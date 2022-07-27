Забытые ветры: «Морской разрушитель»

Аргументы Недели → История 13+

27 июля 2022, 14:24 Вадим Кулинченко,

Фото: flotprom.ru

Этот небольшой материал я бы хотел начать с расхожей фразы: Что такое новое – это давно забытое старое!



В период шестидневной египетско-израильской войны 1967 года пуском одной ракеты с МРК (малый ракетный корабль) ВМС Египта был потоплен флагман ВМС Израиля эсминец «Эрлан». Этот залп стал историческим. Малые ракетные корабли выступили против морских монстров. Это оценили в странах НАТО только в начале 70-х годов прошлого столетия.



В СССР пошли дальше, решив совместить в малых ракетных кораблях не только мощь вооружения, но и скорость. В 1972 г. принимается закрытая государственная программа по созданию первого ракетного корабля на воздушной подушке (РКВП) проекта 1239, шифр «Сивуч». В постановлении ставились жёсткие сроки, тем не менее, разработка амбициозного проекта затянулась на пять лет. Всю вину за это возложили на руководителя и конструктора этого проекта ЦМКБ «Алмаз» Валерьяна Королькова. Под суд его не отдали, с работы не уволили и даже оставили в КБ, что дало ему возможность довести свою задумку до конца в виде постройки двух МРК на воздушной подушке «Бора» и «Самум», на чём серия столь удачных «ветров» прекратилась. А почему? Этот вопрос интересный, если его рассматривать глубоко. Ясно одно, что корабли этого типа, созданные в 1990-1992 годах востребованы и сегодня, но их почему-то забыли, а это незаменимые боевые корабли для закрытых морских театров.



Этот уникальный, удивительный военный корабль называют «Морским разрушителем». Его главная задача – внезапно подойти к соединению кораблей противника, уничтожить главную цель. Подготовка ракетного залпа занимает всего 30 секунд. После ракетного удара на огромной скорости, вдвое превышающей скорость любого надводного корабля (до 55 узлов), уйти из зоны обстрела противником.



Корабли проекта 1239 «Сивуч», построено всего два: «Бора» и «Самум», стали настоящим прорывом в боевом кораблестроении. И где они теперь? А главное, как развиваются идеи, заложенные в них?



На последний вопрос ответить легко – всё заброшено и забыто благодаря воле сначала наших американских советников в 90-е годы прошлого столетия, а потом одиозного Министра обороны РФ А. Сердюкова, который довершил начатое разрушение ВМФ, порушив его научную и образовательную системы, а кораблестроение было признано нерентабельным из-за его дороговизны. А кто сказал, что Флот дешёвое вооружение? Это понимают наши вероятные противники. Американцы считают ВМС ударным кулаком Вооружённых Сил. А чем мы ответим им? Наши военные до сих пор считают ударной силой танки, следуя заветам Г.К. Жукова: "Я на танках куда хочешь, дойду!" Сегодня взгляды на войну меняются, только не в нашем Генштабе! "Да, ломать – не строить!", то особенно видно теперь.



По плану программы «Сивуч» до 2010 года на боевое дежурство ЧФ РФ должны были войти 14 МРК проекта 1239, но их строительство постоянно откладывается. А два, «Бора» и «Самум», не в силах обеспечить решение задач, которые они способны решать, и в настоящее время выполняют только парадные функции.



Конструктор проекта «Сивучей» Корольков Валерьян Иванович сумел осуществить гениальную идею совместить в малом ракетном корабле высокую скорость и мощность вооружения. Взяв за основу судно на воздушной подушке, он создал катамаран. Синтез катамарана и компоновка воздушной подушки оказались революционным решением.



В 1980 г. разработка головного корабля была закончена, но строительство затянулось. Корпус заложили в сентябре 1984 г. на судостроительном заводе в Зеленодольске.



Здесь позвольте мне отклониться на причины затяжки строительства не только МРК проекта «Сивуч», но это свойственно и другим проектам, особенно если у них неординарное решение. Хочу опереться на суждения самого конструктора В. Королькова, который отмечает, что редко, когда первый корабль получается хорошим, особенно у нас, где сходятся интересы и противоречия многих фирм, ведомств, начальнических и чиновных амбиций. И всё это должен разрешать главный конструктор.



Добиться своевременных поставок, увязать всё в единую боевую систему, провести опытно-конструкторские и испытательные работы, обучить экипаж, сдать корабль флоту, ввести его в строй, помочь найти ему место в оперативной системе других кораблей и ударных сил, доказать военным его реальные преимущества перед другими проектами – самая сложная задача для главного конструктора. Реализация её, конфликты со многими руководителями ведомств и фирм, их разрешение во многом удлиняют сроки рождения уникального оружия.



Через всё это прошёл главный конструктор МРК Валерьян Корольков. После вступления в строй ВМФ в мае 1997 г. первого из них «Бора», корабли этого класса, вооружённые восьмью противокорабельными, тоже уникальными, ракетами «Москит» («Обжигающий зной»), получили наименование РКВП, по классификации НАТО «Морской разрушитель».

Они сочетают в себе скорость, маневренность, огромную мощь при цене значительно меньшей, чем ракетные крейсера. Корпус корабля выполнен из «летающего металла» алюминия. Ни одно государство мира не имеет подобного боевого корабля – катамарана на воздушной подушке.



Ещё в период испытаний «Бора» к нему было приковано внимание разведок многих стран. Высокие боевые качества признали за кораблями проекта 1239 все крупнейшие западные военные специалисты. Статьи об этих кораблях не сходили со страниц газет мира. И только на Родине проект не получил достойной оценки.



К счастью, проект «Сивучей» получился на славу. Но вот почему его забыли – вопрос интересный? Если бы у нас было достаточно таких кораблей, то не пришлось бы рисковать РКР «Москва».



Главное, проект 1239 представляет собой уникальную морскую платформу, на которую можно установить любое современное оружие. А при таких скоростях РКВП незаменим в любых операциях. Здесь надо крепко подумать над проектами таких кораблей, а не списывать «москитный флот» со счетов, особенно в защите своих берегов. Он, конечно, не конкурирует в океанских амбициях, но считаться с ним в системе ВМС надо!