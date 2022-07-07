День воинской славы России - разгром турецкого флота в Чесменской бухте

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7 июля 2022, 09:27 Татьяна САВКИНА

7 июля в честь выдающейся победы российского флота – полного уничтожения турецкого флота в Чесменском сражении отмечается День воинской славы России.

В ходе русско-турецкой войны, начавшейся в 1768 году, корабли Балтийского флота отправились в Средиземное море, чтобы отвлечь противника от Черноморского театра военных действий. Такой масштабный и дальний морской поход был осуществлен впервые.

Две русские эскадры под общим командованием графа Алексея Орлова обнаружили турецкий флот на рейде Чесменской бухты на западном побережье Турции.

В состав русской группировки входило 9 линейных кораблей различной вооруженности, бомбардирский корабль, 3 фрегата и несколько малых судов, игравший вспомогательные роли. Общее число моряков составляло около 6500 человек. Турецкий флот был куда более внушительным: 16 линейных кораблей, 6 фрегатов, 19 галер и 32 вспомогательных судна с 15 000 человек.

Одержать победу помогла нестандартная тактика ведения морского боя - максимально быстрое сближение с противником и схватка врукопашную.

Если у турок было преимущество в огневой мощи, то на стороне русских было преимущество в численности и выучке абордажных команд.

Победа была полной – весь турецкий флот был уничтожен.

После Чесменского сражения русская эскадра уходила из Эгейского моря победительницей, причем не только в сторону Санкт-Петербурга, но и впервые через Босфор и Дарданеллы – на Черное море, где зарождался Черноморский флот.

Все российские флотоводцы, причастные к победе, были награждены и приобрели огромную известность на родине и в Европе. Граф Алексей Орлов получил право присоединить к фамилии наименование Чесменского.

Не забыли и рядовых участников сражения – все они были награждены серебряными медалями с изображением императрицы Екатерины на аверсе и пылающего турецкого флота на реверсе, к нему приписали слово «БЫЛЪ» – Екатерина имела в виду, что флот был, а больше нет.