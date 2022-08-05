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5 августа 2022, 14:37 Ирина Панова

Древние египтяне очень трепетно относились к своим настольным играм. Одна из таких игр, в которую играют на доске, похожа на ту, что используется в современных нардах. Египтологи, изучающие сенет, считают, что то, что начиналось как простая битва умов, со временем приобрело глубокое религиозное значение, тесно связанное с египетской загробной жизнью. Слово «сенет» означает «проходящий». Это название как раз и символизирует переход души в «иной мир». Или же, это буквально означает, что пешки проходят друг мимо друга во время игры. В конце концов, египтяне включили эту игру в свою знаменитую Книгу мертвых.

Египтологи считают, что сенет превратился в нечто более близкое к спиритической доске - каналу, через который живые могли общаться с мертвыми. На самом деле, тексты последующих тысячелетий описывают игру как отражение прохождения души через Дуат - египетское царство мертвых. В мифологии Дуат — это место, где души оценивались — при "взвешивании сердца" - и тем, кто прошел это испытание, разрешалось двигаться дальше к небесному раю Аару, также называемому "Полю тростника".

У многих богатых египтян в гробницах был хотя бы один набор «сенета». Следовательно, со временем игровые доски улучшались, становились красивее и качественнее. Египтяне изображали своих умерших родственников играющими в сенет против невидимого противника. Один из самых известных примеров таких картин был найден в гробнице царицы Нефертари.

Хотя «сенет» не был первой созданной настольной игрой, археологические данные свидетельствуют о том, что она была одной из самых популярных в древнем мире. Он приобрел известность около 3000 года до н.э. и оставался в моде целых 2500 лет. Правила были относительно простыми. К сожалению, первоначальные правила не сохранились до наших дней. Сенет был игрой для двух игроков. Она скорее рассчитана на удачу, нежели чем на стратегию. Доска была разделена на три параллельных ряда по десять квадратов. У каждого игрока было либо семь, либо пять пешек (в зависимости от версии игры). Ход пешек решался путем броска четырех палочек, пары костей или пары игральных костей.

Пешка должна двигаться вперед. Если это невозможно, пешка отступает назад. Если пешка не может двигаться вперед или назад, потому что все клетки заняты, то игрок пропускает ход. На одной клетке может быть только одна пешка. Если клетка уже занята фигурой противника, то ваша пешка меняется местами с пешкой противника. Фигуры перемещаются с первой клетки на тридцатую клетку, так они должны пройти все клетки, чтобы покинуть доску. Победителем считался тот, кто первым доведет все свои пешки до конца - в данном случае до 30-й клетки.

Так же на доске располагались клетки с египетскими символами. В зависимости на какую клетку попадает игрок, он должен переместиться вперед или назад. Эти клетки соответствовали опасностям, с которыми человек мог столкнуться на своем пути в загробную жизнь, в то время как другие клетки помогали игрокам. Из-за этой связи сенет был не просто игрой; он также был символом борьбы за обретение бессмертия или бесконечной жизни.

• Клетка Пятнадцать: Дом Возрождения (Анкх). Если пешка попадает на Двадцать седьмую клетку, то пешка должна вернуться на пятнадцатую клетку. Но, если Пятнадцатый квадрат уже занят, тогда вы должны вернуться к первому пустому квадрату за Пятнадцатым квадратом. В Древнем Египте Анкх был символом жизни.

• Клетка Двадцать шесть: Дом счастья. Каждая пешка должна приземлиться на эту клетку, прежде чем она сможет продолжить движение. В Древнем Египте "Домом счастья" называлась камера мумификации.

• Клетка Двадцать семь: Дом Воды. Если пешка приземляется здесь, пешка должна вернуться на пятнадцатую клетку. Древние египтяне верили, что умершие должны получить пропуск на лодке (Дом Воды), чтобы пересечь воды и попасть в загробный мир. Возвращение в Пятнадцатый квадрат символизировало возвращение к жизни (Анкх).

• Клетка Двадцать восемь: Дом Трех Истин. Пешка может продолжить движение только в том случае, если брошен третий номер. Квадрат Двадцать восемь представляет египетского бога Тота. Бог был автором заклинаний в Книге мертвых.

• Клетка Двадцать девять: Дом Ре-Атума. Пешка может продолжить движение только в том случае, если брошен номер два. Выход из этого квадрата символизирует появление бога солнца Ре-Атума как божества.

• Клетка Тридцать: повторный Хоракти. Пешка может двигаться только в том случае, если брошен номер один. Квадрат Тридцать символизирует бога солнца, который восходит на заре.

Для последних пяти квадратов (от двадцать шестого до тридцатого) применяется дополнительное правило. Если ваш противник приземляется на клетку, которая уже занята вами, ваша пешка должна вернуться на пятнадцатую клетку.

Игра ушла в безвестность после распространения христианства в первом веке нашей эры.