Как во время ВОВ маскировали центр Москвы

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20 июля 2022, 15:28 Дарья Урбанская

Фото: маскировка Москвы

Война - самое ужасное событие, которое может только произойти. К сожалению, мы имеем слишком много плохих примеров в прошлом. Многие вооруженные столкновения, с незапамятных времен, сильно повлияли на историю человечества изменив ее течение. Такой была и Великая Отечественная война. Она унесла множество жизней, а судьбы людей были безнадежно искорежены. Досталось и тем вещам, которые хранят нашу историю и рассказывают ее потомкам. Многие города лишись своего наследия, своих пятников прошедших веков, но все же, кое-что удалось спасти.

По сравнению с другими городами Москва пострадала меньше всего.

Эта заслуга принадлежит генералу-майору Спиридонову, который к 1939 году подготовил план по маскировке Кремля, и архитектору Б.М. Ионфану, который руководил операцией по маскировке 26 июня 1941 года. За короткие строки купола всех церквей были выкрашены в серый цвет, а кресты сняты. Остальные постройки скрыли под жилые дома. Более того, чтобы запутать немецкие авианосцы в военном штабе СССР было принято решение создать ненастоящие кварталы и «призрачные» здания, которые позволяли запутать фашистов, и те не могли с воздуха поразить определенные цели. Н.К. Спиридонов сообщал: «Окраска кремлевских стен и фасадов кремлевских зданий под перспективу города дает положительные результаты. Немаскированные здания (корпус №1, Большой Кремлевский дворец, Иван Великий и пр.) резко выделяются и подлежат обязательной перекраске… Резко демаскирует Кремль, Александровский сад, который необходимо застроить макетами, разрезать дорогами и тем самым уничтожить однотипный массив зелени…»

Это помогло скрыть многие важные объекты и исторические здания, но бомбежки продолжались, только у фашистов уже не было конкретной цели. Из-за этого был уничтожен важный культурный памятник – пассаж купца Солодовникова. Он располагался на Кузнецком мосту и был построен в 1821-1822 годах. В начале XX века строения начинаются меняться – каждое здание имело 3 этажа и было выполнено в своем стиле. Здесь был первый торговый центр, где находились магазины одежды, выставки, кинотеатр «Синема-театр». Пассаж Солодовникова был одним из излюбленных мест москвичей и туристов, но после бомбардировки в 1941 году здания перестали существовать. В 1945 году было принято решение его демонтировать из-за невозможности восстановить. Сейчас на его месте находиться одно из зданий ЦУМа.

Таким образом, Москва выстояла против фашистов и смогла защитить исторические памятники от фашистов.

История памятников культуры России во время Великой Отечественной войны невероятна трагична. Большинство наших городов потеряли множество исторических памятников, а виной всему варварская фашистская армия. Они стремились истребить культуру нашей страны, но Красная армия смогла их остановить. Кроме того, благодаря подвигу работников тыла были спасены многие исторические экспонаты. Государства было заинтересовано в восстановлении важных культурных памятников нашей страны. Были вложены немалые средства, чтобы вновь получить ценные вещи из личных коллекций и воссоздать с исторической точностью утерянные объекты.