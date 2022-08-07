Кто такие Кетагаланцы, и как они связаны с островом Тайвань

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7 августа 2022, 16:34 Александр Крохмаль, Журналист

Задолго до появления на острове Тайвань китайцев и европейцев, в этих древних и загадочных землях проживали местные аборигены. Историки и лингвисты причисляют их к австронезийцам и считают их родственными жителям Филиппин. Но точное происхождение местных – до сих пор остаётся тайной. Различные мистификаторы и эзотерики предполагают, что аборигены Тайваня могут быть связаны с давно ушедшей цивилизацией, некогда контролировавшей Тихоокеанские просторы. Отдельный интерес вызывает мифология народов Тайваня, такая же древняя, как и сами аборигены.

Некогда на острове существовал народ, язык которого ныне считается вымершим. Речь идёт о таинственных Кетагаланцах, которые проживали здесь задолго до колонизаторов. Они жили в основном в том месте, где сейчас находится Тайбэй, столица частично признанной республики. Китайцы поселились в районе Тайбэя лишь с начала 18-го века. Прошли сотни лет, прежде чем аборигены окончательно приняли чужаков. Сейчас Кетагалан уже давно «оцивилизованы» и живут, как самые обычные жители республики. Многие из них совсем не помнят своего древнего и полного тайн прошлого. К великому сожалению для учёных, язык этого народа навсегда утерян.

Но всё же отдельные представители Кетагалан контактируют между собой и даже создают культурные центры. В Тайбэе, в районе Бейтоу, находится Кетагаланский центр, где собираются потомки древних народов. Там можно ознакомиться с их культурой и верованиями, получше узнать о теориях их происхождения и послушать множество интересных сказаний. Всё это представлено конечно же на китайском, а не на исконном языке аборигенов. Например, историков всегда завораживал миф о путешествиях кетагаланцев по океану. В 2019 году известный на Тайване Кетагаланский культурный центр был реконструирован, и теперь выглядит ещё более привлекательным для исследователей.

Примечательно, что в мифологии этих практически неизученных племён присутствуют различные чудовища, обладающие исполинским ростом и чрезмерно агрессивным нравом. Вопрос о том, что именно имеется ввиду под этими монстрами, пока остаётся открытым.