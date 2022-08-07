Виновные в гибели ПЛ «Курск» никогда не будут названы

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7 августа 2022, 15:31 Вадим Кулинченко,

Памяти коллег с АПЛ «КУРСК» («К-141»), погибших 12 августа 2000 года.



«Память о катастрофах, особенно разгадка их причин, есть движение человечества в будущее».

В. Кулинченко



Я вынес в заголовок название одной из глав книги Николая Мормуль «От «ТРЕШЕРА» до «КУРСКА» (г. Петрозаводск, 2001 г.), самой объективной на то время, на мой взгляд, о трагедии АПЛ «КУРСК» 12 августа 2000 года.



Сегодня, по прошествии 22 лет после трагедии, уже ясно, что эта национальная катастрофа никого и ничему не научила. Ажиотаж прошёл, всплеск эмоций погасили, а чтобы тайна трагедии не была раскрыта, все улики уничтожены безвозвратно. Тогда, в период наибольшего накала страстей, основная задача, стоящая перед правящей верхушкой была более, чем низменной – всеми средствами скрыть истинную причину гибели «Курска» и вывести из-под удара виновников происшедшего. Надо признать, что эта задача выполнена на «отлично», а досужим исследователям остаётся только строить свои ничем не подтверждённые версии, призывая в помощь логику и собственный опыт.

А сколько было надежд!

28 октября 2000 года Наталья Цветкова в газете «Тихоокеанская правда» писала: «Трагедия «Курска» только высветила в очередной раз накопившиеся проблемы. Высветила и вынесла на широкое обсуждение. И эта гласность, оказавшаяся многим не по душе, потому что часто была непрофессиональной, ажиотажной, полуправдой, запаздывающей и бестактной по отношению к страдающим людям, всё-таки является продолжением нашего выхода из тупика: мы начали смотреть правде в глаза, и открыто говорить о ней. И это обнадёживает. Теперь надо действовать, надо начинать «разгребать завалы».

Сегодня, каждый, помнящий эту трагедию августа 2000 года, скажет: "Эти слова явились утопией, которая закончилась через четыре года, а сегодня о ней уже стараются не вспоминать. Живые не чему не научились у мёртвых."

И вдруг! В мае сего года мы слышим правду из уст одного из виновников той трагедии, бывшего командующего СФ адмирала Вячеслава Попова – «Курск» погубила одна их американских субмарин! Чтобы понять это признание надо вернуться в первые годы после трагедии.



Передо мною множество газет и журналов августа 2000 года. Тогда только ленивый не говорил и не писал о трагедии. Масса самых различных версий, вплоть до фантастических – «… в трагедии «Курска» виновата солнечная активность!»

Но причины лежали на дне. Вопрос стоял не только о подъёме тел погибших моряков, но и о самой подлодке, чтобы выяснить причины гибели. Об этом говорил и Президент В. В. Путин 22 августа 2000 г. на встрече с родственниками экипажа подводной лодки в посёлке Видяево: «… Можно говорить о причинах и поиске этих причин. Мы обязаны это сделать…» 13 сентября 2000 г. председатель комиссии по расследованию причин гибели «Курска» Илья Клебанов заявил, что «Курск» поднимать будем, так как это прольёт свет на причины катастрофы.

И уже 16 сентября 2000 г. эти заверения в интервью газете «Мир новостей» подтвердил начальник пресс-службы ВМФ Игорь Дыгало. Я понимаю, что он озвучивал не своё мнение, а высшего руководства ВМФ, а значит Правительства страны. На вопрос – С какой целью, прежде всего её («Курск») будут поднимать? – Он ответил – С целью получения точных ответов на те вопросы, которые вы мне сегодня задали: каковы причины гибели «Курска», что и кто в этом виноват, как происходило разрушение и затопление субмарины и др. Для этого необходимо тщательно изучить характер повреждений…» АПЛ «Курск» подняли, потратив колоссальные средства, но не всю лодку…

Что изменилось после подъёма АПЛ «К – 141»? Основная улика – первый отсек остался на дне. Своё расследование на «обрубке» лодки В. Устинов закончил через один год и десять месяцев – оно уместилось на 2 000 страницах, но вывод Генеральный прокурор России сделал всё тот же: «Курск» погубила старая торпеда», за что секретным Указом был удостоен звания «Герой России».

В оправдание неубедительного расследования (К тому времени был взорван на дне моря никому не мешавший первый отсек. В народе говорят: «Спрятали концы в воду!») прокурор выпускает «уникальную» книгу «Правда о «Курске» (2004 г.). В книге действительно много «уникального». Обложка (переплёт), жанр книги, тираж поражают, как и само название.

Ни прокурор В. Устинов в своей книге «Правда о «Курске», ни адвокат Б. Кузнецов в своей «Она утонула!» не сказали и слова о причинах гибели АПЛ «Курск», а напустили только туману.

В своё время неоднократно заявлялось, что расследование причин катастрофы будет вестись гласно, за исключением некоторых вопросов, касающихся военной и государственной тайн. Оказалось, под тайну попало всё. Илья Клебанов, курировавший с первого дня весь ход операции по подъёму АПЛ проговорился, что изучение повреждённого корпуса лодки в ближайшее время не укажет на какие-либо «новые причины» катастрофы. Выходит, всё уже было решено заранее. Получается, что вся операция по подъёму «Курска» имела какие-то другие цели, не связанные с выявлением причин гибели подводного крейсера?

Последующие события подтвердили, что это именно так. Быстро утилизировали поднятый «обрубок» лодки, взорвали на дне первый отсек, основную улику, а нас отправили верить двум бездарным книжкам «умных» юристов, далёких от подводного дела, как дятел от топора. Приведу только одну фразу из книги В. Устинова «Правда о «Курске»: «… Огромной силы раскалённые газы вышибли заднюю крышку торпедного отсека и устремились в прочный корпус, в первый отсек…» (стр. 276) - эта непонятная галиматья с точки зрения профессионала – подводника не понятно о чём говорит. Знает ли прокурор устройство торпедного аппарата? У торпедного аппарата передняя крышка отжимается от избытка давления в нём, а задняя закрывается кремольерой намертво! И таких перлов, иногда и хуже, по всей книге – вот такая, правда.

Фактически, Владимир Устинов, озвучивая официальную версию гибели лодки ещё до её подъёма, и потом, утверждая заключение следствия через два года, и в своей книге подтвердил версию американских специалистов. Именно они сделали заключение, что «Курск» погубила собственная торпеда. Однако, в то же самое время наши военные эксперты стали муссировать версию о столкновении субмарины с другим подводным объектом. Чтобы принять эту версию как основную, у России на тот момент были достаточно веские основания. Прежде всего, в районе учения были замечены иностранные субмарины. Когда «Курск» рухнул на дно, неподалёку от места аварии видели аварийный буй натовской раскраски, а чуть позже спутники зафиксировали заход одной иностранной подлодки в норвежский док для ремонта. После этого тогдашний министр обороны Игорь Сергеев попросил допустить наших экспертов на эту лодку, потому что была большая вероятность, что именно эта субмарина столкнулась с «Курском». Но нам тогда грубо отказали. И этот отказ, как это ни странно, совпал с незапланированным блиц – визитом в Москву директора ЦРУ Джорджа Теннета, который не афишировал как свой приезд, так и встречу с Владимиром Путиным. Не много ли странных совпадений?

Прошло время, и наши специалисты начали почему-то обкатывать другие версии. В конце концов, следствие пришло именно к тому, о чём настоятельно твердили американцы. Расследование причин аварии прекращено, дело закрыто. Но остался вопрос: почему же наше следствие развернулось на 180 градусов? Ответить на него довольно сложно, но многие морские офицеры, которые видят массу нестыковок в деле расследования катастрофы, убеждены. Что истинные причины гибели субмарины так и останутся невыясненными.

Политический аспект трагедии виден невооружённым глазом. Вся возня с подъёмом «Курска», особенно заявления о прозрачности этой операции, была направлена на одно – желание всеми средствами скрыть истинную причину гибели «Курска» и вывести из-под удара виновников происшествия. Что успешно и выполнено.

Никаких причин не выявлено, выводов не сделано, всё спущено на тормозах, как и с гибелью «Комсомольца» (7.4.1989 г.). Через 11 лет был «Курск» и опять без выводов. Кто будет следующим? – ведь уроки не идут в прок!



В короткой статье невозможно оговорить все нюансы трагического события. Я попытался только коротко напомнить читателю, как всё было, какие мы заверения получали, и что получили.