжёлый крейсер для нарушения судоходства Арктике. Гитлеровское командование было вынуждено отказаться от применения с такой целью своих крупных кораблей. В этом немалая заслуга всех защитников Заполярья, вписавших героические страницы в историю Великой Отечественной войны.