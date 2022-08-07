Что называют «амок», и как это может быть связано с «яростью берсеркера»

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7 августа 2022, 17:43 Александр Крохмаль, Журналист

Теория происхождения так называемой «берсеркерской ярости» до сих пор вызывает вопросы. Существует множество легенд и письменных источников, в которых рассказывается о могучих воинах, превращающихся в подобие диких зверей. В состоянии невиданной ярости они теряли контроль над собой и в бешенстве могли отправить на тот свет десятки врагов. В Скандинавии и Германии их называли берсеркерами. В славянских землях – рыкарями-волкодлаками. Принято считать, что истинной причиной берсеркерской ярости являлось чрезмерное потребление мухоморов или наркотических отваров, изготовленных местными жрецами. Не исключается и алкогольное опьянение, состояние своеобразной «белой горячки», близкой к аффекту. Но некоторые учёные полагают, что дело могло быть в «амоке».

Что же такое «амок»? Это состояние, близкое к той самой берсеркерской ярости. То есть, человек не контролирует себя абсолютно. Он кидается с безумными глазами на всё, что попадается под руку. Может крушить всё вокруг, причинять вред себе и окружающим. Такие припадки нередко заканчивались трагедией. В словаре Мейера как раз говорится про подобные случаи, распространённые в Юго-Восточной Азии. Почему-то такие состояния приписывались в основном малайцам, индонезийцам и жителям Филиппин, хотя они же могли проявляться и у людей, живших в других регионах планеты. Вероятно, в список «обладателей амока» входили и полинезийцы и также коренные жители Тайваня. К началу ХХ века считалось, что приступы амока могли случаться во время наркотического опьянения, и то только у азиатов. Позднее учёные стали это опровергать, объясняя данный момент особым состоянием психики. Немецкий психиатр Крепелин причислял амок к эпилептическим психозам. Человек после такого припадка так же не помнил, что с ним случилось.

В новелле Стефана Цвейга достаточно подробно расписывается про состояние амока, и особенно про его распространённость в Малайзии. Припадок очень схож с состоянием берсеркерской ярости, так тщательно расписанной в скандинавских и германских сагах. Ведь нордические берсеркеры, сражавшие в своём безумии сотни врагов, тоже валились наземь и лежали некоторое время будто бездыханные. И только потом, они просыпались и приходили в норму. Всё, что было до возникновения их лютого бешенства, они попросту не помнили. В этом опять же амок схож с эпилепсией. В современной психиатрии амок считается серьёзным психическим заболеванием. С ним активно работают психиатры разных мастей. Но в древние времена всё было по-другому. Возможно именно из-за этих случаев и возникли в народе мифы об одержимости демонами.

Впрочем, спровоцировать амок могли не только наркотики или какие-то иные вещества, но и обычная жизненная ситуация. Например, измена одного из партнёров. Невероятный стыд из-за половой несостоятельности и страха всеобщего осуждения мог спровоцировать необратимые психические процессы. Также могли играть свою роль отчаяние и неспособность разрешить какую-либо сложную ситуацию. В современном обществе совсем не принято относить амок к исключительно азиатским особенностям. Считается, что это состояние может проявиться у абсолютно каждого человека на Земле.