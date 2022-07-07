Мелитополь теперь украшает памятник в честь легендарного советского разведчика Павла Судоплатова

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7 июля 2022, 17:51

Стоп-кадр сюжета РИА НОвости

На освобождённой территории Запорожской области постепенно возвращаются исторические традиции, история и память. В Мелитополе сегодня, 7 июля, открыт памятник в честь легендарного советского разведчика, сотрудника спецслужб Павла Судоплатова. О мероприятии пишет РИА Новости.

Из истории известно, что именно он смог ликвидировать лидера ОУН* Евгения Коновальца. В послужном списке советского разведчика много славных и почётных дел. На церемонии открытия присутствовал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Всех поздравляю с этим праздником, это настоящий праздник для нашей Родины, для нашей малой Родины — Мелитополя — и для нашей большой Родины — Советского Союза, а сейчас Большой России, в братские народы которой мы стремимся. Я думаю, что после референдума мы будем там», − приводит слова Балицкого РИА Новости.

Открытие памятника приурочили к 115-летию со дня рождения Судоплатова в рамках программы Российского военно-исторического общества.

Отмечается, что второй бюст Судоплатову будет открыт в Москве, где в 1941 году под его руководством формировалась отдельная мотострелковая бригада особого назначения для решения разведывательно-диверсионных задач в тылу противника. Судоплатов считается основателем спецназа военной разведки.

Напомним, 26 мая в Мелитополе власти присвоили одной из улиц города имя Павла Судоплатова, ранее она называлась именем идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).