Смоленское сражение: вторжение Наполеона в Россию

Аргументы Недели → История 13+

7 августа 2022, 15:45 Вадим Кулинченко,

Кажется уже всё известно об Отечественной войне 1812 года. Но по большому счёту мы знаем больше об отдельных эпизодах, таких как Бородинское сражение, которое несомненно стало переломным моментом в той войне, как Сталинградская битва в Отечественной войне 1941-1945 годов. Но ведь кроме Бородинского сражения были и другие значимые моменты, одним из которых было оборонительное сражение русской армии против наполеоновских войск в районе Смоленска, которое началось 16 августа 1812 г. Апогеем его стало 17 августа, когда основная часть французской армии была подтянута к городу. Под стенами Смоленска собралась 180-тысячная французская армия, и ей противостоял всего лишь 30-ти тысячный корпус генерала Дмитрия Сергеевича Дохтурова (1756-1816), героя Отечественной войны 1812 года.

17 августа стало самым кровавым днём в истории обороны Смоленска. Утром противник начал обстрел и штурм города. Французы стремились ворваться в город, но русские всякий раз отбрасывали их. Воинам помогали местные жители, они ходили в атаки, подносили ядра к орудиям, вывозили раненых с поля боя. Генерал Д.С. Дохтуров, несмотря на болезнь, руководил сражением. «Если умереть мне, так лучше умереть на поле чести, нежели бесславно – на кровати», - говорил он.

Взбешённый упорством защитников города, Наполеон отдал распоряжение применить тяжёлые орудия, зажигательные и разрывные снаряды. На Смоленскую крепость обрушился огонь 150 французских орудий. «Тучи бомб, гранат и чинённых (шрапнель) ядер полетели на дома, башни, магазины, церкви. И дома, церкви и башни обнялись пламенем – и всё, что может гореть, - запылало!» - писал очевидец событий тех дней писатель Ф.Н. Глинка в книге «Письма русского офицера».

Ни огонь вражеской артиллерии, ни атаки пехоты и кавалерии, ни пожары не в силах были сломить сопротивление защитников Смоленска. Но учитывая невыгодное соотношение сил и возможность обхода Смоленска французами, Барклай-де-Толли решил оставить город и отойти на восток…

Главные силы русской армии успели выйти на московскую дорогу, и Дохтуров ночью вышел из Смоленска, в котором не осталось целыми и пятой части домов.

Оценивая героическую оборону Смоленска 210 лет назад, коротко можно сказать одно – Не было бы Смоленской обороны, не было бы и Бородино! И этим всё сказано.

Под Смоленском французы потеряли убитыми 20 тысяч солдат, русские потери – 10 тысяч.

В Смоленск Наполеон въехал на белом коне через Никольские ворота. Никто из русских не встретил его, не пришёл к нему на поклон, не принёс ключей от города. Жители ушли вместе с армией. Это поразило Наполеона, всюду его встречали как триумфатора, здесь же царило гробовое молчание, которое таило грозное предзнаменование жестокой борьбы.

Великая армия на пути к Смоленску понесла большой урон в живой силе и материальных средствах, и единственный выход состоял в том, чтобы вынудить русских к сражению и продиктовать им мир. Но все эти замыслы сорвал Смоленск, и теперь свои условия диктовали русские.

Много лет спустя, уже находясь в ссылке на острове Св. Елены, Наполеон вспоминал: «Русскому отряду, случайно находящемуся в Смоленске, выпала честь защищать сей город в продолжение суток, что дало Барклаю-де-Толли время прибыть на следующий день. Если бы французская армия успела врасплох овладеть Смоленском, то она переправилась бы там через Днепр и атаковала бы в тыл русскую армию, в то время разделённую и шедшую в беспорядке. Сего решительного удара свершить не удалось».

В Смоленске у Наполеона появились первые сомнения в правильности своего похода на Восток. А в сражении под Смоленском раскрылись полководческие таланты многих героев Отечественной войны 1812 года.

P.S. Небольшая реплика. После отхода русской армии от Смоленска к Москве началась продажа оружия из Московского арсенала по цене в 30-40 раз ниже обычной. Однако, вооружаться было особо некому: дворянство и состоятельные люди эвакуировались, в день из города выезжало более 1500 повозок самого разного рода…