Памяти АПЛ «Курск»: столкновение под водой

Аргументы Недели → История 13+

2 августа 2022, 12:25 Вадим Кулинченко,

Фото: wikipedia.org

Приближается годовщина трагедии АПЛ «К-141» («Курск»). Прошло 22 года, а истина остаётся в тумане, потому что ложная официальная версия забила все остальные, и даже признание участников тех роковых событий (адмирал В. Попов) слабо трогает умы нового поколения, живущего своими заботами.

А между тем не только «Курск» оставляет неразгаданные тайны. Происшествия с подводными лодками во всех странах всегда покрыты пеленой.

Возьмём недавний случай, когда 7 октября 2021 года в Южно-Китайском море в нейтральных водах американская АПЛ «Connecticut» столкнулась в подводном положении с неизвестным предметом. Предположительно с китайской субмариной. Об этом вещала пресса всего мира.

Ну, и что? Китайцы выразили протест, американцы несколько оправдались, обещали после разбора сообщить подробности…. Но до сих пор так ничего и неизвестно об этом происшествии. Что удивительно – молчит и Китай, чьи интересы якобы нарушили США.

В связи с этим интересно вспомнить подобный случай с советской АПЛ «К-10» проекта 675, которая в этом же районе Южно-Китайского моря 21 января 1983 года столкнулась в подводном положении с неизвестным объектом. Никто тогда из стран Тихоокеанского региона об авариях своих подводных лодок не сообщал. АПЛ «К-10» получила серьёзные повреждения носовой части, но осталась на ходу и вернулась в базу.

Только через два года в китайской прессе появились некрологи по поводу гибели в этот день на подводной лодке группы учёных. Никто тогда не сопоставил эти два события – гибель учёных и столкновение «К-10». Видно на это были причины не придавать огласке это происшествие….

Сегодня по прошествии 39 лет можно предположить, что столкновение «К-10» произошло с китайской подводной лодкой проекта 629, которая производила испытания баллистических ракет. Китайская лодка затонула и вряд ли была поднята, глубина места 4 500 метров. Видимо, два года она считалась пропавшей без вести, после чего были опубликованы некрологи.

В 2012 году журналист Г. Пасько описал этот случай в журнале «Военное обозрение» в статье «Столкновение» со слов командира АПЛ «К-10» Владимира Медведева, который по словам журналиста, при всей откровенности разговора, что-то не договаривал.

Но вот уже по прошествии такого времени Китай так и не заявил о потере лодки. Так что эта тайна остаётся таковой, даже более загадочной, чем трагедия АПЛ «Курск». На китайской субмарине было более 100 человек.

Меня заинтересовал этот случай потому что в октябре 1968 года, за 15 лет до китайского инцидента, я лично испытал «удовольствие» такого столкновения на глубине 65 метров на подлодке такого же проекта 675 «К-131», но только в Баренцевом море. Картина почти один к одному, хотя причины возможно и разные.

В нашем случае за АПЛ «К-131» следила английская субмарина, которая и «наехала» на нас при смене глубины с 80 до 60 метров и уменьшении скорости с 17 до 12 узлов. У нас на борту была группа учёных, замеряющих гравитационное поле в подводном положении. Водоизмещение нашей подлодки было гораздо больше английской, а то бы она нас просто размазала. А так обе отделались значительными повреждениями, но без жертв. Тогда об этом случае не распространялись.

Через 32 года мне повезло встретиться на Конгрессе подводников с англичанином Д. Блейком, который служил на английской субмарине в момент столкновения с нашей АПЛ. Он обещал мне подробно разобраться с этим случаем. Но через пять лет вновь встретившись с ним, я получил такой ответ: «Королевство умеет хранить свои тайны!». Как говорится, без комментариев. Хранить тайны происшествий с подводными лодками умеют хранить и другие государства.

Вот только, когда за расследования этих происшествий берутся журналисты, а профессионалам закрывают рты, от этого страдает дело. Журналисты больше напускают туману, чем делают правильные выводы, и происшествия продолжают повторяться в будущем в зеркальном отображении.

Относительно столкновения «К-10». После прочтения статьи Г. Пасько, где он, давая описания происшествия со слов командира, делает свои выводы и говорит, что В. Медведев что-то не договаривает и как бы чувствует за собой вину, позволю привести свою версию: "При столкновении «К-10» с «неизвестным» предметом АПЛ «наехала» на китайскую субмарину, так как следила за ней, приняв её за американскую ПЛАРБ. Это была основная задача наших многоцелевых АПЛ – следить за «супостатом», которым считались ПЛАПБ и АУГ (Авианосно-ударное соединение)".

Отсюда и вечное чувство вины у В. Медведева и сокрытие тайны этого происшествия. Тогда об этом не знали даже служившие на ТОФе. Инцидент удалось замять. Тогда между СССР и Китаем были дружеские отношения, как и России с США в момент трагедии АПЛ «Курск».

Подобное происшествие случилось 11 февраля 1992 года у острова Кильдин в Баренцевом море в территориальных водах России, когда американская АПЛ «Лос-Анджелес» следила за учениями Северного флота и «наехала» на нашу АПЛ «К-276» («Кострома»). В результате столкновения русская субмарина получила повреждение рубки, а на американской АПЛ возник пожар и были жертвы. Но она всё-таки самостоятельно вернулась в базу, где после обследования было принято решение не ремонтировать её, а вывести из состава ВМС США.

Я привёл только четыре случая столкновения субмарин под водой, а их только по официальным данным с 1949 года было более 25, а о скольких неизвестно? Всё свидетельствует о том, что не всегда такие происшествия кончаются более или менее благополучно. И причина всех этих столкновений слежение друг за другом, что происходит и сегодня. Значит, не исключены подобные инциденты, а причина их одна – человеческий фактор!

Ни кому не дано предугадать, ни человеку, ни компьютеру, ни даже искусственному интеллекту, какие действия предпримет командир подлодки, за которой следит другая, в каждую последующую секунду. А желание получить как можно больше информации об объекте слежения зачастую приводят к необоснованным рискам.

Выводы делайте сами! – как часто любит повторять наш Президент Владимир Путин.