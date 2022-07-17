Что мы знаем о Лодской атаке 1972 года, и как она связана с японскими радикалами

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17 июля 2022, 18:44 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Времена идут, и многие трагедии, устроенные террористами, уже поддаются забвению. Мало кто уже помнит, что леворадикальные коммунистические организации существовали не только в европейской части света, но и в такой традиционалистской стране как Япония. Режим Хирохито едва не сгубил эту страну и не привёл к её тотальному уничтожению. Гонения, устроенные профашистским режимом, обрушивались на всех и вся. Японские военные преступники сгноили в лагерях не только представителей других стран, но и своих же соотечественников. Но потом всё изменилось. В 45-м США и Советский Союз атаковали Японию со всех сторон. Хирохито лишился своей «божественности», уступив место демократам. Страна Восходящего Солнца превратилась в конституционную монархию. Былое зло прекратило существование. Но коммунисты, жаждущие своеобразного отмщения за грехи «самураев», оставались. Они существовали и среди самих японцев.

Начиная с 50-х годов в бывшей абсолютной империи стали появляться экстремистские коммунистические сообщества. Особенно это затронуло студенческую сферу. Со временем возникло множество разных группировок, среди которых преобладало число радикалов. Они желали уничтожения власти Хирохито и «проамериканских ставленников». Местная полиция безжалостно боролась с такими отступниками. Особенную ярость они вызывали у японской аристократии. Борьба коммунистов с японской властью была заведомо обречена. Японию активно поддерживали в Соединённых Штатах. Но это не помешало экстремистам осуществлять свою преступную деятельность в других государствах. Так называемая «Красная армия Японии», созданная в 1969 году из леворадикальных студентов, со временем превратилась в серьёзную террористическую организацию. На их руках было немало крови.

Атаки террористов дошли даже до Израиля. Тогда члены леворадикальных группировок Японии заключили неофициальный союз с экстремистами из Народного фронта освобождения Палестины. Палестинские радикалы желали лишь одного – изгнать израильтян «за море» и отвоевать, по их мнению, исконные земли. Для этого они охотно шли на массовые убийства и теракты, в которых, как правило, гибли простые мирные жители. В 1972 году мир услышал не только об очередной атаке исламистов, но и о «Японской красной армии», которые превратились в друзей для рассадников террора. Поздно вечером 30 мая 1972-го трое японцев прибыли в израильский аэропорт Лод (сейчас аэропорт Бен-Гуриона) рейсом из Рима. Никто из охраны и понятия не имел, что скоро здесь будет бойня.

Дальневосточная внешность прибывших никак не вызывала подозрения местных спецслужб. Паспорта у прибывших были фальшивыми. В содержащейся в них информации был скрыт дополнительный смысл. Один паспорт был выдан на имя Дайсукэ Намбы, японского студента-радикала, покушавшегося в 1923 году на жизнь юного Хирохито. В качестве дня рождения указали 7 декабря, день нападения японцев на Перл Харбор. В другом паспорте днем рождения владельца было названо 26 февраля. В 1936 году именно в этот день была предпринята попытка госпереворота. Третьей поддельной датой стало 31 марта – день угона лайнера JAL в Северную Корею. Настоящим имена «красных» террористов выяснились позже – Кодзо Окамото, Цуеси Окудайра и Ясуюки Ясуда.

Получив свой багаж, экстремисты достали из чемоданов чехословацкие Sa vz.58 и сразу же открыли огонь по находившимся рядом с ними людям. Во время смены магазинов они кидали гранаты. Ясуда был застрелен одним из силовиков в результате боя. Окудайра же выбежал на летное поле и стал стрелять по покидавшим самолёт пассажирам. Потом он погиб в результате взрыва собственной гранаты, скорее всего по неосторожности. Третий же, Окамото, был подстрелен и задержан полицией (позднее приговорён к пожизненному заключению, вместо желаемой смертной казни). В результате чудовищного теракта погибли 26 человек, среди которых 17 паломников из Пуэрто-Рико и 8 граждан Израиля, а также гражданка Канада. По разным сведениям, ранения получили до 80 человек. Для Израиля это было немыслимым преступлением.

Ответственность за теракт в аэропорту взяли на себя радикалы из Народного фронта освобождения Палестины. В заявлении организации, трое японских «коммунистов» были названы арабскими именами – Бассем, Салах и Ахмед. Все трое получали специальную подготовку в лагерях боевиков в ливанской долине Бекаа. Сама же операция была спланирована одним из лидеров НФОП Вади Хадада. Случившееся вызвало мощнейший общественный резонанс. В газете «Емиури симбун» назвали трагедию «самым идиотским японским актом после Второй мировой». Министр иностранных дел Восходящего Солнца Такео Фукуда позвонил в посольство Израиля в Японии и выразил свои искренние соболезнования. Он также пообещал компенсации семьям погибших.