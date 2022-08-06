Что называют «государством Дуннин», и как это связано с Тайванем

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6 августа 2022, 18:02 Александр Крохмаль, Журналист

Как знают историки, остров Тайвань не всегда принадлежал Китаю. Задолго до образования китайского государства, там уже жили люди.

Тайваньские аборигены, представляющие собой совокупность из разных племён, всегда славились своей воинственностью и неприятием чужаков. Со временем китайцы всё же предприняли попытки освоения острова. Он даже был включён в состав их государства в качестве части провинции Фуцзянь. Позднее Тайвань был захвачен европейскими колонизаторами. В 17-м столетии остров оказался под контролем голландцев, и получил название Голландской Формозы. Голландцы соперничали с испанской короной, и в итоге им удалось получить полный контроль над Тайванем.

Позднее остров перешёл под контроль китайцев, причём исконных представителей нации. Ещё в начале 17-го века Китай династии Мин оказался под ударом Маньчжурской империи. Маньчжуры, будучи близкими скорее монголам и тунгусам, чем китайцам, всё же овладели великой страной и подчинили её себе. Но некоторые части, верные Мин, продолжали сопротивление. В 1660-х китайцы, верные старым устоям, предприняли попытку завоевать Тайвань и избавить его от европейского владычества. Чжэн Чэнгун, также известный, как Коксинга, высадился на территории Голландской Формозы, взяв с собой более 20 тысяч воинов. Сам Чэнгун считался пиратом, но тем не менее, соплеменники посчитали его за того, кто может возродить былое величие Поднебесной. Высокий боевой дух китайцев помог Чэнгуну прийти к власти и добиться успеха.

1 февраля 1662 года голландская крепость Зеландия на Тайвани пала. Китайцам удалось разбить войска голландцев и вытеснить с острова. Во главе нового государственного образования, сохранившего верность устоям Мин, стал Чжэн Чэнгун. Вместе с ним руководство осуществляли видные китайские политики. Старший сын Чэнгуна Чжэн Цзин возглавил новое государство после смерти своего отца. Образование, созданное наследниками былой мощи Китая, получило название Дуннин. Но просуществовало оно совсем недолго. К 1683 году маньчжуры, успешно покорившие весь материковый Китай, создали армию для захвата острова. Тайваньцам так и не удалось организовать достойную оборону.

Битва за архипелаг Пэнху считается одной из самых ключевых в эпоху войны между маньчжурским Китаем и наследниками династии Мин. Произошла она в районе 10-16 июня 1683 года. Флотоводец Ши Лан, служивший маньчжурским императором, сумел разгромить на море армаду тайваньского военачальника Лю Гюсюаня. Закупленные новыми властями Китая голландские пушки сделали своё дело. Вскоре армия сопротивления Тайваня пало, и государство Дуннин навеки ушло в прошлое. Остров перешёл под контроль маньчжурской династии Цин.