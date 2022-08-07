Во время боёв за Маньчжоу-го погода едва не сорвала советскую операцию

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7 августа 2022, 14:43 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

После падения нацистского Рейха Вторая Мировая не закончилась. Оставался ещё один опасный противник – Японская империя, в которой господствовала местная фашистская идеология. Император Хирохито, одобрявший массовое уничтожение китайцев и других народностей, мечтал распространить влияние империи на всю Азию и Тихоокеанский регион. Впрочем, к 1945-му у японцев дела шли из рук вон плохо. Американцы наступали с востока, советские воины – с запада. Дни империи стремительно подходили к концу.



На территории Маньчжурии и части Китая тогда существовало марионеточное японскому режиму государство, управляемое «кукольными» лидерами. Все они не имели прямого влияния и подчинялись напрямую Токио. 9 августа 1945 года советские войска уже пересекли границу Маньчжоу-го. Начались ожесточённые бои за китайские земли. Но только это едва не стало катастрофой для армии СССР. Во все последующие дни после 9 августа Совинформбюро сообщало о серьёзном сопротивлении имперских войск. Но было и ещё кое-что. Дальневосточная суровая погода отнюдь не благоприятствовала бесстрашным бойцам РККА.



Существует несколько упоминаний о жестоких погодных условиях, с которыми столкнулась Красная армия. Воспоминания генерал-лейтенанта К.Ф.Калашникова чётко говорят о кошмарном ливне. «Намечалось, как и в Берлинской операции, наступление начать ночью с подсветкой прожекторами», - отмечал генерал, «Но внезапно разразился ливень – прожекторы ничего не дадут. Да и артиллеристы из-за дождя и тумана не увидят целей, значит, будут бить наугад. От такой артподготовки нет проку». Почти такие же сведения можно найти в воспоминаниях другого военачальника, дважды Героя Советского Союза, генерала армии Белобородова.



Генерал-лейтенант В.Р.Бойко, Герой Советского Союза, упоминал о сложностях, связанных с хребтом Большой Хинган. «Особенно сложной для движения войск считалась центральная часть хребта», - рассказывал полководец, «Ведь именно здесь предстояло прорываться к равнине главным силам фронта, в том числе 39-й армии». Он упоминает о трудных препятствиях, которые постоянно встречались советским воинам. Высокая трава, заболоченная местность, обрывистые берега рек, «летние дожди, превращающие мелкие речки в бурные потоки, а болотца в озёра».



«Дороги превратились в месиво», - отмечал генерал-майор М.А.Волошин, «Мы столкнулись с исключительно сильным противником». И он имел в виду не только японцев, но и муссонные дожди. Отмечалось, что даже заасфальтированные дороги стали практически негодными для движения войск. Однако, при этом, Волошин говорит о хорошем боевом духе воинов. Никто из них не унывал, так как знал, что сражается за правое дело. Посему, советским бойцам в конечном счёте удалось нанести жестокий удар имперской армии и сыграть огромную роль в дальнейшем падении фашистской Японии.